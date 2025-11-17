Laguna Verde I : Ωδή στην τολμηρή γαλήνη

«Με αυτή τη νέα δημιουργία, σας προσκαλώ να παρασυρθείτε στη Βενετία κατά μήκος του εμβληματικού Grand Canal. Σαν μια νοητή γραμμή, αυτός ο υδάτινος δρόμος χωρίζει την πόλη ενώ ταυτόχρονα την ανυψώνει με τη μοναδική ομορφιά της γαλαζοπράσινης απόχρωσής του. Επιβλητικά παλάτια υψώνονται κατά μήκος αυτών των μαγευτικών νερών, μαρτυρώντας το μεγαλείο της Βενετίας. Αυτή την αίσθηση υδάτινης δύναμης, ταυτόχρονα ισχυρής και μυστηριώδους, θέλησα να αποτυπώσω σε ένα ξυλώδες και αρωματικό extrait de parfum με νότες λουλουδιών, τόσο εκλεπτυσμένο όσο και διαχρονικό. Μέσα από μερικά από τα πιο φημισμένα υλικά της αρωματοποιίας, απέδωσα τη φρεσκάδα της περιοχής, τη χάρη και την κομψότητά της, καθώς και τον υπνωτιστικό και εθιστικό χαρακτήρα της». Sophie Vann Guillon

Η συλλογή Storie Veneziane εξερευνά ένα νέο οσφρητικό σύμπαν: Λουλουδένια ξυλώδη αρωματικά

Μέσα από αυτή τη συλλογή των extraits de parfums, εμπνευσμένων από τις εμβληματικές συνοικίες της Βενετίας, η Sophie Vann Guillon εμμένει στη δική τη ερμηνεία της πόλης, της λάμψης και της δύναμής της. Το άρωμα Laguna Verde I αποτελεί το όγδοο, πολυτελές βενετσιάνικο οσφρητικό της παραμύθι. Με βασική έμπνευση το εμβληματικό Grand Canal, το χαρακτηριστικό σημείο που ενώνει και χωρίζει την πόλη ταυτόχρονα, δημιούργησε ένα άρωμα κατ’ εικόνα της Βενετίας: πολύπλοκο και γλυπτικό, με επιβλητική δύναμη. Αυτή η ζωντανή λωρίδα νερού, εμποτισμένη με ιστορία και αντιθέσεις, μετατρέπεται σε ζωντανή ύλη — σε οσφρητική ένταση.

Το Laguna Verde I είναι ένα εκλεπτυσμένο, διαχρονικό και δυναμικό extrait de parfum. Μια δημιουργία για όσους αγκαλιάζουν τον κόσμο με κομψότητα, ένταση και χαρακτήρα. Ένα άρωμα που αφήνει ένα σαγηνευτικό και αξέχαστο αποτύπωμα.

H ΣΥΛΛΟΓΗ STORIE VENEZIANE

Η συλλογή Storie Veneziane, ή «Ιστορίες από τη Βενετία», δεν είναι απλώς μια συλλογή αρωμάτων. Είναι ένα οσφρητικό ταξιδιωτικό ημερολόγιο, μια αισθητηριακή βύθιση στη φλογερή ψυχή της Βενετίας. Κάθε extrait αιχμαλωτίζει το συναίσθημα μιας εμβληματικής συνοικίας της La Serenissima, όπου η ιστορία, ο νεωτερισμός και η τέχνη συνυφαίνονται με ένταση και λεπτότητα.

Αυτή η συλλογή είναι το αποτέλεσμα του πάθους και της δημιουργικής συνύπαρξης μεταξύ της Sophie Vann Guillon και του Didier Guillon, Προέδρου και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Valmont Group. Φέρνει κοντά επτά πολυτελή extraits de parfums, επιμελημένα με εξαιρετική φροντίδα και τεχνογνωσία, μεταμορφωμένα σε οσφρητικά κοσμήματα. Τα μπουκάλια, έργα τέχνης από μόνα τους, συνδυάζουν χειροποίητο γυαλί Murano, χειροποίητο δέρμα και έντονα χρώματα—σύμβολα μιας τολμηρής επαναπροσέγγισης της βενετσιάνικης κληρονομιάς.

