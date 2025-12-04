blend it like denim – welcome to the JEANS CLUB

Το denim δεν γνωρίζει κανόνες και το ίδιο ισχύει για το JEANS CLUB.

Η νέα trend edition JEANS CLUB της essence φέρνει τα denim vibes κατευθείαν στο beauty game: Με υφές που ταιριάζουν τέλεια σε κάθε ρουτίνα & αποχρώσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε look από soft μέχρι statement.

Στο επίκεντρο: Tο lip & cheek blurry mousse με την υφή pudding soft που χαρίζει απαλή, διακριτική απόχρωση στα χείλη και τα μάγουλα εύκολο στο layering, ακαταμάχητο στο αποτέλεσμα.

Ο ιδανικός του σύμμαχος: Το lip & cheek silicone brush, σχεδιασμένο ως το απόλυτο match για το mousse, για τέλειο & ομοιόμορφο blending. Και για ένα τελείωμα απόλυτα δικό σου; Το hydra kiss lip oil μεταμορφώνεται σε color-changing statement-αντιδρώντας στο pH των χειλιών σου και δημιουργώντας τη δική σου μοναδική απόχρωση.

the JEANS CLUB lip & cheek blurry mousse

Απαλή pudding-soft mousse υφή με matte blurry φινίρισμα

blurry φινίρισμα Προσαρμόσιμη μεσαία κάλυψη

Κατάλληλο για χρήση σε χείλη και ζυγωματικά

the JEANS CLUB colour-changing hydra kiss lip oil

Φόρμουλα με χρώμα που προσαρμόζεται, για μια προσωποποιημένη ροζ απόχρωση

προσωποποιημένη ροζ απόχρωση High-gloss φινίρισμα με ένα φυσικό, διάφανο effect

Εμπλουτισμένο με έλαιο βατόμουρου και ηλίανθου

the JEANS CLUB headband

Εύκαμπτο σχήμα για προσαρμοσμένη εφαρμογή

εφαρμογή Άνετη στη χρήση όλη μέρα

Design εμπνευσμένο από το denim

the JEANS CLUB eye & face bouncy luminizer

Bouncy, super-απαλή υφή για εύκολη εφαρμογή

Ιριδίζον φινίρισμα που χαρίζει φωτεινή λάμψη σε μάτια και ζυγωματικά

Πολυχρηστική φόρμουλα, ιδανική για χρήση τόσο στα μάτια όσο και στα μάγουλα

the JEANS CLUB lip & cheek silicone brush

Μαλακό tip σιλικόνης ιδανικό για κρεμώδεις υφές

Εξασφαλίζει ακρίβεια και ομοιόμορφη εφαρμογή

Stylish ιριδίζον design

the JEANS CLUB lipgloss

Διάφανο gloss με multidimensional γκλίτερ λάμψη

Αστραφτερό φινίρισμα με απαλή ροζ απόχρωση

Αρωματισμένο με γλυκό berry άρωμα για μια παιχνιδιάρικη πινελιά

the JEANS CLUB eyeshadow stick

Κρεμώδης φόρμουλα για απαλή και ελεγχόμενη εφαρμογή

Έντονο μεταλλικό φινίρισμα σε εντυπωσιακή μπλε απόχρωση

Ιδανικό για ακριβείς γραμμές ή πιο smudged looks

the JEANS CLUB lamination brow glue