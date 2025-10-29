Η Swarovski παρουσιάζει τη μνημειώδη έκθεση “Masters of Light – Hollywood” στο Λος Άντζελες, γιορτάζοντας τα 130 χρόνια της

Η περιοδεύουσα έκθεση της Swarovski κάνει στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το φθινόπωρο, με ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο: η “Masters of Light – Hollywood” ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από ένα λαμπερό launch party στις 28 Οκτωβρίου.

Υπό τη δημιουργική καθοδήγηση της Giovanna Engelbert, Global Creative Director της Swarovski, και με επιμέλεια του Βρετανού fashion journalist και κριτικού Alexander Fury, η έκθεση γιορτάζει τα 130 Years of Joy και την πλούσια κληρονομιά του αυστριακού οίκου στη δημιουργικότητα, τη δεξιοτεχνία και την πολιτιστική επιρροή.

Η Swarovski υπήρξε πάντοτε ένα brand που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, αγκαλιάζοντας τη λάμψη του παρελθόντος ενώ οραματίζεται τις δυνατότητες του μέλλοντος. Το νέο κεφάλαιο του Masters of Light ζωντανεύει την ιστορία του Οίκου στο Hollywood, τιμώντας τη μακροχρόνια σχέση του με τη μόδα, τον κινηματογράφο, το design και τον κόσμο των διασημοτήτων.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν κοστούμια από θρυλικές ταινίες και μουσικές εμφανίσεις, μαζί με εμβληματικά fashion pieces, όπως το αυθεντικό φόρεμα που φόρεσε η Marilyn Monroe όταν τραγούδησε το Happy Birthday στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, John F. Kennedy διακοσμημένο με 2.500 κρυστάλλους Swarovski που συνεχίζουν να λάμπουν μέχρι σήμερα.

Η Engelbert ενισχύει τη σύνδεση της μάρκας με τον κόσμο του animation και του κινηματογράφου, παρουσιάζοντας τις εμβληματικές φιγούρες από κρύσταλλο της Swarovski, ανάμεσά τους και χαρακτήρες της Disney και της Marvel, ως σύγχρονα σύμβολα της pop κουλτούρας.

Ο Alexis Nasard, CEO της Swarovski, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την έκθεση Masters of Light στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 130 χρόνια της Swarovski. Ως παγκόσμιο επίκεντρο της μουσικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας, το Hollywood είναι το ιδανικό σκηνικό για να τιμήσουμε τη βαθιά σχέση μας με τον κινηματογράφο και τον ρόλο μας σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές του. Η Swarovski παραμένει βασικός πρωταγωνιστής της pop κουλτούρας, συνεχίζοντας να γιορτάζει τη λαμπερή της κληρονομιά».

Η Giovanna Engelbert, Swarovski Global Creative Director, πρόσθεσε:

«Το Masters of Light γιορτάζει την καινοτομία και το savoir-faire της Swarovski μέσα από κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης. Από τότε που ανέλαβα τη θέση της Global Creative Director το 2020, στόχος μου ήταν να αναδείξω τη σχέση της Swarovski με την pop κουλτούρα, τη μόδα και τη σκηνή. Είναι όνειρο που έγινε πραγματικότητα να παρουσιάζουμε αυτή την πρεμιέρα στο Hollywood δεν υπάρχει καλύτερος τόπος για να διηγηθούμε τις ιστορίες και να παρουσιάσουμε τα εμβληματικά κομμάτια που καθιέρωσαν τη Swarovski ως σύμβολο της pop κουλτούρας για περισσότερα από 130 χρόνια».

Η έκθεση χαρτογραφεί ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, από την ίδρυση της μάρκας το 1895 έως σήμερα, μέσα από θεματικές ενότητες που αναδεικνύουν τη δημιουργική της πορεία:

Pop Icons Chamber: αφιερωμένος χώρος που παρουσιάζει κρυσταλλωμένα outfits διάσημων Αμερικανών performers όπως οι Beyoncé , Madonna , Tina Turner και Lady Gaga , αποτυπώνοντας τη συμβολή της Swarovski στην ενίσχυση της παρουσίας και της συγκίνησης στη σκηνή.

Silver Screen Style: αφιέρωμα στη μακρόχρονη συνεργασία της μάρκας με το Hollywood και τους κορυφαίους σχεδιαστές μόδας, που μέσα από τα κρύσταλλα της Swarovski έδωσαν σχήμα στα όνειρά τους.

Mathemagical: ενότητα αφιερωμένη στη μοναδική δεξιοτεχνία της μάρκας στην κοσμηματοποιία και τον σχεδιασμό κρυστάλλων, με τα couture jewelry looks που δημιούργησε η Engelbert για το Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια ειδική συνεργασία με το Erewhon και ένα pop-up store με αποκλειστικά προϊόντα για την περίσταση.

Τα εισιτήρια για το Masters of Light – Hollywood κοστίζουν 10 δολάρια, με όλα τα έσοδα να διατίθενται για τη στήριξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης baby2baby.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2025.