ΜΙΑ NEA ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΩΔΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Η Sophie Vann Guillon συνεχίζει το αισθητηριακό της ταξίδι στη Βενετία με το Laguna Verde I. Αυτό το όγδοο extrait αντλεί την έμπνευσή του από το Grand Canal — τη ζωντανή αρτηρία της πόλης — που ταυτόχρονα τη χωρίζει και την ενώνει, τη διαμορφώνει και της δίνει ζωή. Περισσότερο από ένα απλό σκηνικό, αυτή η λωρίδα νερού γίνεται καθρέφτης της ρευστής ψυχής, αντανάκλαση μιας απόλυτης, διαχρονικής κομψότητας ζωντανής και μαγευτικής.

Η επιμελήτρια του αρώματος δεν παρατηρεί απλώς συλλαμβάνει, ερμηνεύει, μεταμορφώνει. Από την αέναη κίνηση των νερών που κυλούν ανάμεσα στα βενετσιάνικα παλάτια, αντλεί μια αίσθηση ισορροπίας και δεξιοτεχνίας. Μια κυρίαρχη δύναμη, όπου η ισχύς συναντά τη χάρη. Μια απόχρωση έγινε σύντομα ο κοινός άξονας αυτής της οσφρητικής δημιουργίας: το σελαδονί πράσινο του καναλιού — μεταλλικό και υδάτινο, βαθύ και φωτεινό, αιωρούμενο ανάμεσα στο φως και το μυστήριο. Το Laguna Verde I δεν αποδίδει απλώς αυτό το χρώμα· το υπερβαίνει, το ενσαρκώνει σε κάθε νότα και κάθε αρμονία, προκαλώντας συγκίνηση.

Είναι μια δημιουργία που ενσαρκώνει το όραμα της αιώνιας Βενετίας, στο σταυροδρόμι παράδοσης και σύγχρονης έκφρασης, αψηφώντας τον χρόνο με μεγαλείο και τόλμη. Από αυτή τη συνάντηση του κινούμενου νερού με τη σταθερή αρχιτεκτονική, αναδύεται ένα άρωμα δυναμικό, εκλεπτυσμένο και αριστοκρατικό. Κάθε νότα βρίσκει τη θέση της με σιγουριά, χαράσσοντας ένα μονοπάτι από αντιθέσεις, μαγνητισμό και διαχρονικότητα.

Μια σύνθεση τεσσάρων «χεριών», που συνδυάζει το ένστικτο με τη δεξιοτεχνία.

Για να δώσει ζωή σε αυτήν την εξαιρετική οσφρητική δημιουργία, η Sophie Vann Guillon συνεργάστηκε με τον Vincent Ricord, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο αρωματοποιό με τον οποίο μοιράζεται ένα ελεύθερο, τολμηρό και βαθιά διαισθητικό όραμα δημιουργίας αρωμάτων. Και οι δύο καθοδηγούνται από την αναζήτηση της τελειότητας, κινητοποιημένοι από την επιθυμία να επεκτείνουν τα δημιουργικά όρια και να επιτύχουν πλούσιες, δυναμικές και αξέχαστες συνθέσεις.

Ενωμένοι από το κοινό πάθος για την ομορφιά και την εκλεπτυσμένη προσοχή στη λεπτομέρεια, συνεχίζουν έναν σπάνιο δημιουργικό διάλογο που ξεκίνησε με το Lady Code, ένα Chypre Gourmand από τη συλλογή Collezione Privata. Η πολύτιμη συνεργασία τους, βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την ακρίβεια και την αμοιβαία ευαισθησία για εκλεπτυσμένες και δομημένες οσφρητικές αρχιτεκτονικές, αναδεικνύεται ξανά με εξαιρετικό τρόπο. Με το Laguna Verde I δημιούργησαν ένα πλούσιο άρωμα, σαν ένα έργο τέχνης υψηλής κοσμηματοποιίας. Κάθε νότα αποτελεί μέρος μιας φλογερής, ισχυρής και αποφασιστικά σύγχρονης σύνθεσης.

