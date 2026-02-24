Η νέα αρωματική δημιουργία του niche Γαλλικού οίκου Hellenist Paris

«Αισθησιακή νύχτα. Απόλαυση. Επιθυμία. Τον κοιτάζω, τον νιώθω, είναι δικός μου. Το σώμα του επάνω στο δικό μου, το δέρμα μου επάνω στο δικό του. Κάτω από το χέρι μου νιώθω τη ζεστασιά του. Αύριο, η μάχη. Απόψε, η αγκαλιά του.»

Το La Nuit des 300, το νέο eau de parfum του του niche Γαλλικού οίκου Hellenist Paris, γεννήθηκε από δύο ιστορίες, χωρισμένες από έναν αιώνα αλλά ενωμένες από την ίδια θέρμη. Πρώτα, οι 300 Σπαρτιάτες των Θερμοπυλών — μορφές από γρανίτη, περήφανες απέναντι στην Περσική Αυτοκρατορία σε μια ύστατη πράξη αντίστασης. Ύστερα, οι 300 του Ιερού Λόχου των Θηβών — 150 ζευγάρια εραστών-πολεμιστών που έπεσαν μαζί στη Χαιρώνεια, ενωμένοι μέχρι την τελευταία τους ανάσα.

Ένα διακριτικό και λαμπερό άρωμα, σαν μια σιωπηλή υπόσχεση που μοιράζεται από δέρμα σε δέρμα. Χτισμένο γύρω από μια καρδιά ζωντανών και αισθησιακών μόσχων, το La Nuit des 300, συνδυάζει τη βελούδινη θαλπωρή του σανδαλόξυλου και του τόνκα με το αρωματικό βάθος της λεβάντας και της αρτεμισίας, σαν να ζεσταίνονται τελετουργικά βότανα μέσα στη σιγή της νύχτας.

«Το La Nuit des 300 είναι ένας φόρος τιμής σε αυτές τις στιγμές φωτιάς: πριν την κατάρρευση, πριν τη δόξα. Ένας ζωντανός, περιβάλλων μόσχος, αγγιγμένος από λεβάντα, κεχριμπάρι και σκοτεινά ξύλα. Ένα σαρκικό άρωμα, φτιαγμένο για όσους αγάπησαν με ένταση, με υπερβολή ή στη σιωπή. Αυτό το άρωμα δεν αφηγείται τον πόλεμο. Μιλά για την αγάπη στην πιο γενναία της μορφή. Παράδοση στο χείλος της αβύσσου». – Jean-David Jacoby, Ιδρυτής της Hellenist Parfums

Sillage & Αίσθηση

Το La Nuit des 300 είναι ένα σαρκικό άρωμα, που ακτινοβολεί ζεστασιά και παραμένει επάνω στα τσαλακωμένα σεντόνια. Ένας συδυασμός από μόσχους, καθαρούς και αισθησιακούς ταυτόχρονα — αγνούς αλλά και ανησυχητικούς, όπως το χάδι ενός αγαπημένου σώματος μέσα στη σιωπή της αυγής. Η διακριτική φρεσκάδα της αρτεμισίας και της λεβάντας συναντά τη ξυλώδη απαλότητα του πατσουλί και τη γαλακτώδη στρογγυλότητα του σανδαλόξυλου. Αν το άνοιγμα χαρακτηρίζεται από την αιχμηρή λάμψη του περγαμόντου, το ίχνος που αφήνει γίνεται βελούδινο χάρη στην κρεμώδη γλύκα του κόκκου τόνκα. Όμως η αληθινή μαγεία γεννιέται στην αλληλεπίδραση του ambrettolide, του ambroxide και του muscenone: ένα παιχνίδι υφών, τριβών και διάρκειας.

Το άρωμα αυτό αποπνέει μια νύχτα επιθυμίας. Μια νύχτα όπου ο χρόνος παγώνει, όπου ο ένας χάνεται στη θερμότητα του άλλου. Aνδρικό, γυναικείο αλλά και οτιδήποτε ενδιάμεσο.

To La Nuit des 300 είναι το ίχνος αυτής ακριβώς της νύχτας.

Οσφρητική Πυραμίδα

Κορυφή Μόσχος ambrettolide, αρτεμισία, περγαμόντο | Καρδιά Μόσχος ambroxide, κόκκος τόνκα, λεβάντα | Βάση Muscenone, πατσουλί, σανδαλόξυλο

Οι εκλεκτές πρώτες ύλες

Αρτεμισία από το Μαρόκο Άγριο, φαρμακευτικό φυτό με αρωματικές και καμφορικές πτυχές. Το αιθέριο έλαιό του αποκαλύπτει γλυκάνισες, δροσερές και ελαφρώς πικρές νότες, προσθέτοντας διακριτική φρεσκάδα και φυτική ένταση στο άνοιγμα του αρώματος.

Λεβάντα Mont-Blanc Συλλεγμένη σε μεγάλο υψόμετρο στις γαλλικές Άλπεις, αυτή η εξαιρετική λεβάντα αναπτύσσει ένα φρέσκο και φωτεινό οσφρητικό προφίλ, ανάμεσα στο κομμένο γρασίδι και το γαλάζιο άνθος. Η αργή απόσταξή της διατηρεί τη στρογγυλότητα και τις απαλές της αποχρώσεις, χαρίζοντας μια εκλεπτυσμένη υπογραφή στην καρδιά του αρώματος.

