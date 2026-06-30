Η Authentic Beauty Concept αποκαλύπτει τη νέα, ανανεωμένη σειρά Amplify για ανάλαφρο όγκο

Προϊόντα περιποίησης για λεπτά μαλλιά, με ανάλαφρες συνθέσεις που χαρίζουν ανάλαφρο όγκο, φυσική λάμψη και αναδεικνύουν την αυθεντική υφή των μαλλιών σας.

Η Authentic Beauty Concept παρουσιάζει τη vegan σειρά της, Amplify, αφιερωμένη στις ανάγκες των λεπτών μαλλιών. Οι συνθέσεις της έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν σώμα και κίνηση στα μαλλιά, χωρίς να τα βαραίνουν, αναβαθμίζοντας την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης. Η νέα σειρά προσφέρει όγκο που διαρκεί, διατηρώντας την απαλότητα, τη λεία υφή και τη φυσική λάμψη.

Η σειρά Amplify αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιποίησης για λεπτά μαλλιά με τρία βασικά προϊόντα: το Amplify Cleanser, το Amplify Foam Conditioner και το Amplify Root-Lift Spray Conditioner. Κάθε σύνθεση ενισχύει τον όγκο και χαρίζει σώμα στα μαλλιά, δημιουργώντας την αίσθηση πιο πυκνών και γεμάτων μαλλιών.

Η ηθοποιός και πρόσωπο του brand, Camille Razat, μοιράζεται την αγάπη της για τη σειρά Amplify: «Κάθε φορά που χρησιμοποιώ τη σειρά Amplify, νιώθω αναζωογονημένη και απόλυτα παρούσα».

Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Με εκχύλισμα matcha και καφεΐνη που αναζωογονούν τα μαλλιά, η σειρά Amplify συνδυάζεται με ένα δροσερό άρωμα από lime, μανταρίνι και πράσινο τσάι, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αισθητηριακή εμπειρία.

Amplify Cleanser

Ένα σαμπουάν με διάφανη σύνθεση, ειδικά σχεδιασμένο για τον απαλό καθαρισμό των λεπτών μαλλιών και του τριχωτού, που χαρίζει αίσθηση πλούσιου όγκου, διατηρώντας παράλληλα τη φυσική τους λάμψη.

Καθαρίζει και αναζωογονεί σε βάθος τις ρίζες, χαρίζοντας ανάλαφρη αίσθηση στα μαλλιά και δημιουργώντας την ιδανική βάση για styling με όγκο. Διατίθεται σε 50ml, 300ml και 1000ml.

Amplify Foam Conditioner

Ένα ελαφρύ conditioner σε μορφή αφρού που προσφέρει όγκο, ενισχυμένη περιποίηση και εύκολο ξεμπέρδεμα, αφήνοντας τα μαλλιά λεία, με φυσική λάμψη, χωρίς να τα βαραίνει. Τα μαλλιά παραμένουν απαλά και γεμάτα κίνηση.

Διατίθεται σε 200ml.

Amplify Root-Lift Spray Conditioner

Ένα πολυχρηστικό conditioner σε μορφή spray που χαρίζει όγκο, αναδομεί σε βάθος τη δομή της τρίχας, προσφέροντας έως και 100% περισσότερο όγκο για έως 48 ώρες* και προστασία από τη θερμότητα έως και τους 230°C. Εφαρμόζεται είτε στις ρίζες για άμεσο ανασήκωμα της ρίζας, είτε σε μήκη και άκρες, αποτελώντας ένα μοναδικό προϊόν για μαλλιά με πλούσιο όγκο και σώμα.

Διατίθεται σε 50ml και 250ml.

*Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Amplify Cleanse,r σε σύγκριση με μαλλιά που δεν έχει εφαρμοστεί το προϊόν.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ:

Η σειρά ξεχωρίζει για το φρέσκο, αναζωογονητικό άρωμα από λάιμ, μανταρίνι, και φύλλα πράσινου τσαγιού, δημιουργώντας μια καθαρή, πλήρως αισθητηριακή εμπειρία. Η αρωματική αυτή σύνθεση συνδυάζει τη φρεσκάδα με μία διακριτική αίσθηση πολυτέλειας, εμπλουτισμένη με νότες ίριδας και φρέζιας.

Εκχύλισμα Matcha

Το εκχύλισμα Matcha είναι γνωστό για τις αντιοξειδωτικές και καταπραϋντικές του ιδιότητες και συνδέεται συνήθως με την ενδυνάμωση και τη λάμψη.

Καφεΐνη

Στον πυρήνα του Amplify βρίσκεται ένας μοναδικός συνδυασμός εκχυλίσματος Matcha και καφεΐνης, που αξιοποιείται σε όλη τη σειρά. Η καφεΐνη είναι γνωστή για τις διεγερτικές της ιδιότητες και την τονωτική της δράση στις ρίζες των μαλλιών.

