«I WANT CHOO WITH LOVE EAU DE PARFUM» – Το νέο άρωμα του οίκου JIMMY CHOO

Ο Οίκος Jimmy Choo παρουσιάζει το ‘I Want Choo With Love’ Eau de Parfum, τη νεότερη προσθήκη στη συλλογή αρωμάτων ‘I Want Choo’ ένα λαμπερό, κομψό και απόλυτα θηλυκό άρωμα που αποπνέει χαρά και αυτοπεποίθηση σε κάθε του νότα.

Το ‘I Want Choo With Love’ είναι το τέταρτο άρωμα που προστίθεται στη σειρά αρωμάτων ‘I Want Choo’, προσφέροντας μια ζωηρή σύνθεση που αποτυπώνει την ουσία της συλλογής με το πολυτελές μπουκάλι και τις εξαιρετικές οσφρητικές νότες του. Το ‘I Want Choo With Love’ τιμά τη δύναμη της φιλίας – εκεί όπου η αγάπη γεννά αυτοπεποίθηση και η στήριξη μεταμορφώνεται σε λάμψη και αυτοεκτίμηση. Ακτινοβολώντας αγάπη, το νέο άρωμα γεννά μια ακαταμάχητη επιθυμία να μοιραστεί κανείς αυτό το πολύτιμο συναίσθημα με τον κόσμο γύρω του.

Οι αρωματοποιοί Amandine Clerc-Marie και Gabriela Chelariu εμπνεύστηκαν από το χαρακτηριστικό ροζ του Οίκου Jimmy Choo, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά θηλυκό άρωμα, απόλυτα εθιστικό και γοητευτικό – ένα Eau de Parfum που αποπνέει αυτοπεποίθηση και κομψότητα.

Το ‘I Want Choo With Love’ φέρνει ένα σύγχρονο, φωτεινό Eau de Parfum στη συλλογή ‘I Want Choo’. Το άρωμα ξεκινά την οσφρητική του διαδρομή με δροσερές νότες από σμέουρο, άνθος πορτοκαλιάς και μανταρίνι, συνεχίζοντας με ζωηρές νότες από εκχύλισμα τριαντάφυλλου, ιβίσκο και φρέζια. Η σύνθεση ολοκληρώνεται με κρεμώδεις νότες βάσης από βανίλια, σανταλόξυλο και μόσχο, δημιουργώντας ένα εκλεπτυσμένο άρωμα, συνώνυμο του τολμηρού DNA του Οίκου Jimmy Choo.

Το μπουκάλι ‘I Want Choo With Love’ συμπληρώνει την πολυτελή και χαρούμενη ενέργεια του νέου αρώματος. Το διάφανο, μεταλλικό γυαλί, φινιρισμένο σε ένα θηλυκό, ιριδίζον ροζ που θυμίζει καθρέφτη, συνεχίζει την λαμπερή και κομψή αισθητική της συλλογής ‘I Want Choo’. Η αναβαθμισμένη σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης την υπογραφή «With Love» της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Jimmy Choo, Sandra Choi, χαραγμένη στη συσκευασία, ενώ το χαρακτηριστικό μονόγραμμα ‘JC’ κοσμεί τόσο το μπουκάλι όσο και το κουτί. Όπως και τα περιζήτητα αξεσουάρ του Οίκου, το ‘I Want Choo With Love’ αποτελεί μια ακόμη πολυτελή προσθήκη στη συλλογή Jimmy Choo.

Οι Rebecca Longendyke και Sacha Quenby επιστρέφουν ως μούσες της καμπάνιας για το ‘I Want Choo With Love’, εκπροσωπώντας τη δύναμη και τη χαρά της φιλίας. Ντυμένες κομψά με χαρακτηριστικές δημιουργίες Jimmy Choo, μετατρέπουν το Λονδίνο σε πίστα χορού, προσμένοντας μια βραδιά γεμάτη ζωντάνια και χαρά, με την αγάπη να γεμίζει τον αέρα.

Η ακαταμάχητη ενέργειά τους, πλημμυρίζει τη νύχτα, αφήνοντας πίσω τους ένα μονοπάτι αισιοδοξίας και μαγνητικής γοητείας.