Πατσουλί Μαδαγασκάρης (exclusive Symrise) Καλλιεργημένο με βιώσιμες πρακτικές, αυτό το πατσουλί προσφέρει ξυλώδεις και γήινες πτυχές υψηλής κομψότητας. Η εκχύλισή του αναδεικνύει σκούρες, βελούδινες νότες που παρατείνουν τον αισθησιασμό του ίχνους.

Κόκκος Τόνκα από τη Βενεζουέλα Συλλεγμένος στο χέρι, ο κόκκος τόνκα αναπτύσσει μια γκουρμέ ζεστασιά που θυμίζει αμύγδαλο και βανίλια. Στο La Nuit des 300 προσφέρει μια γαλακτώδη, εθιστική γλυκύτητα, ως απαλό αντίβαρο στα ξύλα και τους μόσχους.

Tonkalactone (exclusive Symrise) Συνθετικό μόριο φυσικής προέλευσης, το tonkalactone αποκαλύπτει βαλσαμικές, κρεμώδεις αποχρώσεις. Η λακτονική του δύναμη ενισχύει τη στρογγυλότητα και την υφή του αρώματος, σαν ένα λιωμένο, χαϊδευτικό πέπλο πάνω στο δέρμα.

ΠΛΤ: Eau de Parfum 100 ml — €168



Maurice Roucel | ο Αρωματοποιός

Με πενήντα χρόνια καριέρας, ο κορυφαίος αρωματοποιός Maurice Roucel είναι γνωστός για τις ακριβείς του συνθέσεις και τις λιτές, αυστηρά δομημένες φόρμουλες. Σπουδαίος γνώστης των μόσχων — μέσω των οποίων έχει υπογράψει μερικά από τα σημαντικότερα αριστουργήματα της σύγχρονης αρωματοποιίας — παρουσιάζει για τη Hellenist Paris μια νέα ερμηνεία που κινείται ανάμεσα στην καθαρή φρεσκάδα και τις πιο ζωώδεις νότες, εξερευνώντας τη σαρκική, σχεδόν γυμνή τους διάσταση. Αυτό που τον γοήτευσε εξαρχής στο concept του αρώματος ήταν η αντίθεση. Το άρωμα όφειλε να εκφράζει μια ένταση ανάμεσα στην εγκατάλειψη και την αποφασιστικότητα, ανάμεσα στον αισθησιασμό και τον ηρωισμό. Η ιδέα μιας μετέωρης νύχτας, παγιδευμένης ανάμεσα στην τελευταία ανάσα και την πρώτη σύγκρουση, τον άγγιξε αμέσως. Η ιστορία των Θερμοπυλών αποτέλεσε καθοριστική πηγή έμπνευσης. Εκείνο που τον συγκινεί βαθύτερα είναι η ήρεμη αξιοπρέπεια αυτών των ανδρών απέναντι στον θάνατο. Δεν πρόκειται για άρωμα μάχης, αλλά για άρωμα εσωτερικής αγρυπνίας. Στη σύλληψή του κυριάρχησαν η εγκράτεια, η ένταση και ο σεβασμός — μια διακριτική, σχεδόν ιερή επισημότητα. Ιδιαίτερα συγκινητικός υπήρξε και ο δεσμός ανάμεσα στους πολεμιστές, ένας δεσμός βαθύς, κάποιες φορές και σαρκικός.

Carlo Amen | Σχεδιασμός & Συσκευασία

Για το La Nuit des 300, ο καλλιτέχνης Carlo Amen υπογράφει ένα πρωτότυπο έργο, εμπνευσμένο τόσο από τις αρχαίες τοιχογραφίες όσο και από τη δική του εικαστική γλώσσα καθαρών γραμμών, τεταμένων όγκων και συγκρατημένων συναισθημάτων. Το σχέδιό του απεικονίζει δύο σιλουέτες ενωμένες σε ρευστή ένταση — ούτε ολοκληρωτικά σε μάχη, ούτε απλώς σε αγκαλιά. Η ένωση των σωμάτων υπονοείται περισσότερο απ’ όσο παρουσιάζεται, αιωρούμενη ανάμεσα στον ύπνο και την προετοιμασία για τη μάχη, ανάμεσα στην τρυφερότητα και τον αποχωρισμό. Η χειρονομία είναι εξιδανικευμένη, σχεδόν ιερή. Η πυκνή, μινιμαλιστική γραμμή μας βυθίζει σε μια πρωτόγονη βαρύτητα, σαν μεσογειακή εικόνα λαξευμένη από συναίσθημα. Η φιάλη του αρώματος, πιστή στην αρχιτεκτονική της συλλογής Mythology, αποκαλύπτει έναν φυσικά χρωματισμένο χυμό, ελαφρώς χρυσαφένιο, σαν σεληνόφως που γλιστρά στο δέρμα. Η ετικέτα είναι μεταξοτυπημένη πάνω σε ματ δημιουργικό χαρτί με ανάγλυφη υφή. Η θήκη, σχεδιασμένη ως ένας καθαρός λευκός όγκος, παραπέμπει στην αγνότητα της πέτρας.