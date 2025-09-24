ESPRESSO YOURSELF – Το φθινόπωρο, σερβιρισμένο σε αποχρώσεις

Πλούσιο, ζεστό, εκλεπτυσμένο – το νέο Limited Edition ESPRESSO YOURSELF φέρνει espresso-inspired αποχρώσεις σε μάτια και χείλη.
Σκέψου απαλούς τόνους του καφέ, smokey βάθος και διακριτική κομψότητα που ταιριάζει απόλυτα με το φθινοπωρινό mood της μόδας.
Το highlight της συλλογής: η Eyeshadow Quattro με τέσσερις αποχρώσεις ιδανικά συνδυασμένες – από απαλό taupe έως βαθύ mocha. Οι βελούδινες υφές αναμειγνύονται πανεύκολα, για διακριτικό καθημερινό αποτέλεσμα ή έντονο glam.
Το look ολοκληρώνεται με τα High Shine Gloss Lipsticks σε τρεις κολακευτικές αποχρώσεις. Λαμπερά, μη κολλώδη, ενυδατικά με διακριτικό άρωμα καραμέλας–espresso για μια δόση απόλαυσης.
Αβίαστα κομψό και απόλυτα wearable το ESPRESSO YOURSELF είναι το beauty statement της σεζόν.
ESPRESSO YOURSELF EYESHADOW QUATTRO
4 αποχρώσεις σε 1 παλέτα με 3 διαφορετικές υφές
Πούδρα compact ή κρεμώδης υφή
Υψηλή κάλυψη για έντονο αποτέλεσμα
ESPRESSO YOURSELF HIGH SHINE GLOSS LIPSTICK
Υβριδικό 2-σε-1 προϊόν: gloss και κραγιόν μαζί
Κρεμώδης, μη κολλώδης υφή με λαμπερό τελείωμα
Μέτρια χρωστική για φυσικά, glowy χείλη
ESPRESSO YOURSELF CUSHION CONTOURING STICK
Κρεμώδες contour stick για εύκολη εφαρμογή
Ματ φινίρισμα για έντονα σμιλεμένα χαρακτηριστικά
Μέτρια κάλυψη
ESPRESSO YOURSELF HAIR CLIP
Λαμπερό, μαρμαρένιο κλιπ για κομψά updos
Στρογγυλεμένο σχήμα για άνετο και σταθερό κράτημα
Κατάλληλο για λεπτά και πυκνά μαλλιά και για όλα τα χρώματα μαλλιών