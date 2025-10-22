DARLING Holiday Collection 2025: Δύο ακαταμάχητα limited edition σετ για το απόλυτο chic winter glow

Υψηλή αντηλιακή προστασία προσώπου κάτω από τον χειμωνιάτικο ήλιο & εντατική ενυδάτωση σώματος για τις cozy ημέρες στο σπίτι.

Chic winter glow! Φέτος τον χειμώνα, η DARLING καλεί τους λάτρεις της ομορφιάς να αγκαλιάσουν τη χειμερινή μαγεία με δύο ονειρεμένα limited-edition σετ. Εμπνευσμένη από χιονισμένες πλαγιές και τις cozy βραδιές της γιορτινής περιόδου, η Holiday Collection 2025 μετατρέπει την καθημερινή περιποίηση σε ένα ritual αυτοφροντίδας και αποτελεί το ιδανικό δώρο που ο καθένας θα ήθελε να βρει κάτω από το δέντρο.

Η συλλογή γιορτάζει δύο όψεις της χειμερινής ομορφιάς: την προστασία και τη φυσική λάμψη για τις ηλιόλουστες μέρες του χειμώνα και την απολαυστική φροντίδα για δέρμα που χρειάζεται άνεση μέσα στο σπίτι.

SKI SPF PASS | Winter-Proof Suncare Kit

Η πιο κομψή ταξιδιωτική συντροφιά από τις πίστες του σκι μέχρι τις βόλτες στην πόλη. Αυτό το kit συνδυάζει το λαμπερό αντηλιακό προσώπου Glowy Screen SPF50+ Illuminating Face Sunscreen (40ml), με το διάφανο αντηλιακό στικ Shield Me SPF50+ Clear Sun Stick (17g), σε ένα exclusive μεταλλιζέ puffy pouch εμπνευσμένο από τα κλασικά χειμερινά μπουφάν. Απολαύστε αντηλιακή προστασία υψηλής αποτελεσματικότητας όλο τον χρόνο, με ένα stylish twist!

To SKI SPF PASS περιλαμβάνει:

Glowy Screen SPF50+ Illuminating Face Sunscreen (40ml) – αντηλιακή προστασία ευρέος φάσματος με SPF50+ ενάντια στις UVA/UVB ακτίνες, το μπλε φως και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ενυδατώνει και ανακουφίζει την επιδερμίδα αφήνοντας ένα λαμπερό φινίρισμα χωρίς λευκά κατάλοιπα. Ιδανικό για βάση μακιγιάζ, για ένα φωτεινό αποτέλεσμα.

Shield-Me SPF50+ Clear Sun Stick (17g) – Vegan αντηλιακό στικ για εύκολη ‘hands free’ εφαρμογή, ακόμη και επάνω από το μακιγιάζ! Εμπλουτισμένο με Έλαιο Marula, Βιταμίνη Ε και Ceramides, προσφέρει όχι μόνο προστασία από τον ήλιο αλλά και ενεργή θρέψη και ενίσχυση του δέρματος.

Exclusive μεταλλιζέ puffy pouch – Με έμπνευση από τα κλασικά χειμερινά μπουφάν και στολισμένο με το logo της Darling. Κάτι παραπάνω από skincare, αυτό το σετ είναι ένα statement για τις χειμερινές σας περιπέτειες!

Π.Λ.Τ.: €64

SOFT AS TEDDY | Multi-Biotics Bodycare Travel Kit

Μια χειμωνιάτικη «αγκαλιά» για τον επιδερμικό φραγμό. Το σετ SOFT AS TEDDY είναι η απάντηση της DARLING στην ανάγκη της επιδερμίδας για άνεση, ισορροπία και ενυδάτωση τους κρύους μήνες. Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη συλλογή MULTI-BIOTICS σε αποκλειστικές travel-friendly συσκευασίες που φιλοξενούνται σε ένα τσαντάκι με teddy εφέ, εμπνευσμένο από τα πιο cozy χειμερινά ρούχα. Eίναι ιδανικό για δώρο ή για να ανακαλύψετε την αισθητηριακή προσέγγιση της DARLING στη φροντίδα σώματος.

To SOFT AS TEDDY περιλαμβάνει:

Multi-Biotics Hydrating & Balancing Body Lotion (60ml) – Ελαφριά αλλά πλούσια λοσιόν σώματος, με Pre+Probiotics, Shea Butter, βιταμίνη C και καφεΐνη, που υποστηρίζει το μικροβίωμα της επιδερμίδας και ενισχύει τον φραγμό της, χαρίζοντας βελούδινη αίσθηση και λάμψη.

Multi-Biotics Hydrating & Balancing Body Wash (60ml) – Απαλό, φιλικό προς την επιδερμίδα καθαριστικό σώματος, με Pre+Probiotics, Aloe Vera και Phyto Complex, που σέβεται το υδρολιπιδικό φιλμ, διατηρώντας την ενυδατωμένη, άνετη και απαλή.

Multi-Biotics Renewing & Smoothing Body Scrub (60ml) – Αναζωογονητικό gel με εξαιρετικά λεπτούς κόκκους βερίκοκου και ηφαιστειακή πέτρα. Εμπλουτισμένο με Pre+Probiotics, Aloe Vera και γαλακτικό οξύ, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα ενώ διατηρεί την ενυδάτωση.

Αποκλειστικό teddy-effect νεσεσέρ – Εμπνευσμένο από τα πιο cozy χειμερινά ρούχα, απαλό στην αφή και ακαταμάχητα χαριτωμένο.

Π.Λ.Τ.: €62