Η νέα Trend Edition σειρά της ESSENCE, “YEE HAW!”, φέρνει cute western vibes κατευθείαν στο beauty routine σου

Το moisturizing primer stick είναι το τέλειο πρώτο βήμα – ανάλαφρο, ενυδατικό και έτοιμο για το glow moment σου. Το blush stick σου χαρίζει αυτό το sun-touched αποτέλεσμα – σαν να γύρισες μόλις από desert festival. Το plumping lip oil κάνει τα χείλη σου να λάμπουν με έξτρα western διάθεση: οι tiny 3D cowboy boots στο καπάκι είναι η πιο cute λεπτομέρεια ever.

Και για όλες τις gloss lovers που είναι πάντα on the go: το Lip Beautifier Key Chain είναι το απόλυτο cowgirl must-have – cute, compact & ready to glow. Yee Haw!

YEE HAW! plumping lip oil

Ενυδατώνει και χαρίζει plump αποτέλεσμα στα χείλη

Διακριτικό nude shimmer για φυσικό look

• Adorable λεπτομέρεια με cowboy boot μέσα στο καπάκι

YEE HAW! moisturizing primer stick

Ενυδατώνει και θρέφει την επιδερμίδα

Βελτιώνει τη διάρκεια και τη σταθερότητα του μακιγιάζ

• Εύκολη εφαρμογή σε μορφή stick – χωρίς ακαταστασία

YEE HAW! blush stick

Κρεμώδης υφή που αναμειγνύεται εύκολα

• Προσαρμόσιμη ένταση – για φυσικό ή πιο τολμηρό αποτέλεσμα

• Ιδανικό για γρήγορα touch-ups, όπου κι αν βρίσκεσαι

YEE HAW! shiny lipgloss

Λαμπερό τελείωμα με χρυσούς ιριδισμούς

• Απαλή, μη κολλώδης υφή

Απαλή, μη κολλώδης υφή Γλυκό άρωμα καραμέλας που ξεχωρίζει

YEE HAW! jumbo eye crayon

Πολυχρηστικό – μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκιά ή eyeliner

• Απαλή, κρεμώδης φόρμουλα με ιριδίζουσα χρυσή υφή

• Με καπάκι σε σχήμα καουμπόικου καπέλου – iconic και fun

YEE HAW! lip beautifier key chain

Διάφανο gloss με λάμψη και glitter για shiny τελείωμα

• Ενσωματωμένος καθρέφτης για εύκολα touch-ups όπου κι αν είσαι

• Σε πρακτικό key chain format – για να το έχεις πάντα μαζί σου

YEE HAW! glow brush