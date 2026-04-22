FILORGA: Η νέα εποχή του Peeling

Σε έναν κόσμο όπου η επιδερμίδα αναζητά ολοένα και πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές λύσεις, η FILORGA επαναπροσδιορίζει για ακόμη μία φορά τα όρια ανάμεσα στην αισθητική ιατρική και την καθημερινή περιποίηση. Με τη νέα σειρά DAILY PEEL, η μάρκα εισάγει ένα καινοτόμο βήμα στη νυχτερινή ρουτίνα, μεταφέροντας την εμπειρία των επαγγελματικών peelings σε μια καθημερινή, εύχρηστη εφαρμογή στο σπίτι.

Εμπνευσμένο από τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε δερματολογικά ιατρεία, το DAILY PEEL δεν περιορίζεται απλώς στην ανανέωση της επιδερμίδας. Αντίθετα, προσφέρει μια στοχευμένη προσέγγιση που δρα σε βάθος, διορθώνοντας συγκεκριμένες ανάγκες όπως οι δυσχρωμίες και οι ρυτίδες, ενώ παράλληλα ενισχύει συνολικά την αποτελεσματικότητα της skincare ρουτίνας. Στο πλαίσιο αυτής της στοχευμένης προσέγγισης, η σειρά περιλαμβάνει δύο εξειδικευμένες λύσεις, σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες της επιδερμίδας: την Anti-Dark Spot και την Anti-Wrinkle.

Στην καρδιά της σύνθεσης και των δύο προϊόντων, βρίσκεται το αποκλειστικό 10% Advanced Peel Complex, ένας συνδυασμός τριών δραστικών συστατικών – γαλακτικού και μανδελικού οξέος, καθώς και sodium pyruvate – που συνεργάζονται για να προσφέρουν ήπια αλλά αποτελεσματική απολέπιση, ενισχύοντας την κυτταρική ανανέωση και βελτιώνοντας την υφή της επιδερμίδας. Η δράση του συμπληρώνεται από το εμβληματικό σύμπλεγμα NCEF της FILORGA, εμπνευσμένο από τις ενέσιμες μεσοθεραπείες, το οποίο ενισχύει την αναζωογόνηση και χαρίζει πιο λεία, λαμπερή και ομοιόμορφη όψη, αποτελώντας τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι δύο στοχευμένες δράσεις της σειράς.

Η εκδοχή Daily Peel Anti-Dark Spot συνδυάζει νιασιναμίδη και τρανεξαμικό οξύ, συμβάλλοντας στη μείωση της εμφάνισης των δυσχρωμιών και χαρίζοντας πιο φωτεινό και ομοιόμορφο τόνο, με το 94% των γυναικών να παρατηρεί αποχρωματισμό κηλίδων από τις πρώτες 7 ημέρες χρήσης. Αντίστοιχα, η εκδοχή Daily Peel Anti-Wrinkle, εμπλουτισμένη με ένα προηγμένο retinol-like συστατικό, δρα αποτελεσματικά στις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, με το 91% των χρηστών να αναφέρει ορατή μείωση των ρυτίδων μέσα σε μία εβδομάδα.

Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση, το DAILY PEEL ενσωματώνεται εύκολα στη βραδινή ρουτίνα ως ένα νέο, καθοριστικό βήμα που θα απογειώσει την ρουτίνα σου! Η ελαφριά, μη λιπαρή και χωρίς άρωμα υφή του, σε συνδυασμό με τη rinse-free εφαρμογή και την απουσία downtime, το καθιστούν ιδανικό για όλους τους τύπους και φωτότυπους επιδερμίδας, ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες.

Με τη σειρά DAILY PEEL, η FILORGA επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να γεφυρώνει την επιστημονική καινοτομία με την καθημερινή εμπειρία περιποίησης, προσφέροντας λύσεις υψηλής αποτελεσματικότητας που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα από τις πρώτες ημέρες χρήσης.

Ένα νέο κεφάλαιο στην περιποίηση ξεκινά και φέρνει την ισχύ των επαγγελματικών peelings πιο κοντά από ποτέ.