Κουρασμένα βλέφαρα; 3 έξυπνα κόλπα για φυσικό lifting στα μάτια

Τι συμβαίνει πραγματικά με τα «κουκουλωμένα βλέφαρα» και τα κουρασμένα μάτια; Η αλήθεια είναι πως με την πάροδο του χρόνου το δέρμα του προσώπου σου – και όχι μόνο- αρχίζει να μεταβάλλεται και να διαφοροποιείται. Σταδιακά, υπάρχει περίπτωση να παρατηρείς λεπτές γραμμές και χαλάρωση η οποία δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά σίγουρα μπορείς να τα «καμουφλάρεις» με έξυπνους και δημιουργικούς τρόπους.

Αρχικά λοιπόν, αξίζει να γνωρίζεις πως τα «κουκουλωμένα βλέφαρα» ή διαφορετικά το γνωστό φαινόμενο της βλεφαρόπτωσης, εμφανίζεται όταν το δέρμα πάνω από το μάτι χαλαρώνει και «πέφτει», συχνά λόγω ηλικίας, γενετικής ή απώλειας ελαστικότητας και λίπους.

3 έξυπνα κόλπα για φυσικό lifting στα μάτια και ξεκούραστα βλέφαρα

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά και άμεσα τον εν λόγω προβληματισμό. Συχνά ωστόσο, πρόκειται για ιατρικές επεμβάσεις και τεχνικές ανόρθωσης, που πέρα από χρονοβόρες και επίπονες, έχουν και υψηλό κόστος.

Έτσι, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ειδικός Δρ. Χορν, μπορείς να εστιάσεις σε εναλλακτικές, μη παρεμβατικές ενέργειες που θα κάνουν το βλέμμα σου να φαίνεται πιο ξεκούραστο και τα βλέφαρά σου πιο ανορθωμένα.

Επομένως, μπορείς αρχικά να επενδύσεις στο μακιγιάζ σου.

1. Χρησιμοποίησε την τεχνική του «φτερωτού eyeliner» σε μορφή cat-eye:

Πρόκειται για ένα απλό κόλπο που δίνει την ψευδαίσθηση της ανόρθωσης αρκεί να χρησιμοποιήσεις το eyeliner σου με τον πιο σωστό τρόπο. Τραβήξτε το eyeliner ελαφρώς προς τα πάνω, πέρα από την εξωτερική γωνία του ματιού και δημιούργησε μια νοητή γραμμή προς τα επάνω. Προτίμησε προϊόντα μεγάλης διάρκειας για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα.

2. Πρόσθεσε στη ρουτίνα σου τις σκιές ματιών:

Ουσιαστικά, εστίασε στην τεχνική που θα κάνει τα βλέφαρά σου να φαίνονται πιο ανορθωμένα με τη χρήση ενός απλού πινέλου και της αγαπημένης σου σκιάς. Πιο συγκεκριμένα, για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, αντί να την πραγματική πτυχή του βλεφάρου -που έχει αλλοιωθεί- δημιουργείτε μια νέα, λίγο πιο πάνω. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσεις ένα ματ καφέ ή ουδέτερο τόνο και ένα πινέλο blending για φυσικό αποτέλεσμα.

3. Σταγόνες ματιών:

Αν με τις τεχνικές μακιγιάζ δεν έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορείς να εστιάσεις σε ορισμένα προϊόντα φαρμακευτικής προέλευσης που προσφέρουν προσωρινή ανόρθωση των άνω βλεφάρων. Η τακτική αυτή, δεν αντικαθιστά την χειρουργική επέμβαση, ενδείκνυται ωστόσο για ήπιες περιπτώσεις. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η παρακολούθηση και οι συμβουλές του οφθαλμίατρου, κρίνονται απαραίτητες.

