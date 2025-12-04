blend it like denim – welcome to the JEANS CLUB
Η νέα trend edition JEANS CLUB της essence φέρνει τα denim vibes κατευθείαν στο beauty game: Με υφές που ταιριάζουν τέλεια σε κάθε ρουτίνα & αποχρώσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε look από soft μέχρι statement.
Στο επίκεντρο: Tο lip & cheek blurry mousse με την υφή pudding soft που χαρίζει απαλή, διακριτική απόχρωση στα χείλη και τα μάγουλα εύκολο στο layering, ακαταμάχητο στο αποτέλεσμα.
Ο ιδανικός του σύμμαχος: Το lip & cheek silicone brush, σχεδιασμένο ως το απόλυτο match για το mousse, για τέλειο & ομοιόμορφο blending. Και για ένα τελείωμα απόλυτα δικό σου; Το hydra kiss lip oil μεταμορφώνεται σε color-changing statement-αντιδρώντας στο pH των χειλιών σου και δημιουργώντας τη δική σου μοναδική απόχρωση.
the JEANS CLUB lip & cheek blurry mousse
- Απαλή pudding-soft mousse υφή με matte blurry φινίρισμα
- Προσαρμόσιμη μεσαία κάλυψη
- Κατάλληλο για χρήση σε χείλη και ζυγωματικά
the JEANS CLUB colour-changing hydra kiss lip oil
- Φόρμουλα με χρώμα που προσαρμόζεται, για μια προσωποποιημένη ροζ απόχρωση
- High-gloss φινίρισμα με ένα φυσικό, διάφανο effect
- Εμπλουτισμένο με έλαιο βατόμουρου και ηλίανθου
the JEANS CLUB headband
- Εύκαμπτο σχήμα για προσαρμοσμένη εφαρμογή
- Άνετη στη χρήση όλη μέρα
- Design εμπνευσμένο από το denim
the JEANS CLUB eye & face bouncy luminizer
- Bouncy, super-απαλή υφή για εύκολη εφαρμογή
- Ιριδίζον φινίρισμα που χαρίζει φωτεινή λάμψη σε μάτια και ζυγωματικά
- Πολυχρηστική φόρμουλα, ιδανική για χρήση τόσο στα μάτια όσο και στα μάγουλα
the JEANS CLUB lip & cheek silicone brush
- Μαλακό tip σιλικόνης ιδανικό για κρεμώδεις υφές
- Εξασφαλίζει ακρίβεια και ομοιόμορφη εφαρμογή
- Stylish ιριδίζον design
the JEANS CLUB lipgloss
- Διάφανο gloss με multidimensional γκλίτερ λάμψη
- Αστραφτερό φινίρισμα με απαλή ροζ απόχρωση
- Αρωματισμένο με γλυκό berry άρωμα για μια παιχνιδιάρικη πινελιά
the JEANS CLUB eyeshadow stick
- Κρεμώδης φόρμουλα για απαλή και ελεγχόμενη εφαρμογή
- Έντονο μεταλλικό φινίρισμα σε εντυπωσιακή μπλε απόχρωση
- Ιδανικό για ακριβείς γραμμές ή πιο smudged looks
the JEANS CLUB lamination brow glue
- Διάφανη gel φόρμουλα με extra δυνατό κράτημα
- Μικρό βουρτσάκι για στοχευμένη και ελεγχόμενη εφαρμογή
- Ιδανικό για έντονο lamination ή φυσικό, καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα