Glow up και συνέχισε το scroll — η ομορφιά μόλις ανέβηκε level!
Το νέο standard; Υψηλή απόδοση που συνδυάζει λειτουργικότητα και χαρά, αποδεικνύοντας ότι το performance και το fun μπορούν να πηγαίνουν μαζί.
Η joyful utility αποτυπώνεται στο trend FUNctionality, όπου το function συναντά το fun και τα καθημερινά προϊόντα μετατρέπονται σε μικρές πράξεις αυτοέκφρασης. Multi-tasking, hybrid φόρμουλες σχεδιασμένες για να ενσωματώνονται αβίαστα σε γρήγορους, style-forward ρυθμούς ζωής. Και το packaging γίνεται πιο έξυπνο και παιχνιδιάρικο, με whimsical formats όπως keychain charms και collectible minis που κάνουν την ομορφιά wearable, shareable και απόλυτα mood- boosting.
Το trend The Skin Deep υπενθυμίζει ότι τα σύγχρονα beauty standards απαιτούν απόδοση πέρα από το pigment. Active-packed φόρμουλες, skincare-grade συστατικά και υφές που δεν μένουν απλώς στην επιφάνεια. Η skinification του μακιγιάζ θολώνει τα όρια ανάμεσα σε treatment και transformation, δημιουργώντας μια νέα γενιά beauty essentials που δουλεύουν πιο έξυπνα και προσφέρουν καλύτερη αίσθηση στην επιδερμίδα.
Το απόλυτο high-performance mindset αποτυπώνεται στο trend Superior Performance. Οι consumers δεν αρκούνται πλέον σε ένα εντυπωσιακό πρώτο swipe. Ζητούν αποδεδειγμένες φόρμουλες και claims που πραγματικά ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους. Γιατί η ομορφιά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Είναι αντοχή, απόδοση και λάμψη που ξεχωρίζει σε κάθε κατηγορία. Είναι beauty που εμφανίζεται δυναμικά και κλέβει την παράσταση.
what the fake! PLUMPING LIPGLOSS
• Χαρίζει άμεσα πιο γεμάτη όψη και λειαίνει τα χείλη
• Περιποιητική φόρμουλα εμπλουτισμένη με Υαλουρονικό Οξύ και βιταμίνη Ε
• Chubby απλικατέρ που εξασφαλίζει ιδανική ποσότητα προϊόντος και μέγιστη λάμψη με μία μόνο εφαρμογή
what the fake! false lashes
• Προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα με εντυπωσιακό, extremevolumising εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων
• Ιδανικές για beginners χάρη στο λεπτό lashband πουεφαρμόζεται εύκολα
• Αναδεικνύουν το φυσικό βλέμμα με έντονο, βαθύ μαύρο τόνο
what the length! lash growth serum
• Συμβάλλει σε ορατά πιο μακριές και πυκνές βλεφαρίδες με καθημερινή,συνεχή χρήση
• Με τεχνολογία WidelashTM για αποτελεσματική ενίσχυση της ανάπτυξης των βλεφαρίδων
• Εφαρμόζεται εύκολα με λεπτό πινέλο τύπου eyeliner για απόλυτη ακρίβεια
what the length! extreme lengthening mascara black
• Χαρίζει ατελείωτα μακριές βλεφαρίδες με ultra-lengthening αδιάβροχη φόρμουλα
• Με ultra-slim elastomer βουρτσάκι για ακριβή διαχωρισμό και definition
• Προσφέρει buildable μήκος για εξατομικευμένα lash looks, από φυσικά έως πιο έντονα
I LOVE EXTREME crazy volume mascara waterproof brown
