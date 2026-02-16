Η επιστήμη της αισθητικής ιατρικής συναντά τη σύγχρονη λάμψη της επιδερμίδας

Σε έναν κόσμο όπου η περιποίηση της επιδερμίδας δεν είναι απλώς ρουτίνα αλλά επένδυση, η FILORGA συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια ανάμεσα στην αισθητική ιατρική και την καθημερινή φροντίδα.

Από το 1978, όταν ο Dr. Michel Tordjman ίδρυσε το πρώτο Γαλλικό εργαστήριο εξειδικευμένο στην αισθητική ιατρική, η μάρκα χτίζει μια μοναδική γέφυρα: μεταφέρει την τεχνογνωσία των ενέσιμων θεραπειών σε προηγμένες δερμοκαλλυντικές συνθέσεις, προσβάσιμες σε όλους.

Αρχικά γνωστή για τα ενέσιμα προϊόντα που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από επαγγελματίες της αισθητικής ιατρικής, η FILORGA εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια δύναμη της αντιγήρανσης. Με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες, η μάρκα αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν κλινικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα σε συνδυασμό με πολυτελή εμπειρία χρήσης.

Στην καρδιά αυτής της τεχνογνωσίας βρίσκεται η εμβληματική τεχνολογία NCEF (New Cellular Encapsulated Factors). Πρόκειται για μια αποκλειστική σύνθεση που ενσωματώνει 10 ενεργά συστατικά – βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και αντιοξειδωτικά – τα οποία δρουν συνεργατικά για την ανανέωση και αναζωογόνηση της επιδερμίδας. Εμπνευσμένη από τα ίδια δραστικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στις ενέσιμες θεραπείες, η τεχνολογία NCEF αξιοποιεί προηγμένη διαδικασία εγκλωβισμού σε κάψουλα, διασφαλίζοντας βέλτιστη διείσδυση και αποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από τις πρώτες 7 ημέρες χρήσης, με την επιδερμίδα να δείχνει πιο λεία, πιο λαμπερή και εμφανώς τονωμένη.

Η σειρά NCEF-REVITALIZE εκφράζει με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο τη φιλοσοφία της FILORGA. Σχεδιασμένη ως ένα σύγχρονο πρωτόκολλο πολλαπλής αναζωογόνησης, στοχεύει στην ενίσχυση της λάμψης, της ελαστικότητας και της συνολικής ποιότητας της επιδερμίδας. Η σύνθεσή της λειτουργεί σαν καθημερινή «ένεση» ενέργειας για το δέρμα, βελτιώνοντας ορατά την υφή και αποκαθιστώντας τη ζωντάνια μιας επιδερμίδας που εκτίθεται καθημερινά σε στρες, ρύπους και έντονους ρυθμούς ζωής.

Το NCEF-REVITALIZE απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη λύση ανανέωσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, όταν τα σημάδια κόπωσης, θαμπάδας ή απώλειας σφριγηλότητας αρχίζουν να γίνονται ορατά. Η επιδερμίδα αποκτά πιο ομοιόμορφη όψη, βελτιωμένη ελαστικότητα και μια ανανεωμένη, υγιή λάμψη που δεν περνά απαρατήρητη.

Με επιστημονική κληρονομιά που πηγάζει από την κυτταρική βιολογία και σταθερή προσήλωση στην καινοτομία, η FILORGA δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στην αντιγήρανση – τις διαμορφώνει. Η σειρά NCEF-REVITALIZE αποτελεί την πιο σύγχρονη έκφραση αυτής της φιλοσοφίας: μια στοχευμένη, υψηλής απόδοσης περιποίηση που μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα σε εμπειρία επαγγελματικού επιπέδου.

Στην Ελλάδα, τα προϊόντα FILORGA διατίθενται σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών και ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της INNOVIS PHARMA, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς.