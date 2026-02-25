HYDRA3, μια νέα «έκρηξη» εξειδικευμένης ενυδάτωσης

Η καινοτομία της Valmont για πολυεπίπεδη ενυδάτωση έως και 72 ώρες με επαναστατικό εκχύλισμα ζυμωμένης γεντιανής «πράσινης» βιοτεχνολογίας.

Με τη σειρά HYDRA3, το νέο cutting-edge τελετουργικό από τη Valmont, τον ελβετικό ειδικό στα κυτταρικά καλλυντικά, η καθημερινή ενυδάτωση παύει να αποτελεί μια τυπική διαδικασία και μετατρέπεται σε ένα αληθινό επιστημονικό επίτευγμα, πάντα με την καθαρότητα του αγνού νερού των ελβετικών παγετώνων.

Η εξαιρετική αυτή τεχνογνωσία εκφράζεται μέσα από πέντε θεραπείες που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα και αισθησιακή εμπειρία: ένα ανάλφρο spray, έναν ορό για ομοιόμορφη όψη, μια κρέμα υψηλής απόδοσης, ένα gel ματιών και μια μάσκα βαθιάς δράσης, που προσφέρουν άμεση, έντονη και διαρκή ενυδάτωση έως και 72 ώρες.

Η ενυδάτωση μπορεί να θεωρείται «βαρετή», όμως για τη Valmont αποτελεί επιστημονική πρόκληση. Ενώ οι περισσότερες θεραπείες απλώς προσφέρουν νερό στην επιφάνεια της επιδερμίδας, η ελβετική μάρκα καινοτομεί με τη HYDRA3, μια τεχνολογικά προηγμένη συλλογή επανενυδάτωσης, που βασίζεται σε 40 χρόνια έρευνας στα κυτταρικά καλλυντικά και στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της πράσινης βιοτεχνολογίας.

Φιλοδοξία της νέας συλλογής HYDRA3 είναι να δράσει ταυτόχρονα στα τρία προστατευτικά φράγματα της επιδερμίδας μικροβιολογικό, χημικό και φυσικό τα οποία ρυθμίζουν την κυκλοφορία του νερού στην επιδερμίδα. Το μυστικό της βρίσκεται σε ένα επαναστατικό εκχύλισμα ζυμωμένης γεντιανής, προϊόν πράσινης βιοτεχνολογίας, σε συνδυασμό με υγροσκοπικά συστατικά υψηλής απόδοσης, όπως το Τριπλό DNA από σολομό χαρακτηριστικό συστατικό της Valmont και την καλλυντική εκδοχή των ενέσιμων PDRNs (πολυδεοξυριβονουκλεοτιδίων) καθώς και ένα αποκλειστικό σύμπλεγμα υαλουρονικού οξέος με μοριακό βάρος που δρα σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

Η συλλογή HYDRA3 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη Valmont: μια εποχή άμεσης, μακράς διάρκειας και ενεργούς ενυδάτωσης. Η επιδερμίδα ξεδιψά, γίνεται μεταξένια απαλή και φρέσκια και αυτό φαίνεται.

Για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της HYDRA3, τίποτα δεν συγκρίνεται με ένα διάλειμμα ευεξίας στο spa. Η συλλογή αναβαθμίζει το πρωτόκολλο Hydration of the Bisses, αντλώντας έμπνευση από την τεχνική της λεμφικής παροχέτευσης.

Χάρη στις εξειδικευμένες κινήσεις που προστάζουν τα πρωτόκολλα της Valmont, που αγκαλιάζουν την επιδερμίδα με εξαιρετική ακριβεία κατά την εφαρμογή, οι φόρμουλες αποδίδουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Τα αποτελέσματα είναι ορατά από την πρώτη κιόλας θεραπεία: η επιδερμίδα είναι εμφανώς πιο γεμάτη, ορατά πιο φωτεινή και απολαμβάνει πρωτόγνωρη αίσθηση άνεσης.

Παράλληλα, η επιστημονική αυτή καινοτομία συνοδεύεται από μια ακόμη πιο οικολογική προσέγγιση. Το βασικό ενεργό συστατικό το ζυμωμένο εκχύλισμα γεντιανής – προέρχεται από πράσινη βιοτεχνολογία, ενώ όλες οι συσκευασίες είναι ανακυκλώσιμες.

Καθώς το νερό αποτελεί ζωτικό ζήτημα για το περιβάλλον, για κάθε προϊόν HYDRA3 που πωλείται, 5€ θα δωρίζονται στο πρόγραμμα της ΜΚΟ Ice&Life, με στόχο την προστασία των ελβετικών παγετώνων και των μεταπαγετωνικών οικοσυστημάτων.

«Στη Valmont, η ενυδάτωση πρέπει να είναι επιστημονική, τεχνολογική, έντονη και μακράς διάρκειας. Με τη Hydra3, το πετύχαμε… και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους!»

Sophie Vann Guillon CEO της Valmont

HYDRA3 Εντατική και πολυεπίπεδη ενυδάτωση από τη Valmont.

Διαθέσιμη στην Ελλάδα: 2 Μαρτίου 2026!