Catrice Update Spring/Summer 2026

26/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 11.03.2026 - 22:40)
Catrice Update Spring/Summer 2026
Για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η Catrice επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια μέσα από την  καινοτομία, τη συνειδητή επιλογή και την ανανέωση. 

Το Future Sophistication φέρνει έξυπνες, σύγχρονες  φόρμουλες με μινιμαλιστική αισθητική και αποτελέσματα  επιπέδου tweakment, με απαλή, αιθέρια αίσθηση. 

Το Contrasting Delights αναδεικνύει τη χαρά της bold  αυτοέκφρασης, με έντονες αποχρώσεις όπως Electric  Fuchsia και Retro Blue, αλλά και παιχνιδιάρικες υφές σε jelly,  foam και glossy φινιρίσματα. Η ομορφιά γίνεται δημιουργικό  παιχνίδι, γεμάτο ενέργεια και αυτοπεποίθηση. 

Παράλληλα, το The Quiet Reset εισάγει μια πιο ήρεμη διάθεση,  εστιάζοντας στο wellness και τη self-care, με skincare-infused  φόρμουλες και inclusive essentials που δημιουργούν στιγμές  χαλάρωσης. 

Στον πυρήνα της συλλογής παραμένει το Conscious Beauty, με  τη Catrice να επενδύει σταθερά σε πιο υπεύθυνες επιλογές,  ισορροπώντας την απόδοση με τη φροντίδα. 

 

GLAM & DOLL SCULPT & VOLUME 

MASCARA WATERPROOF 

  • Υψηλής απόδοσης αδιάβροχη μάσκαρα για  έντονο definition, διαχωρισμό και μήκος
  • Βουρτσάκι ακριβείας για αποτέλεσμα χωρίς  κόμπους
  • Ανάλαφρη, buildable φόρμουλα με smudge proof αποτέλεσμα

Catrice Update Spring/Summer 2026

DRUNK’N DIAMONDS JELLY TOPPER

  • Shimmery jelly eyeshadow topper με bouncy υφή για εκθαμβωτική λάμψη
  •  Ανάλαφρη, εύκολη στην εφαρμογή και buildable φόρμουλα
  • Δροσερή, water-based σύνθεση που δεν «σπάει» και δεν μουτζουρώνει

Catrice Update Spring/Summer 2026

TUBING STAY IN PLACE VOLUME MASCARA

  • Καφέ μάσκαρα για όγκο και μήκος με καινοτόμο tubing technology
  •  Buildable υφή για φυσικό έως πιο έντονο αποτέλεσμα
  • Μακράς διάρκειας, smudge-proof φόρμουλα που αφαιρείται εύκολα μόνο με ζεστό νερό

 

THE DEEP VELVET EYESHADOW PALETTE

  • Παλέτα σκιών με ζεστές burgundy αποχρώσει και διακριτικές nude πινελιές
  • Ευέλικτος συνδυασμός υφών για πολυδιάστατα eye looks
  • Μεταξένιες πούδρες που «χτίζονται» και εφαρμόζονται εύκολα, layer μετά το layer

Catrice Update Spring/Summer 2026

LIFT & LAMINATE BROW TOOL

  • 2-in-1 εργαλείο φρυδιών για τέλεια σχηματισμένα και lifted brows
  • Συνδυάζει ultra-fine spoolie για ελεγχόμενο styling με flat απλικατέρ για ακριβές brow lamination
  • Ιδανικό για χρήση με brow gels και waxes

Catrice Update Spring/Summer 2026

LIFT & LAMINATE BROW GEL 

  • Διάφανη gel φόρμουλα που ανορθώνει και  σταθεροποιεί τα φρύδια με δυνατό αλλά ευέλικτο  κράτημα 
  • Για lifted, καλοσχηματισμένα και polished brows  με διάρκεια 
  • Ανάλαφρη, μη κολλώδης υφή που δεν αφήνει  υπολείμματα

Catrice Update Spring/Summer 2026

JEWEL GLIDE EFFECT EYE PENCIL  

  • Μακράς διάρκειας, αδιάβροχο μολύβι  ματιών με λαμπερό, glittery φινίρισμα 
  • Βελούδινη υφή που γλιστράει εύκολα και  ενσωματωμένο smudging tool για άψογη  εφαρμογή 

Catrice Update Spring/Summer 2026

HYPER LINER BRUSH EYELINER 

  • Υγρό eyeliner ακριβείας με ultra-fine μύτη  πινέλου για απόλυτο έλεγχο 
  • Ιδανικό για λεπτές ή έντονες γραμμές, από  κλασικά έως graphic looks 
  • Υψηλής χρωματικής απόδοσης, smudge resistant φόρμουλα με matte φινίρισμα

Catrice Update Spring/Summer 2026

FILLER SUPREME LIP GLOSS  

  • Plumping volume gloss για τα πιο λαμπερά, juicy χείλη  και όψη γεμάτου όγκου 
  • Μαλακό doe-foot απλικατέρ για ακριβή εφαρμογή και  άμεσο gloss effect 
  • Λειαίνει τις λεπτές γραμμές με filler-like αποτέλεσμα,  χωρίς αίσθηση τσιμπήματος 
  • Με πεπτίδια και Υαλουρονικό Οξύ, «κλειδώνει» την  υγρασία έως και για 12 ώρες

Catrice Update Spring/Summer 2026

GLASS LIKE GLOSS STICK 

  • Lipstick με high-shine αποτέλεσμα και ultra glossy φινίρισμα για juicy, φωτεινά χείλη 
  • Με Υαλουρονικό Οξύ, Squalane και βιταμίνη  Ε που «κλειδώνουν» την ενυδάτωση για 24  ώρες
  • Εξαιρετικά απαλή, ανάλαφρη και μη κολλώδης υφή με διακριτικό άρωμα βανίλιας

Catrice Update Spring/Summer 2026

BLUR-REAL MATTE LIPSTICK 

  • Διάφανο soft matte lipstick με airbrush effect για λεία,  ομοιόμορφη όψη 
  • Ultra-light υφή που προσφέρει χρώμα και άνεση χωρίς  να ξηραίνει τα χείλη 
  • Με ceramides για βελούδινα, περιποιημένα χείλη

Catrice Update Spring/Summer 2026

GEL GLIDE LONG-LASTING LIP LINER 

  • Μακράς διάρκειας lip liner για άψογα  καλοσχηματισμένα χείλη 
  • Κρεμώδης φόρμουλα που γλιστράει εύκολα και  διαρκεί έως 10 ώρες, χωρίς να «τρέχει» ή να  ξεθωριάζει 
  • Έντονη απόδοση χρώματος με velvet matte  φινίρισμα 

AURA DROP LIP ELIXIR 

  • Glossy lip oil με χρυσό  shimmer φινίρισμα 
  • Με περιποιητικά  συστατικά: Squalane,  Υαλουρονικό Οξύ και  βιταμίνη Ε
  • Ανάλαφρη, διάφανη υφή  φοριέται μόνο του ή ως  topper πάνω από lipstick  για extra λάμψη

PEPTIDE BLISS GLOSSY LIP BALM

  • Glazed lip balm για λεία, glossy χείλη 
  • Προσφέρει διακριτικό χρώμα και φροντίδα, με  πεπτίδια για θρεμμένα χείλη
  • Απαλή, μη κολλώδης υφή με μεσαία απόδοση χρώματος και berry άρωμα

JELLY SPARK LIP BALM 

  • Multidimensional glitter lip balm για απαλά, λαμπερά και φυσικής όψης χείλη
  • Jelly-like φόρμουλα που λιώνει στα χείλη, χαρίζοντας λεία και περιποιημένη αίσθηση
  • Διακριτικό φρουτώδες άρωμα 

VELVET PUDDING BLURRING BLUSH 

  • Bouncy blurring ρουζ με whipped mousse υφή που λιώνει ομοιόμορφα στην επιδερμίδα
  • Λειαίνει ορατά την όψη των πόρων, χαρίζοντας soft focus αποτέλεσμα
  • Buildable απόδοση χρώματος με μεγάλη διάρκεια 
  • Με διακριτικό άρωμα βανίλιας 

Catrice Update Spring/Summer 2026

AQUA SPLASH GRIP FIXING SPRAY 

  • Ισχυρό fixing spray για μακιγιάζ με  διάρκεια και διακριτικό grip effect
  • Ultra-fine mist που «κλειδώνει» το μακιγιάζ, ενυδατώνει και διατηρεί την επιδερμίδα φρέσκια όλη μέρα
  • Εμπλουτισμένο με aloe vera και  γλυκερίνη  δροσερή, water-light υφή σε ζωηρή μπλε απόχρωση

Catrice Update Spring/Summer 2026

EXTREME BLUR MATTIFYING PRIMER 

  • Primer με ανάλαφρη gel υφή και άμεσο mattifying αποτέλεσμα
  • Βοηθά στη λείανση της υφής της επιδερμίδας και στη μείωση της όψης των πόρων, για ματ αποτέλεσμα με διάρκεια και χωρίς γυαλάδα
  • Με Υαλουρονικό Οξύ, Squalane και Γλυκερίνη

AURA GLAM BOUNCY HIGHLIGHTER  

  • Bouncy highlighter με cream-to-powder υφή για ονειρική λάμψη  στην επιδερμίδα 
  • Λαμπερή σύνθεση αποχρώσεων που χαρίζει φωτεινό shimmer και  έντονη αντανάκλαση φωτός 
  • Απαλή, αισθησιακή υφή που λιώνει στο δέρμα και «χτίζεται»  εύκολα 
  • Πολυχρηστικό προϊόν ιδανικό για ζυγωματικά, μάτια και χείλη 

