Η NEOSTRATA αναβαθμίζει την τεχνολογία της σύσφιξης της επιδερμίδας με τη νέα, εξελιγμένη σειρά Skin Active

Η NEOSTRATA®, ένα brand που ιδρύθηκε από δερματολόγους και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο για την επιστημονική του πρωτοπορία στην ανανέωση της επιδερμίδας, παρουσιάζει τη νέα γενιά της σειράς Skin Active. Η ανανεωμένη σύνθεση προσφέρει σημαντική βελτίωση στην κλινική αποτελεσματικότητα, χάρη στην ενσωμάτωση της καινοτόμου τεχνολογίας πεπτιδίων MicroDiPeptide229, κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Πρόκειται για μία επιστημονικά σχεδιασμένη καινοτομία πεπτιδίων, που ενισχύει τη σφριγηλότητα, την ελαστικότητα και την ανεκτικότητα της επιδερμίδας, με ορατά αποτελέσματα μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτή η νέα εξέλιξη της σειράς Skin Active αντικατοπτρίζει τη διαρκή δέσμευση της NEOSTRATA® να προάγει την επιστήμη της επιδερμίδας μέσα από δερματολογική έρευνα. Βασισμένη σε χρόνια μοριακής έρευνας και διεθνείς πατέντες, η νέα σύνθεση ενισχύει αποδεδειγμένα το φυσικό επιδερμικό φραγμό.

Επιστημονική Καινοτομία: MicroDiPeptide229

Τα παραδοσιακά πεπτίδια συχνά έχουν μεγάλο μοριακό μέγεθος, με αποτέλεσμα η απορρόφησή τους από την επιδερμίδα να είναι περιορισμένη. Η NEOSTRATA® παρουσιάζει το MicroDiPeptide229®, ένα μοναδικό, πατενταρισμένο μικρο-διπεπτίδιο, 2,5 φορές μικρότερο από τα περισσότερα πεπτίδια της αγοράς, ειδικά σχεδιασμένο για καλύτερη απορρόφηση στις επιφανειακές στιβάδες του δέρματος.

Με περισσότερα από 8 χρόνια ανάπτυξης και διεθνή πατέντα, το MicroDiPeptide229® δρα στοχευμένα σε βασικά στοιχεία της δερματικής δομής — ελαστίνη, προ-κολλαγόνο, υαλουρονικό οξύ, ντεκορίνη και φιμπρονεκτίνη — συμβάλλοντας στην ορατή ανόρθωση, ενίσχυση της σφριγηλότητας και βελτίωση της όψης του δέρματος.

Προκλινικά και κλινικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι το MicroDiPeptide229® υποστηρίζει επιδερμίδα με μειωμένα επίπεδα κολλαγόνου και ελαστίνης, βοηθώντας στη βελτίωση της πυκνότητας και της συνολικής ανθεκτικότητας του δέρματος.

Ανακαλύψτε περισσότερα για τη νέα, ανανεωμένη συλλογή NEOSTRATA® Skin Active:

NEOSTRATA® Skin Active Tri-Therapy Lifting Serum – Ορός Προσώπου για Εντατική Ανόρθωση & Σύσφιξη 30ml

Aυτός ο προηγμένος ορός ενισχυμένος με την πρωτοποριακή τεχνολογία με MicroDiPeptide229 ανορθώνει και συσφίγγει ορατά το χαλαρό δέρμα, ενώ η Γλυκονολακτόνη (PHA) απολεπίζει απαλά τις σκούρες κηλίδες για πιο ομοιόμορφο τόνο. Το Aminofil, ένα παράγωγο αμινοξέος, στοχεύει στον ενυδατικό φραγμό της επιδερμίδας για να γεμίσει την όψη των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, ενώ το Υαλουρονικό Οξύ λειαίνει την υφή της επιδερμίδας. Η επιδερμίδα φαίνεται πιο φωτεινή, με πιο ομοιόμορφο χρωματικό τόνο και ορατά πιο σφιχτή & ανορθωμένη όψη.

