Catrice HOLLY GLAZING

Από έντονες μπορντό αποχρώσεις μέχρι πιο ήπιους ροζ τόνους τα υγρά ρουζ, τα glow sticks και τα προϊόντα χειλιών σου δίνουντην ελευθερία να επιλέξεις: Θα κρατήσεις το look διακριτικό ή θα κάνεις ένα statement;
HOLLYGLAZING – ALL EYES ON GLOW
Glossy χείλη, απαλή λάμψη, elegant αποχρώσεις: η νέα limited edition συλλογή HOLLYGLAZING της Catrice φέρνει ό, τι χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις την ιδανική εορταστική εμφάνιση.
Τα glazed apple vibes συναντούν τη λάμψη των στολιδιών αυτή ησυλλογή αποπνέει festive διάθεση με μία δόση coolness. Εμπνευσμένη από αστραφτερές λεπτομέρειες και ιριδίζουσες πινελιές, δημιουργεί ένα look που επαναπροσδιορίζει το holiday glam: μοντέρνο, minimal και απόλυτα επίκαιρο.
HOLLYGLAZING GLAZING EYESHADOW
Glazing eyeshadow duo με δύο festive αποχρώσεις
Δυνατότητα διαβάθμισης της έντασης του χρώματος με απαλό, ιριδίζον φινίρισμα
Συλλεκτικό charm ring για λάμψη … παντού και πάντα!
HOLLYGLAZING LIQUID BLUSH
Ανάλαφρο υγρό ρουζ με προσαρμόσιμη ένταση σε εορταστικές ροζέ και βαθιές burgundy αποχρώσεις
Ημι-ματ φινίρισμα για φυσικό ή πιο έντονο αποτέλεσμα ιδανικό για όλους τους τύπους επιδερμίδας
Γιορτινή συσκευασία με cute charm ring, για νακρεμιέται στην τσάντα, τα κλειδιά ακόμα και στοχριστουγεννιάτικο δέντρο
HOLLYGLAZING GLAZING LIP COLOUR
Lip colour σε μοβ τόνους με buildable ένταση καιλαμπερό τελείωμα
Ανάλαφρη, άνετη υφή που αγκαλιάζει απαλά τα χείλη
Festive συσκευασία με charm ring ιδανική για δώρο ή για τη συλλογή σου
HOLLYGLAZING CHARM RING
Αξεσουάρ σε μεταλλική ροζέ απόχρωση για να συγκρατεί τα προϊόντα της συλλογής HOLLYGLAZING
Περιλαμβάνει charm σε σχήμα καρδιάς για μια stylish πινελιά
Εύκολη εφαρμογή σε τσάντες, μπρελόκ, ή festive decorations
HOLLYGLAZING SHIMMER LIP BALM
Διάφανη balm υφή με ιριδίζον, λαμπερό τελείωμα
Διχρωμία που προσφέρει ένα απαλό tint στα χείλη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή πάνω από κραγιόν για επιπλέον λάμψη
HOLLYGLAZING MULTI-USE GLITTER STICK
Πολυχρηστικό stick για λαμπερά highlights
Απαλή jelly υφή με δροσερή αίσθηση
Εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφαμε μία μόνο κίνηση