Αυτό το άρωμα δημιουργήθηκε για όσους «αγκαλιάζουν» τον κόσμο υπερήφανα και τολμηρά. Για ελεύθερα πνεύματα με αυτοπεποίθηση και κομψότητα. Μια μαγνητική και διαχρονική υπογραφή που αντανακλά την έντασή τους.

ΑΝΘΗ ΒΙΟΛΕΤΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΤΕΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Αποτελώντας το πιο όμορφο άνθος της ελληνικής μυθολογίας, το φύλλο βιολέτας βρίσκεται ψηλά στη λίστα της niche αρωματοποιίας. Διαθέτει έντονες πράσινες νότες, ταυτόχρονα δροσερές και έντονα φυτικές. Η ζωντανή, διακριτικά πιπεράτη φρεσκάδα του, με ευχάριστες φυτικές αποχρώσεις, αιχμαλωτίζει αμέσως την προσοχή. Κομψό και εκλεπτυσμένο, προσφέρει μια μοναδική διαχρονική κομψότητα. Αυτή η οσφρητική έκρηξη προκαλεί την αίσθηση καθαρότητας που προσφέρει η πρώτη ανάσα στις όχθες του Grand Canal, σαν ένα δροσερό αεράκι που γλιστρά πάνω από τα νερά καθώς περνά ανάμεσα στην πέτρα και το φως.

ΙΡΙΔΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΝΟΤΕΣ

Γνωστό ως το «Μπλε Χρυσάφι» της αρωματοποιίας, η Ίριδα είναι ένα σπάνιο άνθος με βασιλικό σύμβολο, που αποτελεί σήμα κατατεθέν των πιο εκλεκτών δημιουργιών. Εκφράζοντας την κομψότητά του με μια πουδρένια, λουλουδάτη απαλότητα, η ίριδα αποκαλύπτει έναν μοναδικό οσφρητικό πλούτο, που ξυπνά τις αισθήσεις. Εκπλήσσει με λεπτές βιολετί νότες που αναμειγνύονται με ξυλώδεις, σχεδόν δερμάτινες αποχρώσεις. Σε ένα παιχνίδι αντιθετικών υφών, αποκτά μια επιβλητική, χαρισματική παρουσία, ενσαρκώνοντας μια κομψή δύναμη που αποκαλύπτεται αργά.

ΠΑΠΥΡΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ

Ο πάπυρος κλειδώνει τη σύνθεση με δύναμη και ξεχωριστό χαρακτήρα. Αυτό το μοναδικό συστατικό αποκαλύπτει ξυλώδεις, πράσινες και ελαφρώς δερματώδεις πτυχές, αναδεικνύοντας μια παρουσία έντονη και σαγηνευτική. Η σίγουρη δύναμή του συνοδεύεται από εκλεπτυσμένη πολυπλοκότητα και σπάνια διαχρονικότητα μια κομψή αναφορά στη λιμνοθάλασσα, σαν μακρινός απόηχος ανάμεσα στη γη και το νερό. Προσδίδει στο άρωμα μια άνετη, υφασμάτινη βάση, παρατείνοντας το αποτύπωμά του με ένταση και κομψότητα.

Το Laguna Verde I δεν φοριέται απλά· αποτελεί ένα μικρό έργο τέχνης. Σύμφωνα με την καλλιτεχνική προσέγγιση του Didier Guillon, κάθε λεπτομέρεια του μπουκαλιού και του κουτιού του αντανακλά στο υλικό ό,τι το άρωμα εκφράζει στον αέρα: γλυπτική κομψότητα, δύναμη και αέρα που μαγνητίζει.

Το χαρακτηριστικό μπουκάλι της συλλογής Storie Veneziane στέκει σαν εντυπωσιακό χρυσοποίκιλτο γλυπτό, με μια μάσκα από γυαλί Μουράνο στο καπάκι, φυσητή από τον master glassmaker Leonardo Cimolin. Η βαθιά, ζωντανή πράσινη απόχρωσή του ανακαλεί το μεγαλείο της λιμνοθάλασσας σε κίνηση και τη ζωτική δύναμη που την κινεί.

