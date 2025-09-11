Από berry lips μέχρι natural looks αυτά είναι τα makeup trends του φθινοπώρου

Η μετάβαση από τις ζεστές μέρες του Αυγούστου στην πρώτη φθινοπωρινή δροσιά, φέρνει μαζί της καινούριες ανάγκες αλλά και καινούριες τάσεις στο μακιγιάζ. Και φέτος, ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος αντιθέσεις, από έντονα berry χείλη που γίνονται η απόλυτη δήλωση αυτοπεποίθησης, μέχρι natural looks που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά με διακριτική φινέτσα.

Η επιστροφή των berry lips

Τα σκούρα χείλη είναι αναμφίβολα η πρωταγωνίστρια τάση του μήνα. Τα berry shades, που κινούνται ανάμεσα στο μπορντό, το δαμασκηνί και το βαθύ κόκκινο, δίνουν στο πρόσωπο αμέσως έναν πιο δραματικό και κομψό χαρακτήρα. Είναι το χρώμα που μπορεί να φορεθεί εύκολα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αρκεί να επιλέξουμε τη σωστή υφή.

Για παράδειγμα, ένα berry lipstick σε satin τελείωμα είναι ιδανικό για το γραφείο, αφού δείχνει κομψό χωρίς να βαραίνει το look. Το βράδυ, όμως, ένα matte ή ακόμα και glossy berry χρώμα θα κλέψει την παράσταση, ειδικά συνδυασμένο με μια επιδερμίδα σε φυσικούς τόνους και διακριτικό eye look. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της τάσης είναι ότι δίνει την αίσθηση πολυτέλειας με μία μόνο κίνηση, χωρίς να χρειάζεται περίπλοκο μακιγιάζ.

Natural glow για φρέσκο ξεκίνημα

Αν όμως ανήκεις στην κατηγορία γυναικών που προτιμούν τη φυσικότητα, τότε το natural look είναι εδώ για σένα. Η φετινή εκδοχή του δεν έχει να κάνει με το «no makeup», αλλά με ένα προσεγμένο μακιγιάζ που μοιάζει ανεπιτήδευτο. Η βάση είναι ελαφριά, με προϊόντα που αφήνουν την επιδερμίδα να «αναπνέει», δίνοντας απλώς μια ομοιομορφία στον τόνο της.

Τα highlighters παραμένουν βασικό εργαλείο, μόνο που χρησιμοποιούνται με πιο διακριτικό τρόπο, λίγο στις γωνίες των ματιών, πάνω από τα ζυγωματικά και στη γέφυρα της μύτης, ώστε να δημιουργηθεί ένα φρέσκο glow, σαν να έχεις κοιμηθεί δέκα ώρες. Τα μάτια τονίζονται με γήινες αποχρώσεις, ενώ η μάσκαρα εφαρμόζεται ελαφριά, για να χαρίσει κίνηση χωρίς υπερβολή. Το αποτέλεσμα είναι θηλυκό και κομψό, αλλά ταυτόχρονα δίνει την αίσθηση φρεσκάδας και νεότητας.

Smokey eyes με νέα διάθεση

Δεν θα μπορούσε να λείπει από το φθινόπωρο το κλασικό smokey eye, όμως φέτος βλέπουμε μια πιο ανανεωμένη εκδοχή του. Αντί για το βαρύ μαύρο, οι makeup artists προτείνουν αποχρώσεις του καφέ, του γκρι, ακόμη και μεταλλικά bronze τόνους. Το αποτέλεσμα είναι πιο μαλακό και πιο εύκολο να φορεθεί μέσα στην ημέρα, χωρίς να δείχνει «βαρύ».

Το smokey με καφέ ή bronze αποχρώσεις ταιριάζει με κάθε χρώμα ματιών και αναδεικνύει το βλέμμα χωρίς να επισκιάζει το υπόλοιπο πρόσωπο. Συνδυασμένο με nude χείλη, γίνεται το τέλειο φθινοπωρινό look για απογευματινές εμφανίσεις, αλλά και για βραδινές εξόδους.

