Η Dyson Beauty παρουσιάζει την πρώτη της σύνθεση για το τριχωτό της κεφαλής, Dyson Amino™.

Πρόκειται για μια ελαφριά, αφρώδη θεραπεία leave-in, έχοντας ως βάση το κριθάρι από τις φάρμες Dyson, που ενυδατώνει, προστατεύει και ενισχύει το τριχωτό της κεφαλής.

Η Dyson Beauty λανσάρει το Dyson Amino™, μια θεραπεία για το τριχωτό της κεφαλής σε μορφή αφρού, σχεδιασμένη να προστατεύει, να ενυδατώνει και να ενδυναμώνει όλους τους τύπους τριχωτού και μαλλιών. Η καινοτόμος αυτή σύνθεση έχει αποδειχθεί κλινικά ότι μειώνει την τριχόπτωση κατά 63% και τη λιπαρότητα κατά 62%2, προσφέροντας άμεση ανακούφιση και προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Με κριθάρι που καλλιεργείται στις φάρμες Dyson και συστατικά ποιότητας skincare, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στην ενίσχυση του φραγμού του τριχωτού και στη φροντίδα κατά της γήρανσης. Γιατί τα υγιή μαλλιά ξεκινούν από τη ρίζα.

Με τη δύναμη του μείγματος Dyson Amino11™

Η σύνθεση βασίζεται στο Dyson Amino11™, έναν μοναδικό συνδυασμό κριθαριού από τις φάρμες Dyson με 11 αμινοξέα.

Το κριθάρι είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που θρέφουν τους θύλακες της τρίχας, βελτιώνουν την υγεία του τριχωτού και υποστηρίζουν την ανάπτυξη των μαλλιών. Περιέχει βιταμίνες, μέταλλα όπως σίδηρο και ψευδάργυρο, καθώς και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση, τη λάμψη και τη μείωση της τριχόπτωσης3.

«Η γεωργία και η ομορφιά μπορεί να φαίνονται δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, όμως και οι δύο βασίζονται στην επιστήμη. Στη Dyson Farming διερευνούμε πώς η ποιότητα των συστατικών από την καλλιέργεια έως την επεξεργασία μπορεί να αναβαθμίσει την απόδοση των προϊόντων ομορφιάς. Αυτή η σύνθεση δεν έχει απλά σχεδιαστεί, είναι αποτέλεσμα καλλιέργειας. Καλλιεργώντας το κριθάρι στις φάρμες μας, αξιοποιούμε το αμινοξικό του προφίλ για την υποστήριξη του φραγμού και της ενυδάτωσης του τριχωτού. Ένα ισχυρό, φυσικά πλούσιο συστατικό που θέτει τα θεμέλια για πιο υγιή μαλλιά.»

James Dyson, Ιδρυτής & Chief Engineer