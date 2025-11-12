Η DUST+CREAM έλαμψε στο Dubai

Με φρέσκια ενέργεια, δημιουργικό πνεύμα και την αυθεντική ελληνική της ταυτότητα, η Cream Team S.A.- DUST+CREAM ταξίδεψε στο Dubai και συμμετείχε στη διεθνή έκθεση Beautyworld Middle East 2025, που πραγματοποιήθηκε στο Dubai World Trade Centre από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου 2025, μεταφέροντας τη δική της λάμψη στη μεγαλύτερη γιορτή ομορφιάς της Μέσης Ανατολής.

Η παρουσία της DUST+CREAM στο Dubai απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η ομορφιά “made in Greece” έχει διεθνή απήχηση! Με εντυπωσιακό περίπτερο και ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο, η ομάδα του brand υποδέχθηκε επαγγελματίες του χώρου από όλο τον κόσμο, μοιράστηκε το όραμά της και παρουσίασε τη νέα εποχή της DUST+CREAM σε προϊόντα, συνεργασίες και εξαγωγικές προοπτικές.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αγαπημένες σειρές Superfoods, Basic Line, η αντηλιακή Face the Sun, η skincare σειρά agood day και τα αρωματικά Mists που κέρδισαν το κοινό με τα uplifting αρώματά τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η βραβευμένη σειρά D+C Perfumes, ενώ τις εντυπώσεις έκλεψε η νέα σειρά Drops, με Shimmer και Dry Body Oils που χαρίζουν φυσική λάμψη και άρωμα καλοκαιριού.

Παράλληλα, η DUST+CREAM παρουσίασε τις Private Label προτάσεις της, δείχνοντας πώς μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης και παραγωγής καλλυντικών για διεθνείς συνεργάτες.

Η συμμετοχή στη Beautyworld Middle East αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα στη διεθνή πορεία της DUST+CREAM, που συνεχίζει να ταξιδεύει την ελληνική ομορφιά, τη φρεσκάδα και τη δημιουργικότητά της σε νέες αγορές, γεμάτη ενέργεια, αυτοπεποίθηση και glow!