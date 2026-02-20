Απελευθερώστε την εσωτερική σας λάμψη με τη ΝΕΑ βελτιωμένη σειρά BLONDME από τη Schwarzkopf Professional

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία του ξανθού που λάμπει από μέσα με τα βελτιωμένα BLONDME Lighteners και τα νέα BLONDME Glow Toners.

Πραγματικά αφοσιωμένο στις διαφορετικές ανάγκες ξανθού, το ευέλικτο σύστημα χρώματος και περιποίησης BLONDME με τις προηγμένες τεχνολογίες bonding της Schwarzkopf, σας δίνει τη δυνατότητα να τελειοποιήσετε οποιαδήποτε ξανθιά πρόκληση και να δημιουργήσετε μοναδικά και εντυπωσιακά looks.

Για πάνω από μια δεκαετία, η Schwarzkopf πρωτοπορεί στην τεχνολογία hair bonding, μια κληρονομιά που γιορτάζεται μέσα από τη νέα σειρά του BLONDME Colour. Η δύναμη του bonding ξεκινά στο κομμωτήριο, χάρη στην ενσωματωμένη Schwarzkopf Bonding Τεχνολογία σε όλα τα προϊόντα βαφής BLONDME, και ολοκληρώνεται στο σπίτι με μια ειδικά σχεδιασμένη σειρά περιποίησης που χαρίζει ορατή επανόρθωση με διάρκεια.

Βελτιωμένα BLONDME Lighteners & Developers

Όλα τα προϊόντα BLONDME Lighteners περιέχουν πλέον τη νέα τεχνολογία Swell-Control* που εξασφαλίζει πιο ελεγχόμενο ξάνοιγμα και απόλυτη ακρίβεια κατά την εφαρμογή. Σε συνδυασμό με την Τεχνολογία Anti-Metal Bond Protection, η οποία συμβάλλει στην προστασία των δεσμών της τρίχας και στη μείωση του σπασίματος, η ανανεωμένη σειρά ξανοίγματος της BLONDME επιτρέπει στους κομμωτές να πετύχουν έως και 9 τόνους ξανοίγματος με απόλυτη σιγουριά.

* όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα νέα BLONDME Premium Developers.

Η νέα σειρά BLONDME Colour:

BLONDME Premium Lightener 9+

Αναβαθμισμένη σύνθεση που εξασφαλίζει ακριβή, ελεγχόμενο ξάνοιγμα έως και 9 τόνους και ελαχιστοποίηση του σπασίματος της τρίχας.

BLONDME Clay Lightener

Για έως και 8 τόνους ξάνοιγμα με μια μοναδική παχύρρευστη σύνθεσή που το καθιστά ιδανικό για εύκολες και δημιουργικές ελεύθερες τεχνικές για καθαρό ξάνοιγμα ακόμα και σε σκούρες βάσεις μαλλιών.

BLONDME Premium Developer & Premium Gel Developer

Premium Developers σχεδιασμένα για μέγιστη απόδοση και περιποίηση όταν χρησιμοποιούνται με προϊόντα BLONDME Colour. Η νέα, εύχρηστη gel σύνθεση τους επιτρέπει γρήγορη και εύκολη εφαρμογή με απλικατέρ, σε συνδυασμό με τα νέα BLONDME Glow Toners.

BLONDME Bleach & Tone

Επανασχεδιασμένη σύνθεση που διασφαλίζει βέλτιστη απόδοση σε συνδυασμό με τα BLONDME Lightener και Developer.

ΝΕΑ BLONDME Glow Toners

Η νέα σειρά BLONDME Glow Toners είναι μια πραγματικά όξινη, ημιμόνιμη σειρά ρεφλέ που προσφέρουν έντονη και υγιή στην όψη λάμψη σε μόλις 10 λεπτά. Η μοναδική συλλογή αποχρώσεων της σειράς περιλαμβάνει 13 αποχρώσεις και το 0-00 Clear, ανάμεσα τους έξι νέες αποχρώσεις: Frosty Gold 10-51, Pearl Glaze 10-01, Apricot Blush 9.5-74, Soft Gold 9.5-54, Iced Cappuccino 8-14 και Glossed Cedar 7-01.

Χωρίς ξάνοιγμα. Χωρίς φθορά.

