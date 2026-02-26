Catrice Update Spring/Summer 2026

Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η Catrice επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια μέσα από την καινοτομία, τη συνειδητή επιλογή και την ανανέωση.

Το Future Sophistication φέρνει έξυπνες, σύγχρονες φόρμουλες με μινιμαλιστική αισθητική και αποτελέσματα επιπέδου tweakment, με απαλή, αιθέρια αίσθηση.

Το Contrasting Delights αναδεικνύει τη χαρά της bold αυτοέκφρασης, με έντονες αποχρώσεις όπως Electric Fuchsia και Retro Blue, αλλά και παιχνιδιάρικες υφές σε jelly, foam και glossy φινιρίσματα. Η ομορφιά γίνεται δημιουργικό παιχνίδι, γεμάτο ενέργεια και αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, το The Quiet Reset εισάγει μια πιο ήρεμη διάθεση, εστιάζοντας στο wellness και τη self-care, με skincare-infused φόρμουλες και inclusive essentials που δημιουργούν στιγμές χαλάρωσης.

Στον πυρήνα της συλλογής παραμένει το Conscious Beauty, με τη Catrice να επενδύει σταθερά σε πιο υπεύθυνες επιλογές, ισορροπώντας την απόδοση με τη φροντίδα.

GLAM & DOLL SCULPT & VOLUME

MASCARA WATERPROOF

Υψηλής απόδοσης αδιάβροχη μάσκαρα για έντονο definition, διαχωρισμό και μήκος

Βουρτσάκι ακριβείας για αποτέλεσμα χωρίς κόμπους

Ανάλαφρη, buildable φόρμουλα με smudge proof αποτέλεσμα

DRUNK’N DIAMONDS JELLY TOPPER

Shimmery jelly eyeshadow topper με bouncy υφή για εκθαμβωτική λάμψη

Ανάλαφρη, εύκολη στην εφαρμογή και buildable φόρμουλα

Δροσερή, water-based σύνθεση που δεν «σπάει» και δεν μουτζουρώνει

TUBING STAY IN PLACE VOLUME MASCARA

Καφέ μάσκαρα για όγκο και μήκος με καινοτόμο tubing technology

Buildable υφή για φυσικό έως πιο έντονο αποτέλεσμα

Μακράς διάρκειας, smudge-proof φόρμουλα που αφαιρείται εύκολα μόνο με ζεστό νερό

THE DEEP VELVET EYESHADOW PALETTE

Παλέτα σκιών με ζεστές burgundy αποχρώσει και διακριτικές nude πινελιές

Ευέλικτος συνδυασμός υφών για πολυδιάστατα eye looks

Μεταξένιες πούδρες που «χτίζονται» και εφαρμόζονται εύκολα, layer μετά το layer

LIFT & LAMINATE BROW TOOL

2-in-1 εργαλείο φρυδιών για τέλεια σχηματισμένα και lifted brows

Συνδυάζει ultra-fine spoolie για ελεγχόμενο styling με flat απλικατέρ για ακριβές brow lamination

Ιδανικό για χρήση με brow gels και waxes

LIFT & LAMINATE BROW GEL

Διάφανη gel φόρμουλα που ανορθώνει και σταθεροποιεί τα φρύδια με δυνατό αλλά ευέλικτο κράτημα

Για lifted, καλοσχηματισμένα και polished brows με διάρκεια

Ανάλαφρη, μη κολλώδης υφή που δεν αφήνει υπολείμματα

JEWEL GLIDE EFFECT EYE PENCIL

Μακράς διάρκειας, αδιάβροχο μολύβι ματιών με λαμπερό, glittery φινίρισμα

Βελούδινη υφή που γλιστράει εύκολα και ενσωματωμένο smudging tool για άψογη εφαρμογή

