Η ERRE DUE παρουσιάζει την Dark Tales – Limited Edition Collection

Μια φορά κι έναν καιρό…

Η γοητεία συνάντησε το μυστήριο ανοίγοντας μια πύλη προς το σκοτάδι, εκεί όπου η ομορφιά ψιθυρίζει μυστικά.

Μέσα σε αυτόν τον κόσμο γεννήθηκε η συλλογή Dark Tales από την ERRE DUE.

Θηλυκή, αινιγματική, μοναδική.

Εμπνευσμένη από νυχτερινές ιστορίες, ρομαντική και αθέατα δυναμική, ξετυλίγει αποχρώσεις που αφηγούνται στιγμές, υφές που ψιθυρίζουν υποσχέσεις και λάμψεις που φωτίζουν το σκοτάδι.

Κάθε προϊόν είναι μία πρόσκληση να αφυπνίσεις τον πιο τολμηρό και ποιητικό σου εαυτό.

Είναι μια εμπειρία, μια αίσθηση που ζωντανεύει μέσα στη νύχτα και σε καλεί να την ανακαλύψεις.

THE COLLECTION:



COLOR CUBES EYE SHADOW PALETTE 228 & 229 & 230

Τρεις αποκαλυπτικές παλέτες σκιών για τα μάτια, που συνδυάζουν αρμονικά τέσσερις σαγηνευτικές αποχρώσεις με ματ, σατινέ και shimmering φινίρισμα, προσθέτοντας ένταση και προσωπικότητα στο στυλ σας. Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις: Barely Nudes, Lunar Eclispse, Rosé Luxe.

GLOWING EYE SHADOW 352 & 353

Δύο λαμπερές σκιές ματιών με satin τελείωμα και πλούσια χρωματική απόδοση, ιδανικές για εντυπωσιακά make-up looks. Διατίθεται σε δύο αποχρώσεις: Sandy Toes και Mocha Treats, ιδανικές να χαρίσουν στα μάτια τη λάμψη, το βάθος και την ένταση που θα μαγνητίσει κάθε βλέμμα, προσθέτοντας μια διακριτική δόση μυστηρίου σε κάθε εμφάνιση.



STARDUST TOPPER 801

Ένα εκπληκτικό topper με διάφανο pay-off και λευκό glitter που αντανακλά το φως, για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Διατίθεται στην απόχρωση Fairy Frost. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή πάνω από σκιά ματιών, στα χείλη ή στο πρόσωπο, προσφέροντας πολυδιάστατη λάμψη και φωτεινότητα σε κάθε εμφάνιση.

LONG-WEAR SHADE & DEFINE DUO 101 & 102 & 103

Σκιά και περίγραμμα ματιών σε μορφή stick 2-in-1, το απόλυτο εργαλείο για εντυπωσιακά eye looks με ευκολία και άνεση. Η απαλή κρεμώδης σκιά με πλούσιο χρώμα, χαρίζει εύκολη εφαρμογή και ομοιόμορφο αποτέλεσμα που διαρκεί. Το περίγραμμα έρχεται να συμπληρώσει το combo, τονίζοντας το μακιγιάζ των ματιών. Με σταθερή μύτη και κρεμώδη υφή ολοκληρώνει τέλεια τα eye looks. Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις: Mocha Muse, Rosé Wine, Midnight Eclipse

LASHLIFT EFFECT MASCARA 551 & 552

Η νέα LashLift Effect Mascara προσφέρει άμεσο lash-lift effect και ένταση στις βλεφαρίδες με μία μόνο κίνηση. Το μικρό, ειδικά σχεδιασμένο βουρτσάκι χαρίζει μέγιστο όγκο, τέλεια διαχωρισμένες βλεφαρίδες και εντυπωσιακό αποτέλεσμα που διαρκεί. Διατίθεται σε 2 μοναδικές αποχρώσεις: Noir Absolute, Merlot Muse.

MATTE LIQUID EYE LINER 102

Υγρό eyeliner σε βαθύ μπορντώ χρώμα, για το απόλυτο matte αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 10 ώρες. Το ειδικά σχεδιασμένο πινέλο εξασφαλίζει εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή, ενώ η ανθεκτική στη ζέστη και υγρασία φόρμουλα του, εξασφαλίζει πως το eyeliner παραμένει σταθερό, χωρίς να μουτζουρώνει ή να μεταφέρεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

FULL COLOR MATTE LIPSTICK 550 & 551

Κραγιόν με βελούδινη ματ υφή και πλούσιο χρώμα για τέλεια, γεμάτα χείλη. Η απαλή σύνθεση του εξασφαλίζει ευχάριστη εφαρμογή και αποτέλεσμα που διαρκεί. Διατίθεται σε δύο must-have αποχρώσεις, στη ζεστή διαχρονική μπεζ και στην πιο hot burgundy απόχρωση της σεζόν.

SILKY PREMIUM LIP DEFINER 538 & & 539 & 540

Απαλό μολύβι χειλιών που χαρίζει ακριβές περίγραμμα και διάρκεια, προσφέροντας ταυτόχρονα φυσική εφαρμογή χωρίς σκληρές γραμμές. Διατίθεται σε τρεις μοναδικές γήινες αποχρώσεις από ζεστό καφέ της άμμου και της σοκολάτας, έως τον ψυχρό τόνο του καφέ-λιλά της στάχτης.

DAZZLING ALL-OVER LUMINIZER 201

Υγρό all-over σε μορφή gel, με βιταμίνη E και glitter στο χρώμα της σαμπάνιας. Ένα πολύ-χρηστικό προϊόν που χαρίζει τρισδιάστατη λάμψη σε πρόσωπο, σώμα και ντεκολτέ. Η ανάλαφρη υφή του απλώνεται εύκολα και αφήνει μια λαμπερή, φυσική αίσθηση, ιδανική για να τονίσει το μακιγιάζ ή να ολοκληρώσει κάθε look με κομψή λάμψη.

SHIMMERING LOOSE POWDER 102

Ελαφριά πούδρα σε ελεύθερη μορφή, με απαλή μπεζ απόχρωση εμπλουτισμένη με μικροσφαιρίδια πέρλας, για αψεγάδιαστο λαμπερό αποτέλεσμα.

BRIGHTENING LOOSE POWDER 103

Πούδρα σε ελεύθερη μορφή με απαλή ροζ απόχρωση για φωτεινότητα και ζωντάνια στην επιδερμίδα. Η ιδανική επιλογή για την περιοχή κάτω από τα μάτια ή για all over χρήση για σταθεροποίηση του μακιγιάζ.

COLOR CUBES ALL-OVER PALETTE 353

Μία κομψή παλέτα all-over που συνδυάζει δύο απαραίτητα προϊόντα: ένα ρουζ σε ζεστό καφέ τόνο και ένα λαμπερό ροδακινί highlighter. Ιδανική για φρέσκα, φωτεινά και εκφραστικά looks που αναδεικνύουν το πρόσωπο.

Η ERRE DUE σε καλεί να αφήσεις τον εαυτό σου να ταξιδέψει σε κόσμους όπου το σκοτάδι συναντά το φως, και η ομορφιά αποκτά μυστηριώδη διάσταση. Ανακάλυψε τα νέα προϊόντα και ταξίδεψε σε κόσμους μαγικούς, όπου κάθε βλέμμα, κάθε άγγιγμα και κάθε χρώμα αποκαλύπτει την πιο παραμυθένια εκδοχή σου