Γνωρίστε το ΝΕΟ Moroccanoil Treatment Mist

Η Moroccanoil, παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα ομορφιάς με έλαιο Argan, με περηφάνεια αποκαλύπτει τη νέα της καινοτομία: το Moroccanoil Treatment Mist. Ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον θρύλο του #1 ελαίου περιποίησης μαλλιών στις Η.Π.Α., του Moroccanoil Treatment, αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ spray ξηρού ελαίου προσφέρει τα ίδια μεταμορφωτικά οφέλη σε ένα επαναστατικό και εύχρηστο mist. Ως πρωτοπόρος στην περιποίηση μαλλιών με έλαιο Argan, η Moroccanoil συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την άμεση και εύκολη θρέψη των μαλλιών με αυτή τη νέα, ανάλαφρη σαν αεράκι σύνθεση.

Το απλικατέρ του Moroccanoil Treatment Mist επιτρέπει την εξατομικευμένη εφαρμογή, καθιστώντας ευκολότερο να αποκτήσουμε μαλλιά που δείχνουν υγιή όποιος και να είναι ο τύπος τους, ειδικά εάν η τρίχα είναι λεπτή. Το ανάλαφρο- σαν-σύννεφο mist απορροφάται στη στιγμή, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή. Η ελαφριά-σαν-πούπουλο φόρμουλά του λειαίνει την τρίχα, αυξάνει τη διαχειρισιμότητα, ενισχύει τη λάμψη ως και 141%2 και μειώνει το χρόνο που απαιτείται για το styling ολα αυτά χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά ή να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας. Το 80% όσων το χρησιμοποιήσαν δήλωσαν ότι είναι το πιο ανάλαφρο έλαιο που έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ!

Όπως και η Οriginal εκδοχή, το Moroccanoil Treatment Mist απορροφάται εύκολα τόσο από βρεγμένα όσο και από στεγνά μαλλιά και χαρίζει ταυτόχρονα οφέλη styling αλλά και haircare σε ένα μόλις βήμα. Σε βρεγμένα μαλλιά, μπορεί να εφαρμοστεί από τα μήκη ως τις άκρες ως βάση για το styling προκειμένου να αυξήσει τη διαχειρισιμότητα των μαλλιών και να τα προετοιμάσει για το φορμάρισμα που θα ακολουθήσει. Σε στεγνά μαλλιά, λειαίνει την τρίχα, τιθασεύει το φριζάρισμα και προσφέρει λάμψη που διαρκεί, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να ανανεώσει το χτένισμα και τις μπούκλες τη δεύτερη μέρα, προσφέροντας στην τρίχα ενυδάτωση και θρέψη.

“Η σειρά ελαιών περιποίησης Moroccanoil αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι τόσων πολλών ρουτινών ομορφιάς σε όλον τον πλανήτη και είμαστε κατενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε το Moroccanoil Treatment Mist στην οικογένεια,” αναφέρει η Carmen Tal, συν-ιδρύτρια της Moroccanoil. “Έχουμε συνδυάσει τα ίδια λατρεμένα οφέλη της εμβληματικής μας φόρμουλας σε ένα ελαφρύ-σαν -αεράκι spray, δημιουργώντας μια εμπειρία που ο καταναλωτής απολαμβάνει απόλυτα δίχως κανένα περιορισμό.”

Το Moroccanoil Treatment Mist κάνει τη διαφορά!

Το 100% συμφωνεί ότι βλέπει και αισθάνεται τα μαλλιά του πιο υγιή

Το 100% συμφωνεί ότι το προϊόν αναζωογονεί τις μπούκλες

Το 95% συμφωνεί ότι δεν νιώθει τα μαλλιά να βαραίνουν

Το 92% των πελατών με λεπτή τρίχα αναφέρει ότι το προϊόν είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής τους ρουτίνας 3

Προστατεύει από την θερμότητα

Η πολυτελής, χωρίς αλκοόλη φόρμουλά του περιέχει το σήμα – κατατεθέν συστατικό του brand, το έλαιο Argan, που είναι πλούσιο σε απαραίτητα λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά και βιταμίνη Ε. Πρόκειται για ένα αρχαίο μυστικό ομορφιάς με πολλαπλές χρήσεις, καθώς βοηθά στην ενυδάτωση και τη λείανση των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών. Επίσης, περιλαμβάνει εκχύλισμα λιναρόσπορου, μια καλή πηγή άλφα-λινολενικού οξέος, ενός απαραίτητου λιπαρού οξέος που συμβάλει στην υγεία των μαλλιών.

Το Moroccanoil Treatment Mist είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη, 25ml & 100ml, όπως και η ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Moroccanoil σε επιλεγμένα πολυτελή κομμωτήρια και spa.