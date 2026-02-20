Glow up και συνέχισε το scroll — η ομορφιά μόλις ανέβηκε level!

Οι προσδοκίες γύρω από την ομορφιά βρίσκονται πιο ψηλά από ποτέ και η συλλογή essence Spring/Summer 2026 Update έρχεται να τις κατακτήσει με unapologetic φιλοδοξία.

Το νέο standard; Υψηλή απόδοση που συνδυάζει λειτουργικότητα και χαρά, αποδεικνύοντας ότι το performance και το fun μπορούν να πηγαίνουν μαζί.

Η joyful utility αποτυπώνεται στο trend FUNctionality, όπου το function συναντά το fun και τα καθημερινά προϊόντα μετατρέπονται σε μικρές πράξεις αυτοέκφρασης. Multi-tasking, hybrid φόρμουλες σχεδιασμένες για να ενσωματώνονται αβίαστα σε γρήγορους, style-forward ρυθμούς ζωής. Και το packaging γίνεται πιο έξυπνο και παιχνιδιάρικο, με whimsical formats όπως keychain charms και collectible minis που κάνουν την ομορφιά wearable, shareable και απόλυτα mood- boosting.

Το trend The Skin Deep υπενθυμίζει ότι τα σύγχρονα beauty standards απαιτούν απόδοση πέρα από το pigment. Active-packed φόρμουλες, skincare-grade συστατικά και υφές που δεν μένουν απλώς στην επιφάνεια. Η skinification του μακιγιάζ θολώνει τα όρια ανάμεσα σε treatment και transformation, δημιουργώντας μια νέα γενιά beauty essentials που δουλεύουν πιο έξυπνα και προσφέρουν καλύτερη αίσθηση στην επιδερμίδα.

Το απόλυτο high-performance mindset αποτυπώνεται στο trend Superior Performance. Οι consumers δεν αρκούνται πλέον σε ένα εντυπωσιακό πρώτο swipe. Ζητούν αποδεδειγμένες φόρμουλες και claims που πραγματικά ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους. Γιατί η ομορφιά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Είναι αντοχή, απόδοση και λάμψη που ξεχωρίζει σε κάθε κατηγορία. Είναι beauty που εμφανίζεται δυναμικά και κλέβει την παράσταση.

what the fake! PLUMPING LIPGLOSS

• Χαρίζει άμεσα πιο γεμάτη όψη και λειαίνει τα χείλη

• Περιποιητική φόρμουλα εμπλουτισμένη με Υαλουρονικό Οξύ και βιταμίνη Ε

• Chubby απλικατέρ που εξασφαλίζει ιδανική ποσότητα προϊόντος και μέγιστη λάμψη με μία μόνο εφαρμογή

what the fake! false lashes

• Προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα με εντυπωσιακό, extremevolumising εφέ ψεύτικων βλεφαρίδων

• Ιδανικές για beginners χάρη στο λεπτό lashband πουεφαρμόζεται εύκολα

• Αναδεικνύουν το φυσικό βλέμμα με έντονο, βαθύ μαύρο τόνο

what the length! lash growth serum

• Συμβάλλει σε ορατά πιο μακριές και πυκνές βλεφαρίδες με καθημερινή,συνεχή χρήση

• Με τεχνολογία WidelashTM για αποτελεσματική ενίσχυση της ανάπτυξης των βλεφαρίδων

• Εφαρμόζεται εύκολα με λεπτό πινέλο τύπου eyeliner για απόλυτη ακρίβεια

what the length! extreme lengthening mascara black

• Χαρίζει ατελείωτα μακριές βλεφαρίδες με ultra-lengthening αδιάβροχη φόρμουλα

• Με ultra-slim elastomer βουρτσάκι για ακριβή διαχωρισμό και definition

• Προσφέρει buildable μήκος για εξατομικευμένα lash looks, από φυσικά έως πιο έντονα

I LOVE EXTREME crazy volume mascara waterproof brown

• Χαρίζει extreme όγκο χάρη στο extra-large βουρτσάκι για εντυπωσιακό lash impact

• Σε ζεστή καφέ απόχρωση για φυσικό definition και πιο απαλή εναλλακτική του μαύρου