Εκχύλισμα Ευκαλύπτου

Τα φύλλα ευκαλύπτου, από τις βιώσιμες πηγές στην Ανδαλουσία της Ισπανίας, συλλέγονται με το χέρι σύμφωνα με τα πρότυπα GACP (Good Agricultural and Collection Practice) και επεξεργάζονται ήπια με ψυχρή εκχύλιση που συμβάλει στη διατήρηση των ευαίσθητων συστατικών.

Ευρέως γνωστό για τις διεγερτικές του ιδιότητες, το εκχύλισμα ευκαλύπτου περιλαμβάνεται αποκλειστικά στη σύνθεση του Amplify Root-Lift Spray Conditioner.

ΔΩΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής κυκλοφορίας της σειράς Amplify, η Authentic Beauty Concept παρουσιάζει μια επιλεγμένη συλλογή Summer Essentials. Η συλλογή περιλαμβάνει μια πολυμορφική tote bag και μια υψηλής ποιότητας compact βαμβακερή πετσέτα. Διαθέσιμα σε επιλεγμένες αγορές και κομμωτήρια, αυτά τα λειτουργικά αλλά και καλαίσθητα αξεσουάρ επεκτείνουν την φιλοσοφία του brand για την περίοδο του καλοκαιριού πέρα από την περιποίηση μαλλιών, προσφέροντας καθημερινή ευκολία, ενυδάτωση και προσεγμένο στυλ.

ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με τη σειρά Amplify, η Authentic Beauty Concept παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για μεγαλύτερη συμπερίληψη, ενσωματώνοντας ένα προσβάσιμο σχεδιασμό σε κάθε σημείο επαφής. Η γραφή Braille στην μπροστινή όψη της συσκευασίας της επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα όρασης να αναγνωρίζουν το όνομα του προϊόντος μέσω της αφής. Παράλληλα, η σειρά ενσωματώνει την τεχνολογία NaviLens, οπτικά αναγνώσιμων κωδικών που, μέσω της εφαρμογής NaviLens, κατευθύνει τους χρήστες σε ηχητικές και οπτικές πληροφορίες στο smartphone κινητό τους, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση για τα προϊόντα με έναν εύχρηστο και προσβάσιμο τρόπο.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ

Η Authentic Beauty Concept είναι ένα premium, vegan brand περιποίησης και styling μαλλιών που αναδεικνύει την αληθινή, αυθεντική ομορφιά. Σχεδιασμένο σε συνεργασία με κομμωτές και δημιουργούς από όλο το κόσμο, το brand βασίζεται σε αξίες όπως η αγνότητα, η διαφάνεια και η βιωσιμότητα, με την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του DNA της.

Με σταθερή δέσμευση για μια κυκλική οικονομία και λειτουργώντας με περιβαλλοντική συνείδηση, το brand εξελίσσεται διαρκώς σε επίπεδο συσκευασιών, συστατικών, κοινωνικού αποτυπώματος και συμπερίληψης, αντανακλώντας την αφοσίωσή του τόσο στους ανθρώπους όσο και στον πλανήτη.

Τα προϊόντα Authentic Beauty Concept ακολουθούν τη φιλοσοφία «free-from», καθώς δεν περιέχουν επιφανειοδραστικά θειικά άλατα και σιλικόνες και βασίζονται σε αγνά συστατικά και καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες.

Με έμπνευση από την επαγγελματική τεχνογνωσία και τις καθημερινές ανάγκες των μαλλιών, το brand πρεσβεύει την απλότητα, την καθαρότητα, και την αποτελεσματικότητα, προσφέροντας αυθεντική ομορφιά χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις. Από την πρώτη της εμφάνιση στην αγορά το 2019, η Authentic Beauty Concept έχει εδραιώσει την παρουσία της σε περισσότερα από 3.000 κομμωτήρια σε σχεδόν 30 χώρες, καθώς και μέσω επιλεγμένων premium retailers και e-commerce συνεργατών της.

Η Authentic Beauty Concept συνεχίζει το ταξίδι της για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, διερευνώντας νέες ευκαιρίες και υλοποιώντας ουσιαστικές αλλαγές με θετικό αντίκτυπο.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η νέα σειρά Amplify της Authentic Beauty Concept είναι διαθέσιμη από το Μάιο του 2026 σε κομμωτήρια και στο Sephora EU.

Η AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT είναι ένα ολιστικό, premium brand που συν-δημιουργήθηκε στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας κομμωτών να δημιουργήσουν ένα νέο μονοπάτι προς την αυθεντική ομορφιά – το #authenticbeautymovement είναι μια κοινότητα που πιστεύει στις ίδιες, κοινές αξίες.

AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT Online και Digital:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δέσμευση όλων των brand στη βιωσιμότητα, επισκεφθείτε το επίσημο website της AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT: authenticbeautyconcept.gr.

Μπορείτε επίσης, να γίνετε μέλος της κοινότητας της AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT και να συνδεθείτε μαζί της online μέσω του @authenticbeautyconceptgr στο Instagram, καθώς και μέσω του #authenticbeautymovement hashtag.