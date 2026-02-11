Micellar Water & Face Serum Hyaluronic Acid Ενεργή φροντίδα για κυτταρική άμυνα του δέρματος

Micellar Water & Face Serum Hyaluronic Acid Ενεργή φροντίδα για κυτταρική άμυνα του δέρματος
Η φθορά που συμβαίνει εσωτερικά στο δέρμα, λόγω ορμονικών μεταβολών, έντονου στρες, κληρονομικότητας κ.λπ. αλλά και οι περιβαλλοντικές «επιθέσεις» στις οποίες εκτίθεται καθημερινά, όπως η ακτινοβολία και η ρύπανση, λειτουργεί αθροιστικά, φθείρει τα κύτταρα του δέρματος και να οδηγεί σε πρόωρη γήρανση. 

Η πρωτοποριακή φόρμουλα του Micellar Water και του Face Serum Hyaluronic Acid είναι βασισμένη σε ένα σύμπλοκο υαλουρονικού οξέος και πυριτίου που ενισχύει την κυτταρική άμυνα του δέρματος και το κάνει πιο ανθεκτικό στη φθορά, προσφέροντας 36% βελτίωση της εικόνας του¹. 

Ο εξειδικευμένος αυτός active skincare συνδυασμός της FREZYDERM αναβαθμίζει την καθημερινή μας ρουτίνα ομορφιάς για ορατά πιο σφριγηλή, πυκνή, αναδομημένη επιδερμίδα.

 

MICELLAR WATER

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΚEΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Micellar Water & Face Serum Hyaluronic Acid Ενεργή φροντίδα για κυτταρική άμυνα του δέρματος

 

Προηγμένο μικκυλιακό νερό καθαρισμού με εξαιρετική καθαριστική ικανότητα που δημιουργεί στο δέρμα ένα αόρατο φιλμ που προσφέρει 44% μεγαλύτερη προστασία από στερεούς σωματιδιακούς ρύπους¹ και βαρέα μέταλλα. 

Έτσι, το δέρμα αμύνεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θωρακίζεται απέναντι στα πρόωρα σημάδια γήρανσης. 

Έχει υψηλή αντιοξειδωτική δράση και ενυδατώνει την επιδερμίδα, αυξάνοντας την ελαστικότητα και την αντοχή της και έτσι βελτιώνεται η όψη της και ισχυροποιείται η αντίστασή της απέναντι στη φθορά.  

Χρησιμοποιείται και για ντεμακιγιάζ, αφαιρώντας και αδιάβροχα προϊόντα. 

Σύνθεση που σέβεται το μικροβίωμα του ευαίσθητου δέρματος².

 

FACE SERUM HYALURONIC ACID

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Micellar Water & Face Serum Hyaluronic Acid Ενεργή φροντίδα για κυτταρική άμυνα του δέρματος

 

Ενισχυμένη σύνθεση με 2 τύπους υαλουρονικού οξέος σε υψηλή συγκέντρωση 5%

Το πολυδύναμο Face Serum Hyaluronic Acid ενισχύει την ανθεκτικότητα του δέρματος απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή καταπόνησης μέσα από πανίσχυρη ενυδάτωση που αυξάνει την πυκνότητα και τη σφριγηλότητα. 

Η επιδερμίδα επανορθώνεται και παράλληλα οι φυσικοί αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί της «ξυπνούν» για θωράκιση και προστασία.

Μια πολύτιμη skin integrity ασπίδα στο δέρμα που «βάλλεται» καθημερινά.  

Το δέρμα γίνεται 70% πιο υγιές και πιο ενυδατωμένο και 77% πιο λείο¹.

  1. Active Ingredients – Technical data. 
  2. Πρωτόκολλο In Vitro και Ex vivo σε swabs εθελοντών με διαγνωσμένο από Δερματολόγο Ευαίσθητο Δέρμα στην περιοχή του Προσώπου.

 