• Εξασφαλίζει μακράς διάρκειας, αδιάβροχο αποτέλεσμα για καθημερινή χρήση χωρίς μουτζούρες ή flakes

get BIG! lashes CURL BOOST mascara

• Χαρίζει έντονη καμπύλη και όγκο για βλέμματα που ξεχωρίζουν

• Καμπυλωτό fibre βουρτσάκι που ανασηκώνει και διαχωρίζει υπέροχα τις βλεφαρίδες

• Απαλή, no-smudge φόρμουλα για άψογο αποτέλεσμα με διάρκεια όλη μέρα

mono eyeshadow

• Χαρίζει έντονη απόδοση χρώματος με highly pigmented φόρμουλα για ζωντανά looks

• Κρεμώδης υφή για εύκολη εφαρμογή και μεγάλη διάρκεια

• Ιδανικό για ευέλικτα looks, από καθημερινό glam έως bold party styles

LONG-LASTING eye pencil

• Προσφέρει ζωντανή ένταση χρώματος για εντυπωσιακά eye make-up looks

• Εξασφαλίζει διάρκεια έως και 18 ώρες με αδιάβροχη αντοχή

• Χαρίζει πλήρη κάλυψη υφής για έντονες, καλοσχηματισμένες γραμμές

micro precise brow pencil

• Διαθέτει micro-thin μύτη για απόλυτα ακριβείς, hair-like γραμμές και φυσικό blending

• Πλέον με ενσωματωμένο spoolie για εύκολο σχηματισμό και styling

• Αδιάβροχη φόρμουλα που διατηρεί τα φρύδια καλοσχηματισμένα με διάρκεια

AURA POINTS COLOURCHANGING LIPSTICK

• Δημιουργεί ένα μοναδικό, colour-changing tint προσαρμοσμένο στα χείλη σου, χάρη στη pH-reacting φόρμουλα

• Με aura-inspired design που τραβά αμέσως τα βλέμματα

• Απολαυστικό φρουτώδες άρωμα κερασιού

BLUR soufflé matte lip cream

• Soft-focus, semi-matte υφή για το απόλυτο blurred lips αποτέλεσμα

• Ανάλαφρη φόρμουλα για λεία και άνετη εφαρμογή

• Αγκαλιάζει το viral trend των “blurred lips” για effortlessly chic φινίρισμα

POUTline soft glide LIP PENCIL

• Προσφέρει πλήρη κάλυψη για έντονα, καλοσχηματισμένα χείλη

• Εξασφαλίζει λεία, κρεμώδη εφαρμογή χάρη στη μαλακή υφή που γλιστρά εύκολα

• Επιτρέπει ακριβή σχηματισμό με ξύλινο μολύβι που ξύνεται εύκολα

hydra kiss LIP OIL

• Θρεπτική φόρμουλα

• Λείο και λαμπερό φινίρισμα

• Απαλή απόδοση χρώματος

extreme shine volume lipgloss

• Απαλή ροζ και φρέσκια ροδακινί απόχρωση για διακριτική, γοητευτική πινελιά

• Δημιουργεί dewy, λαμπερό φινίρισμα για ακαταμάχητη όψη χειλιών

• Χαρίζει διάφανη κάλυψη που ενισχύει την όψη πιο γεμάτων, volumized χειλιών

GLOWcerin glycerin lip treatment

• Cushion υφή εμπλουτισμένη με γλυκερίνη και περιποιητικάσυστατικά

• Άνετο, μη κολλώδες φινίρισμα για φυσικά λεία όψη χειλιών

• Συσκευασία που εξασφαλίζει υγιεινή χρήση

JUICY BOMB shiny lipgloss

• Αναδεικνύει τα χείλη με ultra-glossy, μη κολλώδες φινίρισμα

• Με άρωμα honey-vanilla για απολαυστική αισθητηριακή εμπειρία

• Ταιριάζει σε όλους τους τόνους επιδερμίδας χάρη στην ευέλικτη,shimmery απόχρωσή του