NEOSTRATA® Skin Active Intensive Eye Therapy – Κρέμα Εντατικής Αγωγής για την Περιοχή των Ματιών 15g

Αυτή η ενυδατική κρέμα περιέχει NeoGlucosamine, που συμβάλλει στην ορατή μείωση των κηλίδων γήρανσης γύρω από τα μάτια, και MicroDiPeptide229, που βοηθά στην ανόρθωση & σύσφιξη του χαλαρού δέρματος στην περιοχή των ματιών. Αυτή η εντατική αντιγηραντική αγωγή αξιοποιεί το Bakuchiol, μία εναλλακτική της ρετινόλης με φυσική προέλευση, για να λειαίνει ορατά τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, ενώ ένα σύμπλεγμα πεπτιδίων σε συνδυασμό με ένα αντιοξειδωτικό εσπεριδοειδών μειώνει το πρήξιμο κάτω από τα μάτια.

NEOSTRATA® Skin Active Triple Firming Neck Cream – Κρέμα Εντατικής Σύσφιξης & Αναζωογόνησης για Λαιμό & Ντεκολτέ 80g

Αυτή η ισχυρή κρέμα λαιμού είναι σχεδιασμένη με τριπλό σύμπλεγμα σύσφιξης: μία πρωτοποριακή τεχνολογία με MicroDiPeptide229, που στοχεύει τη φυσική υποστηρικτική δομή του δέρματος για ορατή ανόρθωση και σύσφιξη, NeoGlucosamine και NeoCitriate που στοχεύουν στον ανομοιόμορφο τόνο και αποκαλύπτουν μία πιο σφριγηλή όψη. Η προσθήκη Bakuchiol, μία εναλλακτική της ρετινόλης με φυσική προέλευση, φωτίζει ορατά την επιφάνεια του δέρματος και λειαίνει την όψη των γραμμών και των ρυτίδων.

NEOSTRATA® Skin Active Rebound Sculpting Cream – Κρέμα Ανόρθωσης & Σύσφιξης Πολλαπλών Δράσεων 50g

Αυτή η ενυδατική, βελούδινη κρέμα με MicroDiPeptide229 στοχεύει την όψη της επιδερμίδας με μειωμένο κολλαγόνο και ελαστίνη, προσφέροντας μία ανορθωμένη και αναδιαμορφωμένη όψη. Η ισχυρή μας σύνθεση με 10% Α-Υδροξύ-Οξέα (AHA) και Πολύ-Υδροξύ-Οξέα (PHA) απαλύνει την όψη των σκούρων κηλίδων και των ρυτίδων, αποκαλύπτοντας πιο λεία, φωτεινή και ομοιόμορφη επιδερμίδα. Σχεδιασμένη για να διορθώνει τα ορατά σημάδια φωτογήρανσης και να προσφέρει μία πιο σμιλεμένη όψη στο πρόσωπο.

Επιπλέον, η σειρά Neostrata® Skin Active περιλαμβάνει συμπληρωματικές συνθέσεις που ενισχύουν τη συνολική αποτελεσματικότητα της ρουτίνας περιποίησης:

Οι Exfoliating Wash, Potent Retinol Complex, Hyaluronic Luminous Lift και Matrix Support SPF 30 αποτελούν προηγμένες θεραπείες που λειτουργούν συνεργατικά για να βελτιστοποιήσουν την ανανέωση της επιδερμίδας, να ενισχύσουν τη λάμψη και να υποστηρίξουν τη μακροχρόνια δομή του δέρματος.

Διαθεσιμότητα

Η νέα σειρά Neostrata Skin Active, που περιλαμβάνει τη Rebound Sculpting Cream και τις βελτιωμένες συνθέσεις σύσφιξης, είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα από τις 5 Νοεμβρίου 2025, σε επιλεγμένα φαρμακεία και εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης.