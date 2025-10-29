FILORGA CHRISTMAS BOXES: Premium πρωτόκολλα ομορφιάς για τις γιορτές

Αυτά τα Χριστούγεννα, η FILORGA, το πρώτο γαλλικό εργαστήριο που εξειδικεύτηκε στην αισθητική ιατρική, παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή από πολυτελή gift sets που φέρνουν την επιστήμη, την καινοτομία και τη φροντίδα της επιδερμίδας κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Κάθε σετ είναι προσεκτικά επιμελημένο για να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες της επιδερμίδας, προσφέροντας αποτελέσματα εμπνευσμένα από τις πιο προηγμένες θεραπείες της αισθητικής ιατρικής.

XMAS SET LIFT – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

Το απόλυτο δώρο για όσους θέλουν να αντιμετωπίσουν τη χαλάρωση και να επαναφέρουν τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητα της επιδερμίδας τους. Το σετ περιλαμβάνει:

Lift Designer Fluid: λεπτόρρευστη κρέμα ημέρας με τεχνολογία Plasmatic Lifting Factors® που αναδιαμορφώνει τα χαρακτηριστικά και προσφέρει άμεσο αποτέλεσμα lifting.

NCEF-Revitalize Serum σε συλλεκτική συσκευασία (5ml): ορός πολλαπλής αναζωογόνησης με ισχυρά ενεργά συστατικά για λείανση, λάμψη και προστασία.

Sleep & Lift Κρέμα νυκτός σε συλλεκτική συσκευασία (15ml): κρέμα σύσφιξης και αναδόμησης που δρα σε βάθος κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Αποτέλεσμα: ορατά πιο σφριγηλή, φωτεινή και λεία επιδερμίδα, με αναδιαμορφωμένο οβάλ περίγραμμα και ανανεωμένη όψη.

XMAS SET HYALU – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ & ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΟΓΚΟΣ)

Η απόλυτη ρουτίνα για βαθιά ενυδάτωση, αναπλήρωση και γέμισμα (όγκος). Ιδανικό για επιδερμίδες που χρειάζονται επαναφορά της λάμψης και της υγρασίας τους.

Το σετ περιλαμβάνει:

Ηyalu Cream: κρέμα εντατικής ενυδάτωσης με 5 τύπους υαλουρονικού οξέος που προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και γεμίζουν τις λεπτές γραμμές ενισχύοντας τον όγκο.

NCEF-Revitalize Serum σε συλλεκτική συσκευασία (5ml): ορός κυτταρικής αναζωογόνησης για βελτιωμένη υφή και ομοιομορφία.

Hyalu-Filler Lip Balm (4g): ενυδατικό balm χειλιών με υαλουρονικό οξύ και ολιγοπεπτίδια για όγκο, λείανση και πλούσιο -juicy αποτέλεσμα.

Αποτέλεσμα: ενισχυμένη λάμψη, επαναφορά της ελαστικότητας και γεμάτη, νεανική επιδερμίδα.

XMAS SET TIME-FILLER – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗΣ

Μία premium πρόταση για την αντιμετώπιση όλων των τύπων ρυτίδων.

Το σετ περιλαμβάνει:

Time-Filler 5XP Cream (50ml): κρέμα ημέρας εμπνευσμένη από 5 τεχνικές αισθητικής ιατρικής για διόρθωση και των 5 τύπων ρυτίδων.

Time-Filler 5XP Intensive Serum σε συλλεκτική συσκευασία (5ml): ορός πολλαπλής δράσης για λείανση ρυτίδων και άμεση βελτίωση της υφής.

Time-Filler 5XP Night Cream σε συλλεκτική συσκευασία (14ml): πλούσια κρέμα νυκτός για αναδόμηση και αποκατάσταση της επιδερμίδας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Αποτέλεσμα: ορατά πιο νεανική, λεία και ανανεωμένη επιδερμίδα, με μειωμένες ρυτίδες και επαναφορά της σφριγηλότητάς της.