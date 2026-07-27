Η Moroccanoil αναβαθμίζει την κατηγορία Styling με το λανσάρισμα της Sculpting Pomade

H Moroccanoil®, ο παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα ομορφιάς με έλαιο Argan, με υπερηφάνεια παρουσιάζει την πιο πρόσφατη καινοτομία της: τη Sculpting Pomade, που προστίθεται στο portfolio των προϊόντων styling. Πρόκειται για ένα νέο προϊόν υψηλής απόδοσης, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει σχήμα, λάμψη και δυνατό κράτημα σε κάθε χτένισμα. Αυτό το νέο λανσάρισμα σηματοδοτεί την εκ νέου εστίαση της μάρκας στο styling, ανάμεσα στο εμβληματικό της lineup από haircare προϊόντα, εξελίσσοντάς την κατηγορία με αναβαθμισμένες φόρμουλες, ανανεωμένο packaging και μία σαφώς καθορισμένη τριάδα απαραίτητων προϊόντων styling.

Η νέα Sculpting Pomade ολοκληρώνει την τριάδα προϊόντων styling της Moroccanoil, πλαισιώνοντάς τα με τις πρόσφατα επανασχεδιασμένες συσκευασίες των Texture Clay και Molding Cream και δημιουργώντας μια ενιαία σειρά που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος ανάλογα με το επιθυμητό κράτημα και τελικό αποτέλεσμα – από αψεγάδιαστο και δομημένο έως φυσικό και ανεπιτήδευτο.

Sculpting Pomade – Δυνατό κράτημα και έντονη λάμψη για λεία και δομημένα χτενίσματα

Texture Clay – Μέτριο, πιο εύπλαστο κράτημα με ματ φινίρισμα

Molding Cream – Ευέλικτο κράτημα, που χαρίζει στα μαλλιά φυσικό σχήμα και κίνηση

Τα τρία προϊόντα μαζί προσφέρουν ακριβές και απόλυτα εξατομικευμένο styling, ενδυναμώνοντας την επαγγελματικής ποιότητας κληρονομιά της Moroccanoil και ανταποκρινόμενα ταυτόχρονα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Ενώ, υποστηρίζουν και τη δέσμευση της μάρκας για βιώσιμη ανάπτυξη με συσκευασίες από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό.

«Στη Moroccanoil, το styling ήταν πάντα συνυφασμένο με την υψηλή απόδοση και την καλλιτεχνική δεξιοτεχνία», δηλώνει η Bridget Brager, Global Ambassador της Moroccanoil. «Αυτό που αγαπώ στη Sculpting Pomade είναι η ευκολία με την οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες τόσο διαφορετικών πελατών – είτε δημιουργώ άψογα διαμορφωμένα ανδρικά looks είτε sleek αλογοουρές και κότσους για γυναίκες. Προσφέρει έλεγχο και λάμψη χωρίς να κοκκαλώνει τα μαλλιά, αποτελώντας έτσι ένα εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο για επαγγελματίες hairstylists αλλά και για καταναλωτές προκειμένου να δημιουργήσουν οποιοδήποτε look με αυτοπεποίθηση.»

Η Moroccanoil Sculpting Pomade διαθέτει μια ανάλαφρη σύνθεση, με βάση το νερό, εμπλουτισμένη με το εμβληματικό θρεπτικό έλαιο Argan της μάρκας, η οποία προσφέρει δυνατό και μεγάλης διάρκειας κράτημα και λείο, εκθαμβωτικά λαμπερό τελείωμα. Σχεδιασμένη τόσο για κλασικά όσο και για πιο πρωτοποριακά χτενίσματα, εξασφαλίζει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ελέγχου και ευελιξίας, κρατώντας τα μαλλιά στη θέση τους όλη την ημέρα χωρίς να τα κοκκαλώνει ή να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας.



Σε με ανεξάρτητη έρευνα καταναλωτών:

Το 98% συμφώνησε ότι το προϊόν ξεβγάζεται εύκολα από τα μαλλιά.

Το 94% συμφώνησε ότι προσφέρει κράτημα που διαρκεί όλη την ημέρα.

Το 96% συμφώνησε ότι δεν αφήνει κατάλοιπα στα μαλλιά.

Η σειρά styling της Moroccanoil, που περιλαμβάνει τα Sculpting Pomade, Texture Clay και Molding Cream, είναι διαθέσιμη στο Moroccanoil.com, καθώς και σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια, spa και e-shops σε όλη την Ελλάδα.