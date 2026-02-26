Catrice Update Spring/Summer 2026
Το Future Sophistication φέρνει έξυπνες, σύγχρονες φόρμουλες με μινιμαλιστική αισθητική και αποτελέσματα επιπέδου tweakment, με απαλή, αιθέρια αίσθηση.
Το Contrasting Delights αναδεικνύει τη χαρά της bold αυτοέκφρασης, με έντονες αποχρώσεις όπως Electric Fuchsia και Retro Blue, αλλά και παιχνιδιάρικες υφές σε jelly, foam και glossy φινιρίσματα. Η ομορφιά γίνεται δημιουργικό παιχνίδι, γεμάτο ενέργεια και αυτοπεποίθηση.
Παράλληλα, το The Quiet Reset εισάγει μια πιο ήρεμη διάθεση, εστιάζοντας στο wellness και τη self-care, με skincare-infused φόρμουλες και inclusive essentials που δημιουργούν στιγμές χαλάρωσης.
Στον πυρήνα της συλλογής παραμένει το Conscious Beauty, με τη Catrice να επενδύει σταθερά σε πιο υπεύθυνες επιλογές, ισορροπώντας την απόδοση με τη φροντίδα.
GLAM & DOLL SCULPT & VOLUME
MASCARA WATERPROOF
- Υψηλής απόδοσης αδιάβροχη μάσκαρα για έντονο definition, διαχωρισμό και μήκος
- Βουρτσάκι ακριβείας για αποτέλεσμα χωρίς κόμπους
- Ανάλαφρη, buildable φόρμουλα με smudge proof αποτέλεσμα
DRUNK’N DIAMONDS JELLY TOPPER
- Shimmery jelly eyeshadow topper με bouncy υφή για εκθαμβωτική λάμψη
- Ανάλαφρη, εύκολη στην εφαρμογή και buildable φόρμουλα
- Δροσερή, water-based σύνθεση που δεν «σπάει» και δεν μουτζουρώνει
TUBING STAY IN PLACE VOLUME MASCARA
- Καφέ μάσκαρα για όγκο και μήκος με καινοτόμο tubing technology
- Buildable υφή για φυσικό έως πιο έντονο αποτέλεσμα
- Μακράς διάρκειας, smudge-proof φόρμουλα που αφαιρείται εύκολα μόνο με ζεστό νερό
THE DEEP VELVET EYESHADOW PALETTE
- Παλέτα σκιών με ζεστές burgundy αποχρώσει και διακριτικές nude πινελιές
- Ευέλικτος συνδυασμός υφών για πολυδιάστατα eye looks
- Μεταξένιες πούδρες που «χτίζονται» και εφαρμόζονται εύκολα, layer μετά το layer
LIFT & LAMINATE BROW TOOL
- 2-in-1 εργαλείο φρυδιών για τέλεια σχηματισμένα και lifted brows
- Συνδυάζει ultra-fine spoolie για ελεγχόμενο styling με flat απλικατέρ για ακριβές brow lamination
- Ιδανικό για χρήση με brow gels και waxes
LIFT & LAMINATE BROW GEL
- Διάφανη gel φόρμουλα που ανορθώνει και σταθεροποιεί τα φρύδια με δυνατό αλλά ευέλικτο κράτημα
- Για lifted, καλοσχηματισμένα και polished brows με διάρκεια
- Ανάλαφρη, μη κολλώδης υφή που δεν αφήνει υπολείμματα
JEWEL GLIDE EFFECT EYE PENCIL
- Μακράς διάρκειας, αδιάβροχο μολύβι ματιών με λαμπερό, glittery φινίρισμα
- Βελούδινη υφή που γλιστράει εύκολα και ενσωματωμένο smudging tool για άψογη εφαρμογή
HYPER LINER BRUSH EYELINER
- Υγρό eyeliner ακριβείας με ultra-fine μύτη πινέλου για απόλυτο έλεγχο
- Ιδανικό για λεπτές ή έντονες γραμμές, από κλασικά έως graphic looks
- Υψηλής χρωματικής απόδοσης, smudge resistant φόρμουλα με matte φινίρισμα
FILLER SUPREME LIP GLOSS
- Plumping volume gloss για τα πιο λαμπερά, juicy χείλη και όψη γεμάτου όγκου
- Μαλακό doe-foot απλικατέρ για ακριβή εφαρμογή και άμεσο gloss effect
- Λειαίνει τις λεπτές γραμμές με filler-like αποτέλεσμα, χωρίς αίσθηση τσιμπήματος
- Με πεπτίδια και Υαλουρονικό Οξύ, «κλειδώνει» την υγρασία έως και για 12 ώρες
GLASS LIKE GLOSS STICK
- Lipstick με high-shine αποτέλεσμα και ultra glossy φινίρισμα για juicy, φωτεινά χείλη
- Με Υαλουρονικό Οξύ, Squalane και βιταμίνη Ε που «κλειδώνουν» την ενυδάτωση για 24 ώρες
- Εξαιρετικά απαλή, ανάλαφρη και μη κολλώδης υφή με διακριτικό άρωμα βανίλιας
BLUR-REAL MATTE LIPSTICK
- Διάφανο soft matte lipstick με airbrush effect για λεία, ομοιόμορφη όψη
- Ultra-light υφή που προσφέρει χρώμα και άνεση χωρίς να ξηραίνει τα χείλη
- Με ceramides για βελούδινα, περιποιημένα χείλη
GEL GLIDE LONG-LASTING LIP LINER
- Μακράς διάρκειας lip liner για άψογα καλοσχηματισμένα χείλη
- Κρεμώδης φόρμουλα που γλιστράει εύκολα και διαρκεί έως 10 ώρες, χωρίς να «τρέχει» ή να ξεθωριάζει
- Έντονη απόδοση χρώματος με velvet matte φινίρισμα
AURA DROP LIP ELIXIR
- Glossy lip oil με χρυσό shimmer φινίρισμα
- Με περιποιητικά συστατικά: Squalane, Υαλουρονικό Οξύ και βιταμίνη Ε
- Ανάλαφρη, διάφανη υφή φοριέται μόνο του ή ως topper πάνω από lipstick για extra λάμψη
PEPTIDE BLISS GLOSSY LIP BALM
- Glazed lip balm για λεία, glossy χείλη
- Προσφέρει διακριτικό χρώμα και φροντίδα, με πεπτίδια για θρεμμένα χείλη
- Απαλή, μη κολλώδης υφή με μεσαία απόδοση χρώματος και berry άρωμα
JELLY SPARK LIP BALM
- Multidimensional glitter lip balm για απαλά, λαμπερά και φυσικής όψης χείλη
- Jelly-like φόρμουλα που λιώνει στα χείλη, χαρίζοντας λεία και περιποιημένη αίσθηση
- Διακριτικό φρουτώδες άρωμα
VELVET PUDDING BLURRING BLUSH
- Bouncy blurring ρουζ με whipped mousse υφή που λιώνει ομοιόμορφα στην επιδερμίδα
- Λειαίνει ορατά την όψη των πόρων, χαρίζοντας soft focus αποτέλεσμα
- Buildable απόδοση χρώματος με μεγάλη διάρκεια
- Με διακριτικό άρωμα βανίλιας
AQUA SPLASH GRIP FIXING SPRAY
- Ισχυρό fixing spray για μακιγιάζ με διάρκεια και διακριτικό grip effect
- Ultra-fine mist που «κλειδώνει» το μακιγιάζ, ενυδατώνει και διατηρεί την επιδερμίδα φρέσκια όλη μέρα
- Εμπλουτισμένο με aloe vera και γλυκερίνη δροσερή, water-light υφή σε ζωηρή μπλε απόχρωση
EXTREME BLUR MATTIFYING PRIMER
- Primer με ανάλαφρη gel υφή και άμεσο mattifying αποτέλεσμα
- Βοηθά στη λείανση της υφής της επιδερμίδας και στη μείωση της όψης των πόρων, για ματ αποτέλεσμα με διάρκεια και χωρίς γυαλάδα
- Με Υαλουρονικό Οξύ, Squalane και Γλυκερίνη
AURA GLAM BOUNCY HIGHLIGHTER
- Bouncy highlighter με cream-to-powder υφή για ονειρική λάμψη στην επιδερμίδα
- Λαμπερή σύνθεση αποχρώσεων που χαρίζει φωτεινό shimmer και έντονη αντανάκλαση φωτός
- Απαλή, αισθησιακή υφή που λιώνει στο δέρμα και «χτίζεται» εύκολα
- Πολυχρηστικό προϊόν ιδανικό για ζυγωματικά, μάτια και χείλη
SKIN LIKE TINTED MOISTURIZER
- Tinted moisturizer που αγαπά την επιδερμίδα, με ανάλαφρη και buildable κάλυψη
- Εμπλουτισμένο με Ceramide και Squalane, προσφέρει ενυδάτωση έως 24 ώρες σε συνδυασμό με SPF 30 προστασία
- Απλώνεται εύκολα και απορροφάται γρήγορα χωρίς λιπαρή αίσθηση
SOFT BLUR MATTE AIRBRUSH POWDER •
- Soft blur πούδρα για άψογη, airbrushed όψη σε δευτερόλεπτα
- Oil-absorbing, μη ξηραντική φόρμουλα με 12 ώρες ανάλαφρο έλεγχο γυαλάδας και 12 ώρες διάρκεια
- Εξαιρετικά λεία υφή που ματάρει χωρίς να «κάθεται» στις λεπτές γραμμές, χωρίς flashback ή caking
SCULPT & CHARM CONTOUR STICK
- Contour stick με cool undertone για άμεσο, snatched definition
- Ultra-creamy και εύκολα blendable φόρμουλα που σμιλεύει και ανορθώνει τα χαρακτηριστικά
- Γλιστράει σαν βούτυρο και λιώνει ομοιόμορφα στην επιδερμίδα
SHEER BEAUTIES STRENGTHENING NAIL POLISH
- Βερνίκι νυχιών για το απόλυτο clean girl look με υγιή, φυσική λάμψη
- Οπτικά εξουδετερώνει τις δυσχρωμίες και ενδυναμώνει τα ταλαιπωρημένα νύχια ιδανικό μετά από UV polish
- Με hexanal και εκχύλισμα ιβίσκου
- Μετά από 14 ημέρες χρήσης, το 80% επιβεβαιώνει πιο δυνατά και σκληρά νύχια, με λιγότερο σπάσιμο και ξεφλούδισμα (self-assessment study σε 49 γυναίκες)
ALLROUND 2-IN-1 BASE & TOP COAT
- Base & top coat 2-σε-1 σε ένα προϊόν • Δημιουργεί την ιδανική βάση για κάθε μανικιούρ και «σφραγίζει» το χρώμα με λαμπερό φινίρισμα μεγάλης διάρκειας
- Ως base coat: προστατεύει από λεκέδες και βελτιώνει την πρόσφυση του βερνικιού
- Ως top coat: χαρίζει extra λάμψη και παρατείνει τη διάρκεια
ULTRA QUICK DRY TOP COAT
- Top coat ταχείας στεγνώματος που «σφραγίζει» το μανικιούρ σε μόλις 30 δευτερόλεπτα
- Δημιουργεί ένα λείο, προστατευτικό φιλμ για μεγαλύτερη διάρκεια και έντονη λάμψη
- Διάφανη υφή με ultra-fast drying αποτέλεσμα για εύκολη εφαρμογή
AURA GLAM NAIL POLISH
- Βερνίκι νυχιών υψηλής κάλυψης με εντυπωσιακά, πολυδιάστατα glitter εφέ
GLAM IN GOLD NAIL OIL
- Έντονα περιποιητικό nail oil με χρυσά shimmer σωματίδια
- Πλούσια φόρμουλα που θρέφει νύχια και επωνύχια, αφήνοντάς τα απαλά, λεία και ενυδατωμένα
- Με γλυκό αμυγδαλέλαιο και βιταμίνη Ε για υγιή όψη νυχιών
GEL AFFAIR NAIL LACQUER
- Βερνίκι νυχιών μακράς διάρκειας με έντονη λάμψη και gel-like φινίρισμα
- Έως 7 ημέρες αποτέλεσμα επιπέδου salon, με έντονη κάλυψη και χρώμα χωρίς ανάγκη για base ή top coat
- Εύκολη και ακριβής εφαρμογή χάρη στο φαρδύ Control-Brush που «αγκαλιάζει» το νύχι
- Creamy και shimmer υφές με gel-like εφέ, εμπλουτισμένες με λαμπερές αποχρώσεις
- Βιώσιμη συσκευασία από ανακυκλωμένα υλικά¹
¹ Καπάκι από 100%² ανακυκλωμένο πλαστικό (εξαιρούνται χρωστικές & πρόσθετα)