Eubos Anti Age Hydrating Defence Fluid SPF30: H επανάσταση της ασταξανθίνης στην αντιγήρανση

Μία καινοτόμος κρέμα ημέρας για μείωση έως 47%*στο βάθος των ρυτίδων και αύξηση ενυδάτωσης της επιδερμίδας κατά 13%*, μέσα σε 28 ημέρες.

Η EUBOS, πιστή εδώ και 90 χρόνια στην υψηλού επιπέδου δερμοκαλλυντική φροντίδα, εισάγει μια νέα εποχή στην επιστήμη της αντιγήρανσης με τη vegan κρέμα ημέρας εντατικής φροντίδας ANTI AGE HYDRATING DEFENCE FLUID με SPF30. Η εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση σε καθαρή Ασταξανθίνη – το ισχυρότερο γνωστό αντιοξειδωτικό στον κόσμο, που είναι 6000 φορές πιο ισχυρό από τη Βιταμίνη C, 770 φορές πιο αποτελεσματικό από το Q10 και 110 φορές πιο ισχυρό από τη Βιταμίνη E, την καθιστά ένα πρωτοποριακό προϊόν καθημερινής φροντίδας. Η καινοτόμος σύνθεσή της λειαίνει ορατά την εμφάνιση των ρυτίδων, συσφίγγει την επιδερμίδα και ταυτόχρονα την προστατεύει καθημερινά από τις επιβαρύνσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

Η EUBOS ANTI AGE HYDRATING DEFENCE FLUID SPF30 αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν πιο λεία, σφριγηλή και ορατά ανανεωμένη επιδερμίδα, με ισχυρή αντηλιακή και αντιοξειδωτική προστασία – σε ένα μόνο προϊόν!

* Σύμφωνα με κλινική μελέτη σε 20 συμμετέχοντες καθημερινή χρήση για 28 ημέρες

Η επαναστατική Ασταξανθίνη προσφέρει ενισχυμένη αντιοξειδωτική προστασία και συμβάλλει στην επιβράδυνση της αποικοδόμησης του κολλαγόνου , ενός από τους σημαντικότερους παράγοντες νεανικής επιδερμίδας, ενώ προστατεύει από το οξειδωτικό στρες και τις επιθετικές ελεύθερες ρίζες .

Είναι 6000 φορές πιο ισχυρή από τη Βιταμίνη C, 770 φορές πιο αποτελεσματική από το Q10 και 110 φορές πιο ισχυρή από τη Βιταμίνη E, καθιστώντας το προϊόν μια ανώτερη επιλογή για όσους αναζητούν πραγματικά ορατά αποτελέσματα. Η εξαιρετική της δύναμη, σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία EUBOS, δημιουργεί μια σύνθεση που θέτει νέα πρότυπα στην καθημερινή αντιγήρανση.

Το φυσικό, κυτταροπροστατευτικό μόριο Ectoin® προσφέρει φυσική άμυνα ενάντια στις ελεύθερες ρίζες και υποστηρίζει την ανθεκτικότητα της επιδερμίδας σε καθημερινούς εξωτερικούς παράγοντες

Ο συνδυασμός Υαλουρονικού Οξέος και Pentavitin™ χαρίζει στην επιδερμίδα εντατική, βαθιά και μακράς διάρκειας ενυδάτωση έως 72 ώρες , προσφέροντας απαλή, ελαστική και ανανεωμένη όψη σε κάθε επιδερμίδα.

0% PEG, 0% Silicones, 0% Μικροπλαστικά σωματίδια & vegan σύνθεση

Η απαλή, μη λιπαρή υφή απορροφάται άμεσα, προσφέροντας άνεση και αναζωογόνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με κλινική μελέτη, η EUBOS ANTI AGE HYDRATING DEFENCE FLUID SPF30 επιτυγχάνει:

Μείωση έως 47%* στο βάθος των ρυτίδων

Αύξηση ενυδάτωσης της επιδερμίδας κατά 13%*

*20 συμμετέχοντες – καθημερινή χρήση για 28 ημέρες

Ανακαλύψτε κι εσείς την ολοκληρωμένη λύση καθημερινής αντιγήρανσης!