The Issue
Now Reading
Essence little X-MAS WONDER
The Issue
The Issue

Essence little X-MAS WONDER

Avatar photo
by
29 Οκτωβρίου, 2025
Essence little X-MAS WONDER
Avatar photo

Μικρά θαύματα ομορφιάς με μεγάλο γιορτινό παλμό

Το μικρό θαύμα των Χριστουγέννων

 

Το Advent calendar little X-MAS WONDER από την essence προσφέρει 24 μέρες γεμάτες ομορφιά, παιχνίδι και γιορτινή διάθεση.

Essence little X-MAS WONDER

Πίσω από κάθε μία από τις 24 πόρτες κρύβεται και μία νέα beauty έκπληξη από το jelly cheek tint για ροδαλά μάγουλα, μέχρι το creamy lip balm για απαλά χείλη και το jumbo eye crayon για έντονα eye looks.

Essence little X-MAS WONDER

Όλα σε αποκλειστική limited edition έκδοση, όλα απόλυτα επιλεγμένα, όλα έτοιμα για το απόλυτο χριστουγεννιάτικο makeup moment.

Essence little X-MAS WONDER

Είτε πρόκειται για δώρο είτε για ένα treat στον εαυτό σου, αυτό το calendar δεν είναι απλώς μια ιδέα είναι must. 

24 προϊόντα. 100% ενθουσιασμός. Μηδέν βαρεμάρα.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ
Νέα συλλογή Sisterlove από την essence, εμπνευσμένη από τη Disney Alice in Wonderland
Νέα συλλογή Sisterlove από την essence, εμπνευσμένη από τη Disney Alice in Wonderland
Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo