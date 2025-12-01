Catrice HOLLY GLAZING

HOLLYGLAZING – ALL EYES ON GLOW

Glossy χείλη, απαλή λάμψη, elegant αποχρώσεις: η νέα limited edition συλλογή HOLLYGLAZING της Catrice φέρνει ό, τι χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις την ιδανική εορταστική εμφάνιση.

Τα glazed apple vibes συναντούν τη λάμψη των στολιδιών αυτή ησυλλογή αποπνέει festive διάθεση με μία δόση coolness. Εμπνευσμένη από αστραφτερές λεπτομέρειες και ιριδίζουσες πινελιές, δημιουργεί ένα look που επαναπροσδιορίζει το holiday glam: μοντέρνο, minimal και απόλυτα επίκαιρο.

HOLLYGLAZING GLAZING EYESHADOW

Glazing eyeshadow duo με δύο festive αποχρώσεις

Δυνατότητα διαβάθμισης της έντασης του χρώματος με απαλό, ιριδίζον φινίρισμα

Συλλεκτικό charm ring για λάμψη … παντού και πάντα!

HOLLYGLAZING LIQUID BLUSH

Ανάλαφρο υγρό ρουζ με προσαρμόσιμη ένταση σε εορταστικές ροζέ και βαθιές burgundy αποχρώσεις

Ημι-ματ φινίρισμα για φυσικό ή πιο έντονο αποτέλεσμα ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας

Γιορτινή συσκευασία με cute charm ring, για νακρεμιέται στην τσάντα, τα κλειδιά ακόμα και στοχριστουγεννιάτικο δέντρο

HOLLYGLAZING GLAZING LIP COLOUR

Lip colour σε μοβ τόνους με buildable ένταση καιλαμπερό τελείωμα

Ανάλαφρη, άνετη υφή που αγκαλιάζει απαλά τα χείλη

Festive συσκευασία με charm ring ιδανική για δώρο ή για τη συλλογή σου

HOLLYGLAZING CHARM RING

Αξεσουάρ σε μεταλλική ροζέ απόχρωση για να συγκρατεί τα προϊόντα της συλλογής HOLLYGLAZING

Περιλαμβάνει charm σε σχήμα καρδιάς για μια stylish πινελιά

Εύκολη εφαρμογή σε τσάντες, μπρελόκ, ή festive decorations

HOLLYGLAZING SHIMMER LIP BALM

Διάφανη balm υφή με ιριδίζον, λαμπερό τελείωμα

Διχρωμία που προσφέρει ένα απαλό tint στα χείλη

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή πάνω από κραγιόν για επιπλέον λάμψη

HOLLYGLAZING MULTI-USE GLITTER STICK