Κάνε swipe στον ήλιο με τα νέα sun screen stick της Frezyderm

Η FREZYDERM παρουσιάζει τη νέα γενιά αντηλιακών σε μορφή stick, με τέσσερις καινοτόμες προτάσεις, για ενήλικες και παιδιά, που συνδυάζουν υψηλή προστασία, ευκολία εφαρμογής και κορυφαία αισθητική εμπειρία.

Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή , με 4 κινήσεις swipe στο δέρμα για άμεση και αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο.

Βελούδινη, πουδρένια υφή με ανάλαφρη αίσθηση που δεν βαραίνει το δέρμα.

Compact και super ελαφριά συσκευασία αλλά με μεγάλη ποσότητα προϊόντος για stick, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης.

Εφαρμόζονται σε πρόσωπο και χείλη .

Προσφέρουν ηλιοπροστασία ευρέος φάσματος από UVA, UVB, ορατή ακτινοβολία και το μπλε φως καθώς και υπέρυθρη ακτινοβολία.

GLASSCLEAR STICK SPF 50

Διάφανο αντηλιακό stick ανάλαφρης αίσθησης για ενήλικες

Άχρωμο και διάφανο σαν γυαλί με ultra αέρινη υφή με βελούδινο τελείωμα, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας. Η ευχάριστη αίσθηση του αποτελεί κίνητρο για ανανέωση κάθε στιγμή της ημέρας χωρίς αναβολές. Δημιουργεί ένα συνεχές φιλμ προστασίας με ομοιόμορφη κατανομή αντηλιακών φίλτρων. Απλώνεται εύκολα και γρήγορα με swipe. Τελειοποιεί εντυπωσιακά την υφή του δέρματος με εφέ οπτικής λείανσης ρυτίδων, πόρων και ατελειών.

Πρόσωπο και χείλη

KIDS SUNSCREEN STICK SPF 50

Διάφανο αντηλιακό stick για παιδιά

Διάφανη σύνθεση με απίστευτα ανάλαφρη υφή, πολύ ευχάριστη για το δέρμα των παιδιών. Απλώνεται πανεύκολα χωρίς επάλειψη και τρίψιμο και τα παιδιά θα ζητούν να βάλουν και μόνα τους αντηλιακό. Το δίκτυο 3D κατανέμει ομοιόμορφα τα φίλτρα στην επιδερμίδα για αποτελεσματική προστασία. Περιέχει ειδικούς αντιοξειδωτικούς παράγοντες, που ενισχύουν την άμυνα του ευαίσθητου παιδικού δέρματος απέναντι στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Ελαφρύ και εύχρηστο και για το παιδικό χεράκι.

Πρόσωπο και χείλη

SUNSCREEN STICK EXTREME SPORT SPF 50 ΜAGENTA ΚΑΙ ΜΠΛΕ

Αντηλιακό stick με έντονο χρώμα για τους λάτρεις των outdoor activities

Η αγαπημένη επιλογή όσων κάνουν outdoor και extreme sports διεθνώς έρχεται πλέον και στην Ελλάδα, προσφέροντας στοχευμένη προστασία με πρακτικό και fun τρόπο. Τα SUNSCREEN STICK EXTREME SPORT SPF 50 για ενήλικες και παιδιά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τις περιοχές του προσώπου που εκτίθενται περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία, όπως η μύτη και τα ζυγωματικά. Τα σημεία αυτά απαιτούν ενισχυμένη προστασία κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα όταν η έκθεση στον ήλιο είναι παρατεταμένη ή όταν υπάρχει έντονη εφίδρωση και επαφή με το νερό.

To έντονο μπλε ή ματζέντα χρώμα λειτουργεί ως οδηγός εφαρμογής:

Δείχνει ξεκάθαρα αν τα πιο εκτεθειμένα σημεία έχουν καλυφθεί επαρκώς

Υπενθυμίζει την ανάγκη ανανέωσης, όταν η απόχρωση σταδιακά ξεθωριάζει λόγω ιδρώτα ή νερού.

Η σύνθεσή τους βασίζεται σε φυσικό αντηλιακό φίλτρο που προσφέρει άμεση προστασία μόλις το εφαρμόσεις και αντανακλά την ακτινοβολία, που είναι πολύ σημαντικό σε συνθήκες έντονης έκθεσης (θάλασσα, χιόνι, μεγάλο υψόμετρο).

Πολύ μικρή και ελαφριά συσκευασία που χωρά ακόμη και σε τσέπη. Ιδανικό για τα sport στη θάλασσα, στο βουνό αλλά και κάθε εξωτερική δραστηριότητα όλο τον χρόνο.

Εμπνευσμένα από τη διεθνή κουλτούρα των outdoor sports, τα SUNSCREEN STICK EXTREME SPORT με έντονο χρώμα συνδυάζουν πρακτικότητα και προσωπικό στυλ, αποτελώντας χαρακτηριστικό στοιχείο μιας κοινότητας που αγαπά τη δράση, την περιπέτεια και τη διασκέδαση στη φύση. Το must trend για όσους είναι δραστήριοι!

Εκτεθειμένες περιοχές προσώπου και χείλη

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Διατίθεται στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.