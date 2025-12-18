ESSENCE: feelin’ comfy

18/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 19.12.2025 - 03:49)
ESSENCE: feelin’ comfy
slow beauty, soft glam feelin’ comfy is a vibe..

Σαν ένα κυριακάτικο πρωινό σε beauty μορφή: Η νέα trend edition feelin’ comfy από την essence γιορτάζει τη φυσική λάμψη του self-care  cozy, διακριτική και  φτιαγμένη για να σε κάνει να νιώθεις όμορφα. 

Βελούδινες υφές, διακριτικά αρώματα όπως cinnamon roll και strawberry-vanilla και looks που δείχνουν τόσο καλά όσο  σε κάνουν να νιώθεις. Το Blush Balm Duo χαρίζει μια  φρέσκια πινελιά χρώματος  από διακριτική έως πιο έντονη,  πάντα προσαρμόσιμη, πάντα cute. 

Για ζουμερά, περιποιημένα χείλη, το Plumping Lip Glow έρχεται σε πρακτική συσκευασία twist, ενώ το Peptide Lipgloss με το γυαλιστερό του φινίρισμα  και το απαλό άρωμα γίνεται το απόλυτο comfy statement.

feelin’ comfy plumping lip glow
• Ανάλαφρη balm υφή με διακριτική, shimmering λάμψη
• Θρεπτική φόρμουλα για smooth όψη στα χείλη
• Πρακτική μορφή stick για λάμψη on-the-go

ESSENCE: feelin’ comfy

feelin’ comfy hair & body mist
• Απαλό άρωμα με ευχάριστη, γλυκιά νότα
• Φόρμουλα που στεγνώνει γρήγορα για άμεση αίσθηση φρεσκάδας
• Ιδανικό για καθημερινή χρήση σε μαλλιά και σώμα

ESSENCE: feelin’ comfy

feelin’ comfy lash curler
• Χαρίζει υπέροχα γυρισμένες βλεφαρίδες σε δευτερόλεπτα
• Απαλό και εύχρηστο εργαλείο για άνετη,καθημερινή χρήση
• Περιλαμβάνει επιπλέον σιλικονούχο μαξιλαράκι για μεγαλύτερη άνεση και διάρκεια

ESSENCE: feelin’ comfy

 

 

feelin’ comfy peptide lipgloss
• Θρεπτικό lip gloss με ενεργό πεπτίδιο ως συστατικό
• Μεσαία κάλυψη με γυαλιστερό, φυσικό φινίρισμα
• Γλυκό άρωμα για μια ευχάριστη, παιχνιδιάρικη πινελιά

ESSENCE: feelin’ comfy

feelin’ comfy blush balm duo
• 2 σε 1 ρουζ με balm και πουδρένιες υφές
• Φυσικό φινίρισμα με προσαρμόσιμη μεσαία κάλυψη
• Εύκολο στο blending για ένα απόλυτα προσαρμοσμένο look

ESSENCE: feelin’ comfy

feelin’ comfy giant sponge
• Μεγάλο all-in-one σφουγγαράκι μακιγιάζ
• Ιδανικό για foundation, concealer, contour & body make-up
• Απαλή υφή για άψογο blending

ESSENCE: feelin’ comfy

feelin’ comfy lash WITHOUT LIMITS BROWN EXTREME LENGTHENING & VOLUME MASCARA
• Ίσιο βουρτσάκι για εφαρμογή με απόλυτη ακρίβεια
• Μήκος και φυσικός όγκος
• Πλήρης κάλυψη για καλοσχηματισμένες έντονες βλεφαρίδες

ESSENCE: feelin’ comfy

