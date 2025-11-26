AVGERINOS: Νέα Κρέμα Χεριών

Οι εποχές αλλάζουν και ενώ ο καιρός γίνεται πιο ψυχρός, φέρνει μαζί του την ανάγκη για βαθιά φροντίδα και προστασία. Η AVGERINOS παρουσιάζει τη νέα της Hand Cream, το πιο πρόσφατο λανσάρισμα στη σειρά bodycare του βραβευμένου ελληνικού brand περιποίησης.

Με vegan, δερματολογικά ελεγμένη σύνθεση και πέντε ισχυρά φυσικά ενεργά συστατικά – αμυγδαλέλαιο, βούτυρο καριτέ, Βιταμίνη Ε, φυτική γλυκερίνη και γαλακτικό οξύ – η νέα κρέμα χεριών AVGERINOS χαρίζει βαθιά θρέψη, ανακούφιση και προστασία από την ξηρότητα, χωρίς ίχνος λιπαρότητας.

Η μεταξένια υφή της απορροφάται άμεσα, αφήνοντας τα χέρια απαλά και ελαστικά, ενώ το ακαταμάχητο άρωμα φρεσκάδας με νότες λεμονιού, μανταρινιού και περγαμόντου ολοκληρώνει την εμπειρία περιποίησης.

Κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος – γυναίκες και άνδρες.

AVGERINOS HAND CREAM

Η δύναμη των πέντε φυσικών συστατικών

✔ Αμυγδαλέλαιο – Πλούσιο σε βιταμίνες E, A και B, πρωτεΐνες και μέταλλα, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και «κλειδώνει» την υγρασία. Με αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αναπλαστικές ιδιότητες, συμβάλλει στη διατήρηση απαλών και νεανικών χεριών.

✔ Βούτυρο Καριτέ – Ένα εξαιρετικά θρεπτικό συστατικό που αναδομεί ξηρό και σκασμένο δέρμα, χαρίζοντας απαλότητα και ελαστικότητα. Πλούσιο σε βιταμίνες A & E, ενισχύει την ενυδάτωση και προστατεύει φυσικά την επιδερμίδα.

✔ Βιταμίνη E – Ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει το δέρμα από τις ελεύθερες ρίζες, αυξάνει την υγρασία και υποστηρίζει την ανάπλαση. Συμβάλλει στη μείωση ατελειών και ενισχύει τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας ενάντια στις περιβαλλοντικές επιθέσεις.

✔ Φυτική Γλυκερίνη – Διατηρεί τη φυσική υγρασία του δέρματος για μια υγιή και ελαστική όψη.

✔ Γαλακτικό Οξύ – Προσφέρει ήπια απολέπιση, βελτιώνει την υφή του δέρματος και μειώνει τις δυσχρωμίες και τις λεπτές γραμμές.

Ιδανική για κάθε στιγμή

Η νέα AVGERINOS Hand Cream (50ml) είναι travel-friendly, ιδανική για τη τσάντα, το αυτοκίνητο ή το γραφείο – για να την έχετε πάντα μαζί σας.

Από την πρώτη κιόλας εφαρμογή:

Προσφέρει άμεση ενυδάτωση και βαθιά θρέψη

Ανακουφίζει ξηρά και ταλαιπωρημένα χέρια

Χαρίζει προστασία από τις καιρικές συνθήκες

Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε σε καθαρά χέρια, όσο συχνά χρειάζεται. Κάντε απαλό μασάζ μέχρι να απορροφηθεί πλήρως. Ιδανική για καθημερινή χρήση, πρωί και βράδυ.

Μέγεθος 50ml / ΠΛΤ €4,90