SKIN LIKE TINTED MOISTURIZER  

  • Tinted moisturizer που αγαπά την  επιδερμίδα, με ανάλαφρη και buildable  κάλυψη
  • Εμπλουτισμένο με Ceramide και  Squalane, προσφέρει ενυδάτωση έως  24 ώρες σε συνδυασμό με SPF 30  προστασία
  • Απλώνεται εύκολα και απορροφάται  γρήγορα χωρίς λιπαρή αίσθηση

Catrice Update Spring/Summer 2026

SOFT BLUR MATTE AIRBRUSH POWDER

  • Soft blur πούδρα για άψογη, airbrushed όψη  σε δευτερόλεπτα 
  • Oil-absorbing, μη ξηραντική φόρμουλα με 12  ώρες ανάλαφρο έλεγχο γυαλάδας και 12 ώρες  διάρκεια 
  • Εξαιρετικά λεία υφή που ματάρει χωρίς να  «κάθεται» στις λεπτές γραμμές, χωρίς flashback  ή caking

Catrice Update Spring/Summer 2026

SCULPT & CHARM CONTOUR STICK  

  • Contour stick με cool undertone για άμεσο, snatched  definition 
  • Ultra-creamy και εύκολα blendable φόρμουλα που  σμιλεύει και ανορθώνει τα χαρακτηριστικά 
  • Γλιστράει σαν βούτυρο και λιώνει ομοιόμορφα στην  επιδερμίδα 

Catrice Update Spring/Summer 2026

SHEER BEAUTIES STRENGTHENING NAIL POLISH 

  • Βερνίκι νυχιών για το απόλυτο clean girl look με υγιή, φυσική λάμψη 
  • Οπτικά εξουδετερώνει τις δυσχρωμίες και ενδυναμώνει τα ταλαιπωρημένα νύχια ιδανικό μετά από UV polish
  • Με hexanal και εκχύλισμα ιβίσκου 
  • Μετά από 14 ημέρες χρήσης, το 80%  επιβεβαιώνει πιο δυνατά και σκληρά νύχια, με λιγότερο σπάσιμο και  ξεφλούδισμα (self-assessment study σε 49 γυναίκες) 

ALLROUND 2-IN-1 BASE &  TOP COAT 

  • Base & top coat 2-σε-1 σε ένα προϊόν • Δημιουργεί την ιδανική βάση για  κάθε μανικιούρ και «σφραγίζει» το  χρώμα με λαμπερό φινίρισμα μεγάλης  διάρκειας 
  • Ως base coat: προστατεύει από  λεκέδες και βελτιώνει την πρόσφυση  του βερνικιού 
  • Ως top coat: χαρίζει extra λάμψη και  παρατείνει τη διάρκεια

ULTRA QUICK DRY TOP COAT 

  • Top coat ταχείας στεγνώματος που «σφραγίζει» το μανικιούρ σε μόλις 30 δευτερόλεπτα
  • Δημιουργεί ένα λείο, προστατευτικό φιλμ για μεγαλύτερη διάρκεια και  έντονη λάμψη
  • Διάφανη υφή με ultra-fast drying αποτέλεσμα για εύκολη εφαρμογή

AURA GLAM NAIL POLISH 

  • Βερνίκι νυχιών υψηλής κάλυψης με  εντυπωσιακά, πολυδιάστατα glitter  εφέ

GLAM IN GOLD NAIL OIL 

  • Έντονα περιποιητικό nail oil με χρυσά shimmer σωματίδια
  • Πλούσια φόρμουλα που θρέφει νύχια και  επωνύχια, αφήνοντάς τα απαλά, λεία και ενυδατωμένα
  • Με γλυκό αμυγδαλέλαιο και βιταμίνη Ε για υγιή όψη νυχιών

GEL AFFAIR NAIL LACQUER 

  • Βερνίκι νυχιών μακράς διάρκειας με έντονη  λάμψη και gel-like φινίρισμα 
  • Έως 7 ημέρες αποτέλεσμα επιπέδου salon, με  έντονη κάλυψη και χρώμα χωρίς ανάγκη για  base ή top coat 
  • Εύκολη και ακριβής εφαρμογή χάρη στο φαρδύ  Control-Brush που «αγκαλιάζει» το νύχι 
  • Creamy και shimmer υφές με gel-like εφέ,  εμπλουτισμένες με λαμπερές αποχρώσεις
  • Βιώσιμη συσκευασία από ανακυκλωμένα υλικά¹ 

¹ Καπάκι από 100%² ανακυκλωμένο πλαστικό  (εξαιρούνται χρωστικές & πρόσθετα) 

