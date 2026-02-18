Η Moroccanoil επεκτείνει τα εμβληματικά οφέλη του ελαίου Argan στην περιποίηση των χειλιών με τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms

Με συστατικά που συναντάμε σε skincare προϊόντα, χαρίζουν άμεση και εντατική ενυδάτωση, χωρίς κολλώδη αίσθηση και αφήνουν τα χείλη απαλά, λεία και με μία υγιή λάμψη.

Η Moroccanoil®, ο παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα ομορφιάς με έλαιο Argan, με υπερηφάνεια αποκαλύπτει την νέα της καινοτομία: τα Moroccanoil Lip Balms. Πρόκειται για ένα λανσάρισμα, που έρχεται ως φυσική εξέλιξη του brand, το οποίο συνεχίζει να χτίζει ένα ολοκληρωμένο beauty και lifestyle portfolio με θεμέλιο πάντα την εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο κληρονομιά του και την εξαιρετική αποτελεσματικότητα των προϊόντων του. Οι καταναλωτές συστηματικά εκφράζουν την επιθυμία τους για εμπλουτισμένες με έλαιο Argan εκδοχές των προϊόντων που χρησιμοποιούν καθημερινά, σε συνδυασμό με πολυτελείς υφές και απολαυστική αισθητηριακή εμπειρία. Αυτές ενέπνευσαν τη Moroccanoil να δημιουργήσει μία θεραπεία χειλιών που χαρίζει τη βαθειά Moroccanoil θρέψη, ένα χαρακτηριστικό που έχει γίνει συνώνυμο του brand.

Με τη δύναμη ενός μίγματος από έλαιο Argan, βούτυρο Argan, πεπτίδια και υαλουρονικό οξύ, τα Moroccanoil Lip Balms προσφέρουν άμεση, κλινικά αποδεδειγμένη ενυδάτωση που διαρκεί έως και 24 ώρες μετά την εφαρμογή1 χωρίς να αφήνουν κολλώδη αίσθηση. Η βασισμένη στην επιστήμη φόρμουλά τους θρέφει σε βάθος, αφήνοντας τα χείλη απαλά, λεία, πιο ζουμερά και με μια υγιή, φυσική λάμψη. Μετά από μόλις μία εβδομάδα χρήσης, το 95% των χρηστών συμφώνησαν ότι τα χείλη τους προστατεύτηκαν τόσο από την ξηρότητα όσο και από τα σκασίματα².

Παραμένοντας πιστή στην δέσμευσή της για βιωσιμότητα, τα νέα Lip Treatments της Moroccanoil φιλοξενούνται σε συσκευασίες από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό. Τα Moroccanoil Lip Balms είναι διαθέσιμα σε τρεις εμπνευσμένες από τη Μεσόγειο μυρωδιές και αποχρώσεις, προσκαλώντας μας σε μια αισθητηριακή εμπειρία με κάθε εφαρμογή:

Moroccan Mint Tea – αφήνει μια διακριτική, διάφανη λάμψη

Berry Pomegranate – αφήνει μία ελαφριά berry απόχρωση με φυσική λάμψη

Vanilla Date – αφήνει μια ελαφριά ροζ – nude απόχρωση με φυσική λάμψη

Σε μια έρευνα καταναλωτών, που διενεργήθηκε μετά από μόλις μία εφαρμογή:

Το 91% συμφώνησε ότι το προϊόν αφήνει τα χείλη πιο απαλά 2

Το 91% συμφώνησε ότι η φόρμουλα δεν είναι κολλώδης 2

Το 94% συμφώνησε ότι αισθάνεται στα χείλη του βαθιά θρέψη και ενυδάτωση 2

Το 94% συμφώνησε ότι τα χείλη του έδειξαν αμέσως πιο λεία 2

“Η επέκτασή μας στην κατηγορία της περιποίησης χειλιών με τα νέα Moroccanoil Lip Balms δεν προσφέρει στους καταναλωτές απλώς ένα όμορφο προϊόν, αλλά ένα προϊόν που πραγματικά μεταμορφώνει την υγεία των χειλιών τους,” δηλώνει η συν-ιδρύτρια της Moroccanoil, Carmen Tal. “Από το ξεκίνημά της η Moroccanoil έχει δεσμευτεί να δημιουργεί πολυτελή, εμπλουτισμένα με έλαιο Argan προϊόντα, που χαρίζουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα είναι και απολαυστικά κατά την χρήση. Αυτό το λανσάρισμα συμπληρώνει ιδανικά το lineup των υψηλής απόδοσης και εύκολων στην χρήση προϊόντων μας.”

Κύρια συστατικά:

Έλαιο Argan: εξαιρετικά πλούσιο σε τοκοφερόλες (Βιταμίνη Ε), απαραίτητα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, αυτό το φυσικό έλαιο συμβάλει στην ενυδάτωση των χειλιών και τη βελτίωση της υφής και του χρωματικού τόνου.

Βούτυρο Argan: ένα φυσικό συστατικό, που φτιάχνεται από έλαιο Argan και μαλακώνει και περιποιείται τα χείλη. Αναγνωρισμένο για την υψηλή συγκέντρωσή του σε φυσικές τοκοφερόλες (Βιταμίνη Ε), φενόλες, καροτενοειδή και απαραίτητα λιπαρά οξέα, αφήνει τα χείλη απαλά, ενυδατωμένα και ζουμερά.

Πεπτίδια: πανίσχυρα συστατικά που συμβάλουν στην επαναφορά της σφριγηλότητας και της απαλότητας στην ευαίσθητη επιδερμίδα των χειλιών. Τα πεπτίδια ενεργοποιούν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνουν την ενυδάτωση και προστατεύουν ενάντια σε περιβαλλοντικές απειλές για πιο απαλά και «γεμάτα» χείλη, που δείχνουν πιο φρέσκα και νεανικά.

Υαλουρονικό οξύ: ένα φυσικό ενυδατικό συστατικό που μπορεί να κρατήσει έως και 1.000 φορές το βάρος του σε νερό. Ενυδατώνει το δέρμα και τα χείλη, συμβάλει στην ενίσχυση της ελαστικότητας και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών λόγω αφυδάτωσης.

Τα ΝΕΑ Moroccanoil Lip Balms είναι διαθέσιμα στο Moroccanoil.com και σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια, spa και e-shops.