ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

Σκέψου απαλούς τόνους του καφέ, smokey βάθος και διακριτική κομψότητα που ταιριάζει απόλυτα με το φθινοπωρινό mood της μόδας.

Το highlight της συλλογής: η Eyeshadow Quattro με τέσσερις αποχρώσεις ιδανικά συνδυασμένες – από απαλό taupe έως βαθύ mocha. Οι βελούδινες υφές αναμειγνύονται πανεύκολα, για διακριτικό καθημερινό αποτέλεσμα ή έντονο glam.

Το look ολοκληρώνεται με τα High Shine Gloss Lipsticks σε τρεις κολακευτικές αποχρώσεις. Λαμπερά, μη κολλώδη, ενυδατικά με διακριτικό άρωμα καραμέλας–espresso για μια δόση απόλαυσης.

Αβίαστα κομψό και απόλυτα wearable το ESPRESSO YOURSELF είναι το beauty statement της σεζόν.

ESPRESSO YOURSELF EYESHADOW QUATTRO

4 αποχρώσεις σε 1 παλέτα με 3 διαφορετικές υφές

Πούδρα compact ή κρεμώδης υφή

Υψηλή κάλυψη για έντονο αποτέλεσμα

ESPRESSO YOURSELF HIGH SHINE GLOSS LIPSTICK

Υβριδικό 2-σε-1 προϊόν: gloss και κραγιόν μαζί

Κρεμώδης, μη κολλώδης υφή με λαμπερό τελείωμα

Μέτρια χρωστική για φυσικά, glowy χείλη

ESPRESSO YOURSELF CUSHION CONTOURING STICK

Κρεμώδες contour stick για εύκολη εφαρμογή

Ματ φινίρισμα για έντονα σμιλεμένα χαρακτηριστικά

Μέτρια κάλυψη

ESPRESSO YOURSELF HAIR CLIP