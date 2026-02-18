Η Moroccanoil επεκτείνει τα εμβληματικά οφέλη του ελαίου Argan στην περιποίηση των χειλιών με τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms

BEAUTY
18/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 23.02.2026 - 16:29)
Η Moroccanoil επεκτείνει τα εμβληματικά οφέλη του ελαίου Argan στην περιποίηση των χειλιών με τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms
TheIssue.gr TheIssue.gr

Με συστατικά που συναντάμε σε skincare προϊόντα, χαρίζουν άμεση και εντατική ενυδάτωση, χωρίς κολλώδη αίσθηση και αφήνουν τα χείλη απαλά, λεία και με μία υγιή λάμψη.

Η Moroccanoil®, ο παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα ομορφιάς με έλαιο Argan, με υπερηφάνεια αποκαλύπτει την νέα της καινοτομία: τα Moroccanoil Lip Balms. Πρόκειται για ένα λανσάρισμα, που έρχεται ως φυσική εξέλιξη του brand, το οποίο συνεχίζει να χτίζει ένα ολοκληρωμένο beauty και lifestyle portfolio με θεμέλιο πάντα την εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο κληρονομιά του και την εξαιρετική αποτελεσματικότητα των προϊόντων του. Οι καταναλωτές συστηματικά εκφράζουν την επιθυμία τους για εμπλουτισμένες με έλαιο Argan εκδοχές των προϊόντων που χρησιμοποιούν καθημερινά, σε συνδυασμό με πολυτελείς υφές και απολαυστική αισθητηριακή εμπειρία. Αυτές ενέπνευσαν τη Moroccanoil να δημιουργήσει μία θεραπεία χειλιών που χαρίζει τη βαθειά Moroccanoil θρέψη, ένα χαρακτηριστικό που έχει γίνει συνώνυμο του brand.  

Η Moroccanoil επεκτείνει τα εμβληματικά οφέλη του ελαίου Argan στην περιποίηση των χειλιών με τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms

Με τη δύναμη ενός μίγματος από έλαιο Argan, βούτυρο Argan, πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ, τα Moroccanoil Lip Balms προσφέρουν άμεση, κλινικά αποδεδειγμένη ενυδάτωση που διαρκεί έως και 24 ώρες μετά την εφαρμογή1 χωρίς να αφήνουν κολλώδη αίσθηση. Η βασισμένη στην επιστήμη φόρμουλά τους θρέφει σε βάθος, αφήνοντας τα χείλη απαλά, λεία, πιο ζουμερά και με μια υγιή, φυσική λάμψη. Μετά από μόλις μία εβδομάδα χρήσης, το 95% των χρηστών συμφώνησαν ότι τα χείλη τους προστατεύτηκαν τόσο από την ξηρότητα όσο και από τα σκασίματα².

Παραμένοντας πιστή στην δέσμευσή της για βιωσιμότητα, τα νέα Lip Treatments της Moroccanoil φιλοξενούνται σε συσκευασίες από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό. Τα Moroccanoil Lip Balms είναι διαθέσιμα σε τρεις εμπνευσμένες από τη Μεσόγειο μυρωδιές και αποχρώσεις, προσκαλώντας μας σε μια αισθητηριακή εμπειρία με κάθε εφαρμογή: 

  • Moroccan Mint Tea – αφήνει μια διακριτική, διάφανη λάμψη
  • Berry Pomegranate – αφήνει μία ελαφριά berry απόχρωση με φυσική λάμψη
  • Vanilla Date – αφήνει μια ελαφριά ροζ – nude απόχρωση με φυσική λάμψη 

Η Moroccanoil επεκτείνει τα εμβληματικά οφέλη του ελαίου Argan στην περιποίηση των χειλιών με τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms

Σε μια έρευνα καταναλωτών, που διενεργήθηκε μετά από μόλις μία εφαρμογή:

  • Το 91% συμφώνησε ότι το προϊόν αφήνει τα χείλη πιο απαλά2
  • Το 91% συμφώνησε ότι η φόρμουλα δεν είναι κολλώδης2
  • Το 94% συμφώνησε ότι αισθάνεται στα χείλη του βαθιά θρέψη και ενυδάτωση2
  • Το 94% συμφώνησε ότι τα χείλη του έδειξαν αμέσως πιο λεία2

“Η επέκτασή μας στην κατηγορία της περιποίησης χειλιών με τα νέα Moroccanoil Lip Balms δεν προσφέρει στους καταναλωτές απλώς ένα όμορφο προϊόν, αλλά ένα προϊόν που πραγματικά μεταμορφώνει την υγεία των χειλιών τους,” δηλώνει η συν-ιδρύτρια της Moroccanoil, Carmen Tal. “Από το ξεκίνημά της η Moroccanoil έχει δεσμευτεί να δημιουργεί πολυτελή, εμπλουτισμένα με έλαιο Argan προϊόντα, που χαρίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα είναι και απολαυστικά κατά την χρήση. Αυτό το λανσάρισμα συμπληρώνει ιδανικά το lineup των υψηλής απόδοσης και εύκολων στην χρήση προϊόντων μας.”