JUICY BOMB glossy butter balm

• Melting, buttery υφή για λεία και effortless εφαρμογή

• Juicy, glossy φινίρισμα για φυσικά φωτεινή όψη χειλιών

• Απόχρωση που κολακεύει όλους τους τόνους επιδερμίδας

the super peptide glossy lip treatment

• Φόρμουλα εμπλουτισμένη με βιταμίνες για απαλά, λεία και περιποιημένα χείλη

• Glossy φινίρισμα που προσθέτει μια κομψή πινελιά σε κάθε look

• Η απόχρωση «Holomazing!» διατίθεται σε holographic συσκευασία με stylish λεπτομέρεια keychain

Silky BLUR HYDRATING LONGWEAR FOUNDATION

• Περιποιητική, breathable φόρμουλα με εκχύλισμα φραγκόσυκου

• Γλιστράει εύκολα, θολώνοντας ατέλειες με φυσικό matte φινίρισμα

• Προσφέρει buildable, μεσαία κάλυψη για αποτέλεσμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου

silky BLUR HYDRATING LONGWEAR CONCEALER

• Μεσαία κάλυψη με μεταξένιο matte φινίρισμα

• Ανάλαφρη, ενυδατική και αδιάβροχη φόρμουλα

• Καινοτόμο, λοξό απλικατέρ για στοχευμένη εφαρμογή

baby got FRECKLES freckle pen

• Δημιουργεί φυσικές faux φακίδες με λεπτή μύτη για απόλυτη ακρίβεια

• Λεία, εύχρηστη και μεγάλης διάρκειας φόρμουλα που κάνει το blending effortless

• Κατάλληλο για ανοιχτούς έως μεσαίους, μαυρισμένους τόνους επιδερμίδας

glow like HONEY DEWY PRIMER

• Κολακευτική απόχρωση για απαλό, φωτεινό glow

• Gel φόρμουλα που λιώνει στην επιδερμίδα για λεία και φρέσκια όψη

• Grippy υφή που ενισχύει την πρόσφυση του μακιγιάζ και παρατείνει τη διάρκειά του

spot squad holo PIMPLE PATCHES

• Cool holographic design που προσθέτει fun και στιλ στη skincare ρουτίνα σου

• Μεγαλύτερο μέγεθος patch για εύκολη εφαρμογή και άνετη χρήση

• Με εκχύλισμα tea tree και σαλικυλικό οξύ για στοχευμένη φροντίδα των ατελειών

gel nail polish

• Μακράς διάρκειας, high-shine, gel-like φινίρισμα χωρίς ανάγκη για UV λάμπα

• Καινοτόμο πινέλο για λεία και ακριβή εφαρμογή

• Διαθέσιμο σε ζωντανές, μεγάλης διάρκειας αποχρώσεις για κάθε mood και περίσταση

TOP GLOSS top coat

• Gel-like εφέ για γεμάτο, salon-inspired μανικιούρ χωρίς UV λάμπα

• Διάφανο, ultra-glossy φινίρισμα για εκτυφλωτική λάμψη πάνω από κάθε απόχρωση

• Quick-dry φόρμουλα που «σφραγίζει» το αποτέλεσμα για λάμψη με διάρκεια

JUICY NAIL nail balm

• Περιποιητική φόρμουλα που αφήνει νύχια και επωνύχια λεία και απαλά

• Ιδανικό on-the-go nail balm με keychain για να έχεις τη φροντίδα σου πάντα μαζί

• Juicy άρωμα βατόμουρου που χαρίζει φρέσκια, φρουτώδη αίσθηση

UV RESCUE nail repair treatment

• Αναζωογονεί τα νύχια που έχουν ταλαιπωρηθεί από UV, με ενεργά συστατικά όπως hexanal, MSM και γλυκολικό οξύ

• Ενδυναμώνει τα νύχια, κάνοντάς τα έως και 93% πιο δυνατά και σκληρά μετά από 10 ημέρες χρήσης

• Χαρίζει φυσικό, ultra-glossy απαλό ροζ φινίρισμα για πιο υγιή όψη νυχιών

mini nail polish

• Trendy εφέ για νύχια που τραβούν τα βλέμματα

• Ευέλικτη χρήση – μόνο του ή ως sparkling top coat πάνω από άλλα βερνίκια

• Παιχνιδιάρικο mini design