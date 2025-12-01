The Issue
Now Reading
Catrice HOLLY GLAZING
The Issue
The Issue

Catrice HOLLY GLAZING

Avatar photo
by
1 Δεκεμβρίου, 2025
Catrice HOLLY GLAZING
Avatar photo

Από έντονες μπορντό αποχρώσεις μέχρι πιο ήπιους ροζ τόνους τα υγρά ρουζ, τα glow sticks και τα προϊόντα χειλιών σου δίνουντην ελευθερία να επιλέξεις: Θα κρατήσεις το look διακριτικό ή θα κάνεις ένα statement;

HOLLYGLAZING – ALL EYES ON GLOW
Glossy χείλη, απαλή λάμψη, elegant αποχρώσεις: η νέα limited edition συλλογή HOLLYGLAZING της Catrice φέρνει ό, τι χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις την ιδανική εορταστική εμφάνιση.

Τα glazed apple vibes συναντούν τη λάμψη των στολιδιών αυτή ησυλλογή αποπνέει festive διάθεση με μία δόση coolness. Εμπνευσμένη από αστραφτερές λεπτομέρειες και ιριδίζουσες πινελιές, δημιουργεί ένα look που επαναπροσδιορίζει το holiday glam: μοντέρνο, minimal και απόλυτα επίκαιρο.

HOLLYGLAZING GLAZING EYESHADOW

  • Glazing eyeshadow duo με δύο festive αποχρώσεις
  • Δυνατότητα διαβάθμισης της έντασης του χρώματος με απαλό, ιριδίζον φινίρισμα
  •  Συλλεκτικό charm ring για λάμψη … παντού και πάντα!

Catrice HOLLY GLAZING

 

HOLLYGLAZING LIQUID BLUSH

  •  Ανάλαφρο υγρό ρουζ με προσαρμόσιμη ένταση σε εορταστικές ροζέ και βαθιές burgundy αποχρώσεις
  • Ημι-ματ φινίρισμα για φυσικό ή πιο έντονο αποτέλεσμα ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας
  • Γιορτινή συσκευασία με cute charm ring, για νακρεμιέται στην τσάντα, τα κλειδιά ακόμα και στοχριστουγεννιάτικο δέντρο

Catrice HOLLY GLAZING

 

HOLLYGLAZING GLAZING LIP COLOUR

  • Lip colour σε μοβ τόνους με buildable ένταση καιλαμπερό τελείωμα
  • Ανάλαφρη, άνετη υφή που αγκαλιάζει απαλά τα χείλη
  • Festive συσκευασία με charm ring ιδανική για δώρο ή για τη συλλογή σου

 

Catrice HOLLY GLAZINGHOLLYGLAZING CHARM RING

  • Αξεσουάρ σε μεταλλική ροζέ απόχρωση για να συγκρατεί τα προϊόντα της συλλογής HOLLYGLAZING
  • Περιλαμβάνει charm σε σχήμα καρδιάς για μια stylish πινελιά
  • Εύκολη εφαρμογή σε τσάντες, μπρελόκ, ή festive decorations

 

Catrice HOLLY GLAZINGHOLLYGLAZING SHIMMER LIP BALM

  • Διάφανη balm υφή με ιριδίζον, λαμπερό τελείωμα
  • Διχρωμία που προσφέρει ένα απαλό tint στα χείλη
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή πάνω από κραγιόν για επιπλέον λάμψηCatrice HOLLY GLAZING

 

HOLLYGLAZING MULTI-USE GLITTER STICK

  • Πολυχρηστικό stick για λαμπερά highlights
  • Απαλή jelly υφή με δροσερή αίσθηση
  • Εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφαμε μία μόνο κίνηση

Catrice HOLLY GLAZING

Tags



Ακολούθησε το TheIssue.gr στο Google News και μάθε πρώτη όλα τα νέα!


The Issue
Site Footer
Dnews
theissue.gr

Site Footer

Copyright © 2022 – 2025 TheIssue.gr • All Rights Reserved.

Developed by Nuevvo