Η Moroccanoil επεκτείνει τα εμβληματικά οφέλη του ελαίου Argan στην περιποίηση των χειλιών με τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms

Κύρια συστατικά:

  • Έλαιο Argan: εξαιρετικά πλούσιο σε τοκοφερόλες (Βιταμίνη Ε), απαραίτητα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, αυτό το φυσικό έλαιο συμβάλει στην ενυδάτωση των χειλιών και τη βελτίωση της υφής και του χρωματικού τόνου.
  • Βούτυρο Argan: ένα φυσικό συστατικό, που φτιάχνεται από έλαιο Argan και μαλακώνει και περιποιείται τα χείλη. Αναγνωρισμένο για την υψηλή συγκέντρωσή του σε φυσικές τοκοφερόλες (Βιταμίνη Ε), φενόλες, καροτενοειδή και απαραίτητα λιπαρά οξέα, αφήνει τα χείλη απαλά, ενυδατωμένα και ζουμερά.
  • Πεπτίδια: πανίσχυρα συστατικά που συμβάλουν στην επαναφορά της σφριγηλότητας και της απαλότητας στην ευαίσθητη επιδερμίδα των χειλιών. Τα πεπτίδια ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνουν την ενυδάτωση και προστατεύουν ενάντια σε περιβαλλοντικές απειλές για πιο απαλά και «γεμάτα» χείλη, που δείχνουν πιο φρέσκα και νεανικά. 
  • Υαλουρονικό οξύ: ένα φυσικό ενυδατικό συστατικό που μπορεί να κρατήσει έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό. Ενυδατώνει το δέρμα και τα χείλη, συμβάλει στην ενίσχυση της ελαστικότητας και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών λόγω αφυδάτωσης.

Τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms είναι διαθέσιμα στο Moroccanoil.com και σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια, spa και e-shops.

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αυτήν την εορταστική περίοδο γιορτάστε με τα moroccanoil® 2025 holiday offerings
BEAUTY

Αυτήν την εορταστική περίοδο γιορτάστε με τα moroccanoil® 2025 holiday offerings

26.11.2025 - 19:41
MOROCCANOIL
Γνωρίστε το ΝΕΟ Moroccanoil Treatment Mist
BEAUTY

Γνωρίστε το ΝΕΟ Moroccanoil Treatment Mist

07.11.2025 - 16:48
MOROCCANOIL
Τα καλύτερα ενυδατικά σαμπουάν που θα μετατρέψουν το φριζάρισμα και την ξηρότητα σε μακρινή ανάμνηση
BEAUTY

Τα καλύτερα ενυδατικά σαμπουάν που θα μετατρέψουν το φριζάρισμα και την ξηρότητα σε μακρινή ανάμνηση

17.09.2024 - 09:01
Kérastase, L'OREAL PARIS, MOROCCANOIL, SHAMPOO, ΕΝΥΔΑΤΙΚΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΜΑΛΛΙΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΦΡΙΖΑΡΙΣΜΑ
Οι 5 top μάσκες μαλλιών για την καταπολέμηση της ξηρότητας και του φριζαρίσματος μετά τη θάλασσα
BEAUTY

Οι 5 top μάσκες μαλλιών για την καταπολέμηση της ξηρότητας και του φριζαρίσματος μετά τη θάλασσα

24.08.2023 - 09:00
GISOU, KERASTAGE, MOROCCANOIL, NEGIN MIRSALEHI, OLAPLEX, SEPHORA, WELLA, ΜΑΛΛΙΑ, ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ, ΟΜΟΡΦΙΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Leave-in Conditioners: 5 εκπληκτικές συνθέσεις που χαρίζουν υγιή, πυκνά και λαμπερά μαλλιά
BEAUTY

Leave-in Conditioners: 5 εκπληκτικές συνθέσεις που χαρίζουν υγιή, πυκνά και λαμπερά μαλλιά

26.06.2023 - 09:00
CONDITIONER, GISOU, L'OREAL PARIS, LEAVE-IN CONDITIONER, MOROCCANOIL, REDKEN, SEPHORA, SOL DE JANEIRO, ΜΑΛΛΙΑ
Hello gorgeous! 5 ονειρεμένα shimmer body oils που προσδίδουν εκτυφλωτική λάμψη στο δέρμα
BEAUTY

Hello gorgeous! 5 ονειρεμένα shimmer body oils που προσδίδουν εκτυφλωτική λάμψη στο δέρμα

12.06.2023 - 09:00
ATTICA DEPARTMENTS, DIOR, LANCASTER, MOROCCANOIL, RITUALS, SEPHORA, TOM FORD, ΔΕΡΜΑ, ΕΛΑΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΛΑΜΨΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ, ΣΩΜΑ