• Χαρίζει extreme όγκο χάρη στο extra-large βουρτσάκι για εντυπωσιακό lash impact
• Σε ζεστή καφέ απόχρωση για φυσικό definition και πιο απαλή εναλλακτική του μαύρου
• Εξασφαλίζει μακράς διάρκειας, αδιάβροχο αποτέλεσμα για καθημερινή χρήση χωρίς μουτζούρες ή flakes
get BIG! lashes CURL BOOST mascara
• Χαρίζει έντονη καμπύλη και όγκο για βλέμματα που ξεχωρίζουν
• Καμπυλωτό fibre βουρτσάκι που ανασηκώνει και διαχωρίζει υπέροχα τις βλεφαρίδες
• Απαλή, no-smudge φόρμουλα για άψογο αποτέλεσμα με διάρκεια όλη μέρα
mono eyeshadow
• Χαρίζει έντονη απόδοση χρώματος με highly pigmented φόρμουλα για ζωντανά looks
• Κρεμώδης υφή για εύκολη εφαρμογή και μεγάλη διάρκεια
• Ιδανικό για ευέλικτα looks, από καθημερινό glam έως bold party styles
LONG-LASTING eye pencil
• Προσφέρει ζωντανή ένταση χρώματος για εντυπωσιακά eye make-up looks
• Εξασφαλίζει διάρκεια έως και 18 ώρες με αδιάβροχη αντοχή
• Χαρίζει πλήρη κάλυψη υφής για έντονες, καλοσχηματισμένες γραμμές
micro precise brow pencil
• Διαθέτει micro-thin μύτη για απόλυτα ακριβείς, hair-like γραμμές και φυσικό blending
• Πλέον με ενσωματωμένο spoolie για εύκολο σχηματισμό και styling
• Αδιάβροχη φόρμουλα που διατηρεί τα φρύδια καλοσχηματισμένα με διάρκεια
AURA POINTS COLOURCHANGING LIPSTICK
• Δημιουργεί ένα μοναδικό, colour-changing tint προσαρμοσμένο στα χείλη σου, χάρη στη pH-reacting φόρμουλα
• Με aura-inspired design που τραβά αμέσως τα βλέμματα
• Απολαυστικό φρουτώδες άρωμα κερασιού
BLUR soufflé matte lip cream
• Soft-focus, semi-matte υφή για το απόλυτο blurred lips αποτέλεσμα
• Ανάλαφρη φόρμουλα για λεία και άνετη εφαρμογή
• Αγκαλιάζει το viral trend των “blurred lips” για effortlessly chic φινίρισμα
POUTline soft glide LIP PENCIL
• Προσφέρει πλήρη κάλυψη για έντονα, καλοσχηματισμένα χείλη
• Εξασφαλίζει λεία, κρεμώδη εφαρμογή χάρη στη μαλακή υφή που γλιστρά εύκολα
• Επιτρέπει ακριβή σχηματισμό με ξύλινο μολύβι που ξύνεται εύκολα
hydra kiss LIP OIL
• Θρεπτική φόρμουλα
• Λείο και λαμπερό φινίρισμα
• Απαλή απόδοση χρώματος
extreme shine volume lipgloss
• Απαλή ροζ και φρέσκια ροδακινί απόχρωση για διακριτική, γοητευτική πινελιά
• Δημιουργεί dewy, λαμπερό φινίρισμα για ακαταμάχητη όψη χειλιών
• Χαρίζει διάφανη κάλυψη που ενισχύει την όψη πιο γεμάτων, volumized χειλιών
GLOWcerin glycerin lip treatment
• Cushion υφή εμπλουτισμένη με γλυκερίνη και περιποιητικάσυστατικά
• Άνετο, μη κολλώδες φινίρισμα για φυσικά λεία όψη χειλιών
• Συσκευασία που εξασφαλίζει υγιεινή χρήση
JUICY BOMB shiny lipgloss
• Αναδεικνύει τα χείλη με ultra-glossy, μη κολλώδες φινίρισμα
• Με άρωμα honey-vanilla για απολαυστική αισθητηριακή εμπειρία
• Ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας χάρη στην ευέλικτη,shimmery απόχρωσή του
JUICY BOMB glossy butter balm
• Melting, buttery υφή για λεία και effortless εφαρμογή
