ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις
ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

24 Σεπτεμβρίου, 2025
ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις
Avatar photo

Πλούσιο, ζεστό, εκλεπτυσμένο – το νέο Limited Edition ESPRESSO YOURSELF φέρνει espresso-inspired αποχρώσεις σε μάτια και χείλη.

Σκέψου απαλούς τόνους του καφέ, smokey βάθος και διακριτική κομψότητα που ταιριάζει απόλυτα με το φθινοπωρινό mood της μόδας.

ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

Το highlight της συλλογής: η Eyeshadow Quattro με τέσσερις αποχρώσεις ιδανικά συνδυασμένες – από απαλό taupe έως βαθύ mocha. Οι βελούδινες υφές αναμειγνύονται πανεύκολα, για διακριτικό καθημερινό αποτέλεσμα ή έντονο glam.

Το look ολοκληρώνεται με τα High Shine Gloss Lipsticks σε τρεις κολακευτικές αποχρώσεις. Λαμπερά, μη κολλώδη, ενυδατικά με διακριτικό άρωμα καραμέλας–espresso για μια δόση απόλαυσης.
Αβίαστα κομψό και απόλυτα wearable το ESPRESSO YOURSELF είναι το beauty statement της σεζόν.

ESPRESSO YOURSELF EYESHADOW QUATTRO

  • 4 αποχρώσεις σε 1 παλέτα με 3 διαφορετικές υφές
  • Πούδρα compact ή κρεμώδης υφή
  • Υψηλή κάλυψη για έντονο αποτέλεσμα

ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

 

ESPRESSO YOURSELF HIGH SHINE GLOSS LIPSTICK

  • Υβριδικό 2-σε-1 προϊόν: gloss και κραγιόν μαζί
  • Κρεμώδης, μη κολλώδης υφή με λαμπερό τελείωμα
  • Μέτρια χρωστική για φυσικά, glowy χείλη

 

ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

 

ESPRESSO YOURSELF CUSHION CONTOURING STICK

  • Κρεμώδες contour stick για εύκολη εφαρμογή
  • Ματ φινίρισμα για έντονα σμιλεμένα χαρακτηριστικά
  • Μέτρια κάλυψη

 

ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

 

ESPRESSO YOURSELF HAIR CLIP

  • Λαμπερό, μαρμαρένιο κλιπ για κομψά updos
  • Στρογγυλεμένο σχήμα για άνετο και σταθερό κράτημα
  • Κατάλληλο για λεπτά και πυκνά μαλλιά και για όλα τα χρώματα μαλλιών

ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