HYPER LINER BRUSH EYELINER

Υγρό eyeliner ακριβείας με ultra-fine μύτη πινέλου για απόλυτο έλεγχο

Ιδανικό για λεπτές ή έντονες γραμμές, από κλασικά έως graphic looks

Υψηλής χρωματικής απόδοσης, smudge resistant φόρμουλα με matte φινίρισμα

FILLER SUPREME LIP GLOSS

Plumping volume gloss για τα πιο λαμπερά, juicy χείλη και όψη γεμάτου όγκου

Μαλακό doe-foot απλικατέρ για ακριβή εφαρμογή και άμεσο gloss effect

Λειαίνει τις λεπτές γραμμές με filler-like αποτέλεσμα, χωρίς αίσθηση τσιμπήματος

Με πεπτίδια και Υαλουρονικό Οξύ, «κλειδώνει» την υγρασία έως και για 12 ώρες

GLASS LIKE GLOSS STICK

Lipstick με high-shine αποτέλεσμα και ultra glossy φινίρισμα για juicy, φωτεινά χείλη

Με Υαλουρονικό Οξύ, Squalane και βιταμίνη Ε που «κλειδώνουν» την ενυδάτωση για 24 ώρες

Εξαιρετικά απαλή, ανάλαφρη και μη κολλώδης υφή με διακριτικό άρωμα βανίλιας

BLUR-REAL MATTE LIPSTICK

Διάφανο soft matte lipstick με airbrush effect για λεία, ομοιόμορφη όψη

Ultra-light υφή που προσφέρει χρώμα και άνεση χωρίς να ξηραίνει τα χείλη

Με ceramides για βελούδινα, περιποιημένα χείλη

GEL GLIDE LONG-LASTING LIP LINER

Μακράς διάρκειας lip liner για άψογα καλοσχηματισμένα χείλη

Κρεμώδης φόρμουλα που γλιστράει εύκολα και διαρκεί έως 10 ώρες, χωρίς να «τρέχει» ή να ξεθωριάζει

Έντονη απόδοση χρώματος με velvet matte φινίρισμα

AURA DROP LIP ELIXIR

Glossy lip oil με χρυσό shimmer φινίρισμα

Με περιποιητικά συστατικά: Squalane, Υαλουρονικό Οξύ και βιταμίνη Ε

Ανάλαφρη, διάφανη υφή φοριέται μόνο του ή ως topper πάνω από lipstick για extra λάμψη

PEPTIDE BLISS GLOSSY LIP BALM

Glazed lip balm για λεία, glossy χείλη

Προσφέρει διακριτικό χρώμα και φροντίδα, με πεπτίδια για θρεμμένα χείλη

Απαλή, μη κολλώδης υφή με μεσαία απόδοση χρώματος και berry άρωμα

JELLY SPARK LIP BALM

Multidimensional glitter lip balm για απαλά, λαμπερά και φυσικής όψης χείλη

Jelly-like φόρμουλα που λιώνει στα χείλη, χαρίζοντας λεία και περιποιημένη αίσθηση

Διακριτικό φρουτώδες άρωμα

VELVET PUDDING BLURRING BLUSH

Bouncy blurring ρουζ με whipped mousse υφή που λιώνει ομοιόμορφα στην επιδερμίδα

Λειαίνει ορατά την όψη των πόρων, χαρίζοντας soft focus αποτέλεσμα

Buildable απόδοση χρώματος με μεγάλη διάρκεια

Με διακριτικό άρωμα βανίλιας

AQUA SPLASH GRIP FIXING SPRAY

Ισχυρό fixing spray για μακιγιάζ με διάρκεια και διακριτικό grip effect

Ultra-fine mist που «κλειδώνει» το μακιγιάζ, ενυδατώνει και διατηρεί την επιδερμίδα φρέσκια όλη μέρα

Εμπλουτισμένο με aloe vera και γλυκερίνη δροσερή, water-light υφή σε ζωηρή μπλε απόχρωση

EXTREME BLUR MATTIFYING PRIMER

Primer με ανάλαφρη gel υφή και άμεσο mattifying αποτέλεσμα

Βοηθά στη λείανση της υφής της επιδερμίδας και στη μείωση της όψης των πόρων, για ματ αποτέλεσμα με διάρκεια και χωρίς γυαλάδα

Με Υαλουρονικό Οξύ, Squalane και Γλυκερίνη

AURA GLAM BOUNCY HIGHLIGHTER

Bouncy highlighter με cream-to-powder υφή για ονειρική λάμψη στην επιδερμίδα

Λαμπερή σύνθεση αποχρώσεων που χαρίζει φωτεινό shimmer και έντονη αντανάκλαση φωτός