Κατάλληλο για όλους τους τύπους ήδη ξανοιγμένων μαλλιών.

Σχεδιασμένο με Τεχνολογία Acidic Glow για έντονη λάμψη και Τεχνολογία Anti-Metal Bond Protection για πιο ομοιόμορφα αποτελέσματα ρεφλέ.

Προσφέρει μεταξένια αίσθηση στα μαλλιά με λιγότερο φριζάρισμα για μια λαμπερή επιφάνεια της τρίχας **

Κορυφαία χρωματικά αποτελέσματα σε μόλις 10 λεπτά!



**όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με BLONDME Care.

Τι είναι η τεχνολογία Acidic Glow;

Ενσωματωμένη σε όλα τα BLONDME Glow Toners, η Τεχνολογία Acidic Glow σφραγίζει το περιτρίχιο, δημιουργώντας ένα γυαλιστερό στρώμα γύρω από την τρίχα. Αυτή η απαλή και λεία επιφάνεια της τρίχας επιτρέπει στο φως όχι μόνο να αντανακλάται στην επιφάνεια αλλά και να διεισδύει στο εσωτερικό στρώμα του περιτριχίου δημιουργώντας διπλή αντανάκλαση. Αυτή η διπλή αντανάκλαση διασφαλίζει την έντονη λάμψη από μέσα.

Polychrome Service: Νέα διάσταση στο Premium Blonde

Ακολουθήστε την επόμενη επανάσταση στη διάσταση του χρώματος με το Polychrome. Η νέα υπηρεσία χρώματος Polychrome έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για κομμωτές που θέλουν να αναδείξουν την χρωματική τέχνη μέσω της έξυπνης επιλογής αποχρώσεων και τη στρατηγική τοποθέτηση, διατηρώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητά τους. Με το Polychrome Blonde, τα μαλλιά εμπλουτίζονται με προσεκτικά επιλεγμένες αποχρώσεις, σε στρώσεις και τοποθετημένες με ακρίβεια για να ενισχύσουν τη διάσταση, την υφή και αντανάκλαση του ξανθού. Το αποτέλεσμα είναι ένα signature χρώμα ξανθών τόνων, μοναδικό όσο και κάθε πελάτης.

«Περισσότερο από μια απλή τεχνική, το Polychrome είναι μια γιορτή της δεξιοτεχνίας του χρώματος – όπου κάθε ανάμιξη, αντίθεση και λάμψη δημιουργεί διάσταση και αφηγείται τη δική σας ιστορία». – Lesley Jennison, Schwarzkopf Global Ambassador

Για να γιορτάσουν την ανανεωμένη σειρά BLONDME, οι Schwarzkopf Ambassadors δημιούργησαν τρεις χαρακτηριστικές υπηρεσίες Polychrome Blonde:

POLYCHROME PEARL – Δημιουργήθηκε από τους Emre Ayaksiz (Χρώμα) και Lisa Farrall (Styling)

POLYCHROME HONEY – Δημιουργήθηκε από τις Reema Jaber (Χρώμα) και Lisa Farrall (Styling)

POLYCHROME APRICOT – Δημιουργήθηκε από τις Lesley Jennison (Χρώμα) και Lisa Farrall (Styling)

BLONDME Χρώμα και Περιποίηση: Ένα Ολιστικό Χαρτοφυλάκιο Ξανθών

Το premium χρώμα αξίζει premium περιποίηση. Η σειρά BLONDME Care έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ξανθού τύπου μαλλιών, ενισχυμένη με τις τεχνολογίες bonding της Schwarzkopf. Η περιποίηση ξεκινά στο κομμωτήριο με εξειδικευμένες υπηρεσίες επανόρθωσης μετά το ξάνοιγμα και συνεχίζεται στο σπίτι με συμπληρωματικές ρουτίνες περιποίησης. Το αποτέλεσμα; Όμορφα ξανθά μαλλιά με διάρκεια.

Ενημερωθείτε για τη νέα σειρά BLONDME και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα για καινούρια προϊόντα και τάσεις στο ξανθό, ακολουθώντας το @schwarzkopfpro στο Instagram.

Η νέα σειρά BLONDME Care θα είναι διαθέσιμη από τον Ιανουάριο του 2026.