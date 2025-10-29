Essence little X-MAS WONDER: Μικρά θαύματα ομορφιάς με μεγάλο γιορτινό παλμό

Το Advent calendar little X-MAS WONDER από την essence προσφέρει 24 μέρες γεμάτες ομορφιά, παιχνίδι και γιορτινή διάθεση.

Πίσω από κάθε μία από τις 24 πόρτες κρύβεται και μία νέα beauty έκπληξη από το jelly cheek tint για ροδαλά μάγουλα, μέχρι το creamy lip balm για απαλά χείλη και το jumbo eye crayon για έντονα eye looks.

Όλα σε αποκλειστική limited edition έκδοση, όλα απόλυτα επιλεγμένα, όλα έτοιμα για το απόλυτο χριστουγεννιάτικο makeup moment.

Είτε πρόκειται για δώρο είτε για ένα treat στον εαυτό σου, αυτό το calendar δεν είναι απλώς μια ιδέα είναι must.

24 προϊόντα. 100% ενθουσιασμός. Μηδέν βαρεμάρα.