Έγινε viral: Αυτό είναι το απόλυτο προϊόν για πυκνές βλεφαρίδες

Το τελευταίο διάστημα, μια νέα τάση ομορφιάς κατακλύζει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και περιστρέφεται γύρω από το πώς θα κάνεις τις βλεφαρίδες σου να φαίνονται πιο πυκνές με μόλις ένα προϊόν. Και όμως είναι αλήθεια, το μυστικό της επιτυχίας, μπορεί να κρύβεται στο ντουλάπι του μπάνιου σου και μια δοκιμή θα σε πείσει να αφήσεις τη μάσκαρα στην άκρη!

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά σκοπός είναι να αποκτήσουν οι βλεφαρίδες σου το lifting εφέ, να είναι πιο έντονη η καμπυλότητά τους και ταυτόχρονα να ενισχύσεις την απτή ομορφιά με τον πιο φυσικό τρόπο. Η βαζελίνη λοιπόν είναι το μυστικό και αξίζει μια δοκιμή.

Το προϊόν που ανορθώνει τις βλεφαρίδες φυσικά χωρίς πρόσθετα καλλυντικά

Ο λόγος λοιπόν για τη βαζελίνη, ένα προϊόν που σίγουρα γνωρίζεις και χρησιμοποιείς καθώς ξεχωρίζει για την ευεργετική του δράση στο δέρμα. Ήξερε όμως πώς μπορεί να ανανεώσει το βλέμμα σου;

Αναλυτικότερα, η βαζελίνη, προέρχεται από ένα μείγμα ορυκτών ελαίων και κεριών που την κάνει να ξεχωρίζει για την πηκτή και «εύπλαστη» υφή της και είναι γνωστή για την ενυδάτωση που παρέχει σε συνδυασμό με την προστασία του δερματικού φραγμού.

Αντίστοιχη δράση, εντοπίζεται και κατά την χρήση της στις βλεφαρίδες. Ουσιαστικά, στοχεύει στην ενυδάτωση της τρίχας, προλαμβάνει το σπάσιμο και την απώλεια αυτής, ενώ βοηθάει και στην διατήρηση της υγείας τους. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει και η Δρ. Levy «Η βαζελίνη μπορεί να μειώσει την τριχόπτωση και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της τρίχας». Πρόσεξε όμως, δεν είναι ικανή να προάγει την ανάπτυξή τους.

Πώς να την εφαρμόσεις:

• Καθάρισε απαλά τα βλέφαρά σου με ένα ήπιο προϊόν,

• Στη συνέχεια εφάρμοσε με καθαρά χέρια ή ένα βουρτσάκι, κατά προτίμηση αποστειρωμένο, μια πολύ μικρή ποσότητα βαζελίνης και χτένισέ τες απαλά προς τα επάνω.

• Να θυμάσαι πως η ιδανική στιγμή είναι αμέσως μετά το ντους, όταν οι βλεφαρίδες σου, είναι ελαφρώς νωπές.

• Για να αφαιρέσεις την βαζελίνη πριν κοιμηθείς χρησιμοποίησε baby shampoo, ή ελαφριά καθαριστικά.

Να θυμάσαι: Η βαζελίνη είναι ικανή να ανασηκώσει τις βλεφαρίδες σου φυσικά και να τις κάνει να φαίνονται πιο πυκνές και σε πληρότητα, ωστόσο σώφρων είναι να μην την τοποθετείς καθημερινά για να αποφύγεις τυχόν ερεθισμούς. Παρά ταύτα, μπορείς να την εντάξεις στην ρουτίνα σου ως μια μορφή «θεραπείας» των βλεφάρων σου.

