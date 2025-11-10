The Issue
ESSENCE – The most wonderful kiss of the year
ESSENCE – The most wonderful kiss of the year

10 Νοεμβρίου, 2025
Κάθε lip oil είναι ντυμένο για τις γιορτές, με υπέροχα seasonal σχέδια  από candy canes μέχρι αστέρια και χιονονιφάδες.

Το σετ hydra kiss LIP OIL της essence φέρνει την εορταστική λάμψη στα χείλη με τρεις limited-edition αποχρώσεις του αγαπημένου lip oil, κάθε μία πιο γοητευτική από την άλλη. Η υφή του είναι μεταξένια, χωρίς ίχνος κολλώδους αίσθησης.

Το τελείωμα; Λαμπερό, με διακριτική λάμψη. Το αποτέλεσμα;
Εγκεκριμένο από… γκι.

Όλα είναι τοποθετημένα μέσα σε μια συσκευασία εμπνευσμένη από χιονόμπαλα, ιδανικό δώρο για τις γιορτές.

Τόσο όμορφο που θα διστάσεις να το ανοίξεις.

 

essence the most wonderful kiss of the year hydra kiss LIP OIL set

• Σετ με τρεις limited αποχρώσεις του hydra kiss LIP OIL
• Ανάλαφρη, μη κολλώδης υφή και λαμπερό τελείωμα
• Συσκευασία χιονόμπαλα

