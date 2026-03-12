DARLING Cloud Drop SPF 50

Η νέα all-in-one ενυδατική κρέμα προσώπου με SPF είναι ανάλαφρη σαν σύννεφο και δρα σαν skincare.

Η DARLING παρουσιάζει το CLOUD DROP SPF 50: μια νέας γενιάς, ultra-fluid ενυδατική κρέμα προσώπου που συνδυάζει υψηλή αντηλιακή προστασία, έντονη ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού σε ένα μόνο, effortless βήμα —προσφέροντας την αίσθηση και τα οφέλη ενός skincare προϊόντος.

Καθημερινή προστασία, real skin results! Η DARLING, το vegan ιταλικό brand αντηλιακής φροντίδας που ξεχωρίζει για τον συνδυασμό υψηλής απόδοσης και προηγμένης αισθητηριακής εμπειρίας, υποδέχεται την άνοιξη με το CLOUD DROP SPF 50: μια καθημερινή all-in-one ενυδατική νέας γενιάς που προσφέρει ευρέος φάσματος SPF 50, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει τον φυσικό φραγμό της επιδερμίδας.

Μια νέα γενιά υβριδικής αντηλιακής προστασίας και ενυδάτωσης όλα σε ένα.

Η προηγμένη, skincare-ενισχυμένη ρευστή γαλακτώδης σύνθεση απορροφάται άμεσα από την επιδερμίδα, χωρίς να αφήνει λευκά κατάλοιπα, λιπαρότητα ή αίσθηση βάρους – σχεδόν δεν γίνεται αισθητή. Με μεταξένια, ανάλαφρη αίσθηση και αόρατο τελείωμα, το CLOUD DROP SPF 50 αφήνει την επιδερμίδα λεία, ελαστική και απόλυτα προστατευμένη. Δερματολογικά ελεγμένο και χωρίς άρωμα, προσφέρει καθημερινή προστασία από τις ακτίνες UVA & UVB, τη ρύπανση και το μπλε φως. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμη και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες.

Ισχυρή skincare δράση

Η προηγμένη σύνθεση του CLOUD DROP SPF50 βασίζεται σε δραστικά συστατικά που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία της επιδερμίδας για να δείχνει και να αισθάνεται καλύτερη με κάθε εφαρμογή.

Με επτά διαφορετικά μοριακά βάρη Υαλουρονικού Οξέος , προσφέρει πολυεπίπεδη ενυδάτωση, χαρίζοντας πιο γεμάτη και λεία όψη.

Η Εκτοΐνη , ένα βιοτεχνολογικό μόριο, προστατεύει από το οξειδωτικό στρες και τη ρύπανση, ενώ η Νιασιναμίδη βελτιώνει την υφή και τον τόνο του δέρματος.

Η σύνθεση ολοκληρώνεται με Β-Γλυκάνη και α-Γλυκάνη (πρεβιοτικό σύμπλεγμα), που καταπραΰνουν, επανορθώνουν και υποστηρίζουν το μικροβίωμα και τον φυσικό φραγμό της επιδερμίδας.

SPF που γίνεται καθημερινή skincare εμπειρία

Ιδιαίτερα ελαφρύ για καθημερινή χρήση αλλά και αρκετά ισχυρό ώστε να αντικαθιστά πολλαπλά βήματα της ρουτίνας περιποίησης, το CLOUD DROP SPF50 μετατρέπει την αντηλιακή προστασία σε μια ευχάριστη καθημερινή skincare στιγμή. Ιδανικό για εφαρμογή κάτω από το μακιγιάζ ή μόνο του, είναι κάτι περισσότερο από ένα αντηλιακό — είναι ο καθημερινός σύμμαχος της επιδερμίδας σας.

Π.Λ.Τ: €45 / 50ml

Διαθέσιμο από: 18 Μαρτίου 2026