Απαλή, αισθησιακή υφή που λιώνει στο δέρμα και «χτίζεται» εύκολα

Πολυχρηστικό προϊόν ιδανικό για ζυγωματικά, μάτια και χείλη

SKIN LIKE TINTED MOISTURIZER

Tinted moisturizer που αγαπά την επιδερμίδα, με ανάλαφρη και buildable κάλυψη

Εμπλουτισμένο με Ceramide και Squalane, προσφέρει ενυδάτωση έως 24 ώρες σε συνδυασμό με SPF 30 προστασία

Απλώνεται εύκολα και απορροφάται γρήγορα χωρίς λιπαρή αίσθηση

SOFT BLUR MATTE AIRBRUSH POWDER •

Soft blur πούδρα για άψογη, airbrushed όψη σε δευτερόλεπτα

Oil-absorbing, μη ξηραντική φόρμουλα με 12 ώρες ανάλαφρο έλεγχο γυαλάδας και 12 ώρες διάρκεια

Εξαιρετικά λεία υφή που ματάρει χωρίς να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές, χωρίς flashback ή caking

SCULPT & CHARM CONTOUR STICK

Contour stick με cool undertone για άμεσο, snatched definition

Ultra-creamy και εύκολα blendable φόρμουλα που σμιλεύει και ανορθώνει τα χαρακτηριστικά

Γλιστράει σαν βούτυρο και λιώνει ομοιόμορφα στην επιδερμίδα

SHEER BEAUTIES STRENGTHENING NAIL POLISH

Βερνίκι νυχιών για το απόλυτο clean girl look με υγιή, φυσική λάμψη

Οπτικά εξουδετερώνει τις δυσχρωμίες και ενδυναμώνει τα ταλαιπωρημένα νύχια ιδανικό μετά από UV polish

Με hexanal και εκχύλισμα ιβίσκου

Μετά από 14 ημέρες χρήσης, το 80% επιβεβαιώνει πιο δυνατά και σκληρά νύχια, με λιγότερο σπάσιμο και ξεφλούδισμα (self-assessment study σε 49 γυναίκες)

ALLROUND 2-IN-1 BASE & TOP COAT

Base & top coat 2-σε-1 σε ένα προϊόν • Δημιουργεί την ιδανική βάση για κάθε μανικιούρ και «σφραγίζει» το χρώμα με λαμπερό φινίρισμα μεγάλης διάρκειας

Ως base coat: προστατεύει από λεκέδες και βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού

Ως top coat: χαρίζει extra λάμψη και παρατείνει τη διάρκεια

ULTRA QUICK DRY TOP COAT

Top coat ταχείας στεγνώματος που «σφραγίζει» το μανικιούρ σε μόλις 30 δευτερόλεπτα

Δημιουργεί ένα λείο, προστατευτικό φιλμ για μεγαλύτερη διάρκεια και έντονη λάμψη

Διάφανη υφή με ultra-fast drying αποτέλεσμα για εύκολη εφαρμογή

AURA GLAM NAIL POLISH

Βερνίκι νυχιών υψηλής κάλυψης με εντυπωσιακά, πολυδιάστατα glitter εφέ

GLAM IN GOLD NAIL OIL

Έντονα περιποιητικό nail oil με χρυσά shimmer σωματίδια

Πλούσια φόρμουλα που θρέφει νύχια και επωνύχια, αφήνοντάς τα απαλά, λεία και ενυδατωμένα

Με γλυκό αμυγδαλέλαιο και βιταμίνη Ε για υγιή όψη νυχιών

GEL AFFAIR NAIL LACQUER

Βερνίκι νυχιών μακράς διάρκειας με έντονη λάμψη και gel-like φινίρισμα

Έως 7 ημέρες αποτέλεσμα επιπέδου salon, με έντονη κάλυψη και χρώμα χωρίς ανάγκη για base ή top coat

Εύκολη και ακριβής εφαρμογή χάρη στο φαρδύ Control-Brush που «αγκαλιάζει» το νύχι

Creamy και shimmer υφές με gel-like εφέ, εμπλουτισμένες με λαμπερές αποχρώσεις

Βιώσιμη συσκευασία από ανακυκλωμένα υλικά¹

¹ Καπάκι από 100%² ανακυκλωμένο πλαστικό (εξαιρούνται χρωστικές & πρόσθετα)