• Juicy, glossy φινίρισμα για φυσικά φωτεινή όψη χειλιών
• Απόχρωση που κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας
the super peptide glossy lip treatment
• Φόρμουλα εμπλουτισμένη με βιταμίνες για απαλά, λεία και περιποιημένα χείλη
• Glossy φινίρισμα που προσθέτει μια κομψή πινελιά σε κάθε look
• Η απόχρωση «Holomazing!» διατίθεται σε holographic συσκευασία με stylish λεπτομέρεια keychain
Silky BLUR HYDRATING LONGWEAR FOUNDATION
• Περιποιητική, breathable φόρμουλα με εκχύλισμα φραγκόσυκου
• Γλιστράει εύκολα, θολώνοντας ατέλειες με φυσικό matte φινίρισμα
• Προσφέρει buildable, μεσαία κάλυψη για αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου
silky BLUR HYDRATING LONGWEAR CONCEALER
• Μεσαία κάλυψη με μεταξένιο matte φινίρισμα
• Ανάλαφρη, ενυδατική και αδιάβροχη φόρμουλα
• Καινοτόμο, λοξό απλικατέρ για στοχευμένη εφαρμογή
baby got FRECKLES freckle pen
• Δημιουργεί φυσικές faux φακίδες με λεπτή μύτη για απόλυτη ακρίβεια
• Λεία, εύχρηστη και μεγάλης διάρκειας φόρμουλα που κάνει το blending effortless
• Κατάλληλο για ανοιχτούς έως μεσαίους, μαυρισμένους τόνους επιδερμίδας
glow like HONEY DEWY PRIMER
• Κολακευτική απόχρωση για απαλό, φωτεινό glow
• Gel φόρμουλα που λιώνει στην επιδερμίδα για λεία και φρέσκια όψη
• Grippy υφή που ενισχύει την πρόσφυση του μακιγιάζ και παρατείνει τη διάρκειά του
spot squad holo PIMPLE PATCHES
• Cool holographic design που προσθέτει fun και στιλ στη skincare ρουτίνα σου
• Μεγαλύτερο μέγεθος patch για εύκολη εφαρμογή και άνετη χρήση
• Με εκχύλισμα tea tree και σαλικυλικό οξύ για στοχευμένη φροντίδα των ατελειών
gel nail polish
• Μακράς διάρκειας, high-shine, gel-like φινίρισμα χωρίς ανάγκη για UV λάμπα
• Καινοτόμο πινέλο για λεία και ακριβή εφαρμογή
• Διαθέσιμο σε ζωντανές, μεγάλης διάρκειας αποχρώσεις για κάθε mood και περίσταση
TOP GLOSS top coat
• Gel-like εφέ για γεμάτο, salon-inspired μανικιούρ χωρίς UV λάμπα
• Διάφανο, ultra-glossy φινίρισμα για εκτυφλωτική λάμψη πάνω από κάθε απόχρωση
• Quick-dry φόρμουλα που «σφραγίζει» το αποτέλεσμα για λάμψη με διάρκεια
JUICY NAIL nail balm
• Περιποιητική φόρμουλα που αφήνει νύχια και επωνύχια λεία και απαλά
• Ιδανικό on-the-go nail balm με keychain για να έχεις τη φροντίδα σου πάντα μαζί
• Juicy άρωμα βατόμουρου που χαρίζει φρέσκια, φρουτώδη αίσθηση
UV RESCUE nail repair treatment
• Αναζωογονεί τα νύχια που έχουν ταλαιπωρηθεί από UV, με ενεργά συστατικά όπως hexanal, MSM και γλυκολικό οξύ
• Ενδυναμώνει τα νύχια, κάνοντάς τα έως και 93% πιο δυνατά και σκληρά μετά από 10 ημέρες χρήσης
• Χαρίζει φυσικό, ultra-glossy απαλό ροζ φινίρισμα για πιο υγιή όψη νυχιών
mini nail polish
• Trendy εφέ για νύχια που τραβούν τα βλέμματα
• Ευέλικτη χρήση – μόνο του ή ως sparkling top coat πάνω από άλλα βερνίκια
• Παιχνιδιάρικο mini design