Ένα χειροποίητο καπάκι από ιταλικό δέρμα ενισχύει το υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.Αυτό το ευγενές, αισθησιακό και κομψό υλικό ενσαρκώνει την τεχνογνωσία της χειροτεχνίας. Εμπνευσμένο από το μωσαϊκό της Πλατείας του Αγίου Μάρκου, ένα φλογερό σύμβολο της βενετσιάνικης διακοσμητικής τέχνης, το μοτίβο επανερμηνεύεται σε μια σύγχρονη υψηλής αντίθεσης σύνθεση.

Τα πολύχρωμα κομμάτια, καθένα αφιερωμένο στις χαρακτηριστικές αποχρώσεις των άλλων extraits de parfums της συλλογής, συνθέτουν μια αρμονική τοιχογραφία, σαν μια «συγκέντρωση» αντικειμένων τέχνης καθοδηγούμενη από την ίδια συναισθηματική αναζήτηση.

Η μαύρη βάση παραπέμπει στις ομαλές γραμμές των γονδολών που γλιστρούν στο κανάλι της Βενετίας, ενώ ένα χρυσό περίγραμμα αναδεικνύει το καπάκι, ένα λεπτό στοιχείο που αντηχεί το χρυσό του μπουκαλιού-κοσμήματος, προσθέτοντας την τελευταία πινελιά που υπογραμμίζει την πολυτέλεια του κουτιού.

Γεμάτο αυτοπεποίθηση το Laguna Verde I — είναι ένα unisex άρωμα που ενσαρκώνει σύγχρονες αξίες, «αγκαλιάζει» αδιαπραγμάτευτα τη θηλυκή ή την αρσενική πλευρά διατηρώντας μια ήρεμη αίσθηση. Η προσωπικότητα του αρώματος εκπέμπει εκλεπτυσμένη δύναμη, τολμά χωρίς να θυσιάζει το διακριτικό του πνεύμα, ενώ με χάρη συνδυάζει την ελευθερία του πνεύματος με τη διαχρονική γοητεία. Σε κάθε κίνηση και κάθε βλέμμα εκφράζει ήρεμη αποφασιστικότητα, έναν δυναμικό χαρακτήρα που γοητεύει και εμπνέει.

Διαθέτει σύνθετες, πλούσιες συνθέσεις που εκπλήσσουν, ξυπνούν τις αισθήσεις και αφήνουν μια αξέχαστη εντύπωση. Χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις διατηρώντας το στοιχείο της φρεσκάδας. Μια ζωντανή ισορροπία ανάμεσα στην καθαρότητα και την πυκνότητα, τη λάμψη μιας στιγμής και την αντανάκλαση ενός αποτυπώματος. Οι ανθώδεις, ξυλώδεις νότες του συντονίζονται τέλεια αποτελώντας μια οσφρητική εμπειρία διαχρονικής κομψότητάς.

Οσφρητικός χαρακτήρας: Τολμηρή γαλήνη

Συνοικία της Βενετίας: Gran Canal

Έμπνευση: Το Gran Canal διασχίζει τη Βενετία σαν νοητή γραμμή: ένα βαθύ, ζωντανό σημάδι· σύμβολο ομορφιάς που περιβάλλεται από ένταση ισορροπώντας την ακαταμάχητη δύναμη με την αμετακίνητη κομψότητα μέσα στο Laguna Verde I.

Συστατικά: Άνθη βιολέτας: Προσφέρει πράσινη, έντονη, τραγανή και ελαφρώς φυτική φρεσκάδα, ανοίγοντας τη σύνθεση με ενέργεια και ζωντάνια.

Ίρις: Ευγενής και πουδρένια , η καρδιά του αρώματος εκπλήσσει με βιολετί αποχρώσεις και ξυλώδεις νότες, αποκαλύπτοντας μια κομψή δύναμη που εντείνεται σταδιακά.

Πάπυρος: Μια περιβαλλόμενη βάση, όπου ξυλώδεις και δερμάτινες νότες συνυφαίνονται, προσδίδοντας χαρακτήρα και βάθος.

Λέξεις-κλειδιά: Κομψότητα, διαχρονικότητα, δύναμη Π.Λ.Τ.: €520 / 100 ml