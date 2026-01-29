FREZYDERM sensitive Red Skin: Hρεμεί το ευαίσθητο, αντιδραστικό, με ταση ερυθρότητας δέρμα

BEAUTY
29/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 01.02.2026 - 19:52)
TheIssue.gr TheIssue.gr

Ένα δέρμα που αντιδρά με το παραμικρό και έχει την προδιάθεση να κοκκινίζει εύκολα, βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση «red alert» με συμπτώματα που μαρτυρούν τη δυσφορία του στην όψη, την υφή και τη θερμοκρασία του.

Τα ειδικά μελετημένα υποαλλεργικά προϊόντα SENSITIVE RED SKIN της FREZYDERM προσφέρουν καθημερινά καταπραϋντική φροντίδα, χαρίζοντας στο ευαίσθητο, κόκκινο δέρμα περισσότερες μέρες ηρεμίας, άνεσης και βελτιωμένης εικόνας.  

FREZYDERM sensitive Red Skin: Hρεμεί το ευαίσθητο, αντιδραστικό, με ταση ερυθρότητας δέρμα

FREZYDERM SENSITIVE RED SKIN FACIAL CREAM 

Καθημερινή calming skin κρέμα

Πώς ηρεμεί το δέρμα σε red alert; 

Με ειδικό πεπτίδιο που μειώνει το αίσθημα καύσου προσφέροντας 78% μείωση επιδερμικής θερμοκρασίας*

Με ποιον τρόπο του χαρίζει άνεση;

 Προσφέρει ισχυρή ενυδάτωση που ενισχύει τον διαταραγμένο δερματικό φραγμό και χαρίζει ματ όψη.

Πώς βελτιώνει την εικόνα του;

 Ενισχύει τη δερματική ακεραιότητα και προάγει τη βελτίωση των ευρυαγγειών που συχνά είναι ορατές στον συγκεκριμένο τύπο δέρματος. 

Προσφέρει μόνο ανακούφιση; 

Όχι μόνο! Έχει επιπλέον αντιρυτιδική και αντιοξειδωτική δράση 

ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

FREZYDERM sensitive Red Skin: Hρεμεί το ευαίσθητο, αντιδραστικό, με ταση ερυθρότητας δέρμα

 

FREZYDERM SENSITIVE RED SKIN TINTED SPF 30 CREAM 

CC cream για κάλυψη ερυθρότητας, ηλιοπροστασία και καταπράυνση  

Πώς καλύπτει τα σημάδια ερυθρότητας; 

Με φυσικό χρώμα και αποτέλεσμα ομοιόμορφης χροιάς στην επιδερμίδα 74% βελτίωση ερυθρότητας*

Είναι και αντηλιακή; 

Με δείκτη SPF 30, παρέχει υψηλή UVA–UVB προστασία μόνο με φυσικά φίλτρα. 

Λειτουργεί και ανακουφιστικά; 

Ναι! Ηρεμεί το δέρμα μειώνοντας την αντιδραστικότητά του και προλαμβάνει την έξαρση των συμπτωμάτων.

  ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ

FREZYDERM sensitive Red Skin: Hρεμεί το ευαίσθητο, αντιδραστικό, με ταση ερυθρότητας δέρμα

 

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φέτος όλοι ζουν το πιο iconic καλοκαίρι τους με την ασφάλεια και τη φροντίδα της Frezyderm
BEAUTY

Φέτος όλοι ζουν το πιο iconic καλοκαίρι τους με την ασφάλεια και τη φροντίδα της Frezyderm

24.07.2025 - 12:35
FREZYDERM, ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ, ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Frezyderm Velvet Stars SPF 50+ : Η απόλυτη καινοτομία
BEAUTY

Frezyderm Velvet Stars SPF 50+ : Η απόλυτη καινοτομία

19.06.2025 - 20:00
FREZYDERM, ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ
FREZYDERM SUN SCREEN VELVET: Η Επιστήμη του Ήλιου σε μία επαναστατική πατέντα της FREZYDERM
BEAUTY

FREZYDERM SUN SCREEN VELVET: Η Επιστήμη του Ήλιου σε μία επαναστατική πατέντα της FREZYDERM

22.05.2025 - 12:25
FREZYDERM, ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ
FREZYDERM: Νέο FACE SERUM RETINOL που αλλάζει τους όρους για αντιγηραντική φροντίδα ρετινόλης χωρίς ερεθισμούς
BEAUTY

FREZYDERM: Νέο FACE SERUM RETINOL που αλλάζει τους όρους για αντιγηραντική φροντίδα ρετινόλης χωρίς ερεθισμούς

19.03.2025 - 02:28
FREZYDERM, SERUM, ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ
FREZYDERM: Ενισχυμένη μαλακτική φροντίδα για τo ξηρό και με ατοπική προδιάθεση δέρμα
BEAUTY

FREZYDERM: Ενισχυμένη μαλακτική φροντίδα για τo ξηρό και με ατοπική προδιάθεση δέρμα

20.02.2025 - 20:30
FREZYDERM
Τα καλύτερα σαμπουάν που προλαμβάνουν την τριχόπτωση κάνοντας ταυτόχρονα θεραπεία στα μαλλιά σου
BEAUTY

Τα καλύτερα σαμπουάν που προλαμβάνουν την τριχόπτωση κάνοντας ταυτόχρονα θεραπεία στα μαλλιά σου

22.10.2024 - 09:07
APIVITA, Ducray, FREZYDERM, Kérastase, VICHY, ΜΑΛΛΙΑ, ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΤΡΙΧΕΣ, ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ, ΤΡΙΧΩΤΟ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Ready two enjoy the summer με τα 2 νέα αντηλιακά της Frezyderm
BEAUTY

Ready two enjoy the summer με τα 2 νέα αντηλιακά της Frezyderm

29.05.2024 - 09:46
FREZYDERM, ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ
Summer time: 5 αντηλιακά σώματος που προσφέρουν ενισχυμένη προστατευτική δράση στην επιδερμίδα σου
BEAUTY

Summer time: 5 αντηλιακά σώματος που προσφέρουν ενισχυμένη προστατευτική δράση στην επιδερμίδα σου

10.07.2023 - 09:00
FREZYDERM, ISDIN, KORRES, URIAGE, VICHY, WE CARE ONLINE FARMACY, ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ, ΟΜΟΡΦΙΑ, ΣΩΜΑ