Χρώμα στα μάτια με pastel πινελιές

Αν και το φθινόπωρο συνδέεται περισσότερο με ζεστές και σκούρες αποχρώσεις, ο Σεπτέμβριος κρατάει κάτι από το καλοκαίρι: το χρώμα. Οι παστέλ σκιές κάνουν δυναμικό comeback, μόνο που φοριούνται με έναν πιο μινιμαλιστικό τρόπο. Μια λεπτή γραμμή παστέλ eyeliner ή μια ελαφριά στρώση σκιές σε γαλάζιο, λιλά ή απαλό πράσινο είναι αρκετή για να δώσει μια παιχνιδιάρικη διάθεση στο μακιγιάζ χωρίς να φαίνεται υπερβολικό.

Αυτή η τάση είναι ιδανική για όσες αγαπούν τα πειράματα με το μακιγιάζ, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγουν πολύ από το καθημερινό τους στυλ. Επιπλέον, οι παστέλ πινελιές ταιριάζουν υπέροχα με τα berry lips, για όσες τολμούν να κάνουν έναν πιο τολμηρό συνδυασμό.

Skinimalism: «less is more»

Μια ακόμη τάση που κυριαρχεί είναι το skinimalism. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη φιλοσοφία του «less is more», όπου η φροντίδα της επιδερμίδας έχει τον πρώτο λόγο και το μακιγιάζ έρχεται για να την αναδείξει. Η βάση γίνεται με tinted moisturizers ή BB creams αντί για βαριές full coverage φόρμουλες. Οι ατέλειες καλύπτονται μόνο τοπικά, με concealer, αφήνοντας το δέρμα να φαίνεται ζωντανό και φυσικό.

Το skinimalism έρχεται ως απάντηση στην υπερβολή των προηγούμενων ετών και συνδέεται με την ανάγκη για απλότητα και αυθεντικότητα. Δεν είναι απλώς τάση, αλλά μια ολόκληρη νοοτροπία που αγκαλιάζει την ατέλεια και δίνει έμφαση στην υγιή, λαμπερή επιδερμίδα.

Το eyeliner σε δημιουργική διάθεση

Το eyeliner δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα, αλλά κάθε σεζόν αποκτά νέες μορφές. Φέτος τον Σεπτέμβριο, πέρα από το κλασικό cat-eye, βλέπουμε πιο πειραματικές γραμμές όπως floating eyeliner λίγο πάνω από την κόγχη, γραμμές σε λευκό ή χρώμα, αλλά και διπλά cat-eyes για τις πιο τολμηρές.

Blush σε ροδακινί και ροζ τόνους

Το ρουζ επιστρέφει δυναμικά και αποκτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο που του αξίζει. Μετά από περιόδους όπου κυριαρχούσαν τα contouring και οι highlighter τεχνικές, το blush επανέρχεται ως βασικό στοιχείο που χαρίζει ζωντάνια και φρεσκάδα στο πρόσωπο. Οι αποχρώσεις που βλέπουμε τον Σεπτέμβριο κινούνται ανάμεσα στο απαλό ροζ, το ροδακινί αλλά και πιο βαθιούς τόνους που προσομοιάζουν το φυσικό «κοκκίνισμα» της επιδερμίδας.

Τα makeup trends του Σεπτεμβρίου φέρνουν μαζί τους μια αίσθηση ισορροπίας. Από τη μία, τα τολμηρά berry lips που γίνονται σύμβολο αυτοπεποίθησης και θηλυκότητας, από την άλλη, τα natural looks που αναδεικνύουν την πιο αυθεντική εκδοχή μας. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις στρατόπεδο. Το μακιγιάζ είναι μέσο έκφρασης και διασκέδασης, και ο Σεπτέμβριος σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις με αντιθέσεις, να δοκιμάσεις νέες υφές και αποχρώσεις, και πάνω απ’ όλα, να προσαρμόσεις τις τάσεις στο δικό σου προσωπικό στυλ.

Το σημαντικότερο; Να θυμάσαι ότι το πιο εντυπωσιακό makeup look ξεκινάει πάντα από την αυτοπεποίθηση.