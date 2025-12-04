blend it like denim – welcome to the JEANS CLUB

04/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 04.12.2025 - 22:00)
blend it like denim – welcome to the JEANS CLUB
 Το denim δεν γνωρίζει κανόνες και το ίδιο ισχύει για το JEANS CLUB.

Η νέα trend edition JEANS CLUB της essence φέρνει τα denim vibes κατευθείαν στο beauty game:  Με υφές που ταιριάζουν τέλεια σε κάθε ρουτίνα & αποχρώσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε look από soft μέχρι statement. 

Στο επίκεντρο: Tο lip & cheek blurry mousse με την υφή pudding soft που χαρίζει απαλή, διακριτική απόχρωση στα χείλη και τα μάγουλα εύκολο στο layering, ακαταμάχητο στο αποτέλεσμα. 

Ο ιδανικός του σύμμαχος: Το lip & cheek silicone brush, σχεδιασμένο ως το απόλυτο match για το mousse, για τέλειο & ομοιόμορφο blending. Και για ένα τελείωμα απόλυτα δικό σου; Το hydra kiss lip oil μεταμορφώνεται σε color-changing statement-αντιδρώντας στο pH των χειλιών σου και δημιουργώντας τη δική σου μοναδική απόχρωση.

 

the JEANS CLUB lip & cheek blurry mousse 

  • Απαλή pudding-soft mousse υφή με matte  blurry φινίρισμα
  • Προσαρμόσιμη μεσαία κάλυψη 
  • Κατάλληλο για χρήση σε χείλη και ζυγωματικά

the JEANS CLUB colour-changing hydra kiss lip oil 

  • Φόρμουλα με χρώμα που προσαρμόζεται, για μια προσωποποιημένη ροζ απόχρωση
  • High-gloss φινίρισμα με ένα φυσικό, διάφανο effect 
  • Εμπλουτισμένο με έλαιο βατόμουρου και ηλίανθου 

the JEANS CLUB headband 

  • Εύκαμπτο σχήμα για προσαρμοσμένη εφαρμογή
  • Άνετη στη χρήση όλη μέρα 
  • Design εμπνευσμένο από το denim

the JEANS CLUB eye & face bouncy luminizer

  •  Bouncy, super-απαλή υφή για εύκολη εφαρμογή
  • Ιριδίζον φινίρισμα που χαρίζει φωτεινή λάμψη σε μάτια  και ζυγωματικά 
  • Πολυχρηστική φόρμουλα, ιδανική για χρήση τόσο στα  μάτια όσο και στα μάγουλα

the JEANS CLUB lip & cheek silicone brush

  • Μαλακό tip σιλικόνης ιδανικό για κρεμώδεις υφές
  • Εξασφαλίζει ακρίβεια και ομοιόμορφη εφαρμογή
  • Stylish ιριδίζον design

the JEANS CLUB lipgloss 

  • Διάφανο gloss με multidimensional γκλίτερ λάμψη
  • Αστραφτερό φινίρισμα με απαλή ροζ απόχρωση
  • Αρωματισμένο με γλυκό berry άρωμα για μια  παιχνιδιάρικη πινελιά

the JEANS CLUB eyeshadow stick 

  • Κρεμώδης φόρμουλα για απαλή και ελεγχόμενη  εφαρμογή 
  • Έντονο μεταλλικό φινίρισμα σε εντυπωσιακή μπλε απόχρωση 
  • Ιδανικό για ακριβείς γραμμές ή πιο smudged looks

the JEANS CLUB lamination brow glue 

  • Διάφανη gel φόρμουλα με extra δυνατό κράτημα
  • Μικρό βουρτσάκι για στοχευμένη και ελεγχόμενη εφαρμογή 
  • Ιδανικό για έντονο lamination ή φυσικό, καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα 

