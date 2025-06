Ανακαλύψτε τη νέα σειρά Schwarzkopf Gliss Liquid Silk και αποκτήστε τα μεταξένια μαλλιά που πάντα ονειρευόσασταν!

Εύθραυστα και θαμπά μαλλιά; Το Gliss, ο ειδικός στην επανόρθωση των μαλλιών από το Schwarzkopf, δίνει τη λύση με τη νέα σειρά Schwarzkopf Gliss Liquid Silk. Εμπλουτισμένη με τη δύναμη των Ceramides & του Υγρού Μεταξιού, η σειρά Liquid Silk χαρίζει στα μαλλιά σας περισσότερη απαλότητα και ακαταμάχητη λάμψη κάθε μέρα.

Η νέα σειρά περιποίησης του Schwarzkopf Gliss, λειαίνει την επιφάνεια της τρίχας και προσφέρει 3 φορές περισσότερη λάμψη και +100% πιο δυνατά μαλλιά*. Ξεκινώντας με το σαμπουάν με φρουτώδες άρωμα, εμπεριέχει ceramides και μετάξι και καθαρίζει τα μαλλιά σας χωρίς να τα βαραίνει. Η ανανεωμένη φόρμουλα του δεν περιέχει σιλικόνη, χαρίζοντας ανάλαφρη αίσθηση στα μαλλιά σας κάθε στιγμή. Το conditioner λάμψης λειαίνει και μαλακώνει τη τρίχα για εύκολο χτένισμα και μεταξένια μαλλιά.

Για ακόμα περισσότερη φροντίδα, η μάσκα μαλλιών Shine Bond Building 4-σε-1 συνδυάζει 4 τρόπους χρήσης: λειτουργεί ως pre-shampoo, conditioner, μάσκα και leave-in θεραπεία. Η ανάλαφρη υφή της προσφέρει εντατική επανόρθωση στα μαλλιά σας. Ακόμα, είναι ενισχυμένη με μετάξι και με το καινοτόμο σύστημα HaptIQ που διεισδύει σε βάθος στο εσωτερικό της τρίχας δημιουργώντας μικρό-δεσμούς που περιβάλλουν και προστατεύουν τα μαλλιά από πιθανές μελλοντικές φθορές.

Το Gliss είναι δίπλα σας σε κάθε στιγμή και κάνει την φροντίδα των μαλλιών σας πιο εύκολη και αποτελεσματική από ποτέ! Για ακαταμάχητη λάμψη και απαλά μαλλιά, επιλέξτε την ΝΕΑ σειρά Schwarzkopf Gliss Liquid Silk.

For Every You.

Αφεθείτε στην φροντίδα του Schwarzkopf Gliss Liquid Silk για μαλλιά απαλά, μεταξένια και ακαταμάχητα λαμπερά!

Η νέα σειρά Schwarzkopf Gliss Liquid Silk αναλυτικά:

GLISS LIQUID SILK | ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΛΑΜΨΗΣ 400ML

Με Υγρό Μετάξι + Ceramides

Σαμπουάν λάμψης για απαλά και μεταξένια μαλλιά

Καθαρίζει χωρίς να βαραίνει

Για θαμπά, εύθραυστα μαλλιά

Περιέχει ceramides και μετάξι

Χωρίς σιλικόνη για ανάλαφρη αίσθηση

Με φρουτώδες άρωμα

+100% πιο δυνατά μαλλιά*

GLISS LIQUID SILK | CONDITIONER ΛΑΜΨΗΣ 200ML

Με Υγρό Μετάξι + Ceramides

Conditioner λάμψης για απαλά, λεία και

μεταξένια μαλλιά

Λειαίνει & μαλακώνει τα μαλλιά

Για εύθραυστα, θαμπά μαλλιά

Εύκολο ξεμπέρδεμα των μαλλιών

+100% πιο δυνατά μαλλιά*

GLISS BOND BUILDING 4-ΣΕ-1 ΜΑΣΚΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ 400ML

Μάσκα Λάμψης με σύστημα HAPTIQ + Μετάξι

Απαλά & λαμπερά μαλλιά

Θρέφει & επανορθώνει

Για θαμπά και εύθραυστα μαλλιά

4 τρόποι εφαρμογής: πριν το σαμπουάν, ως conditioner, ως μάσκα & ως leave-in (χωρίς ξέβγαλμα)

+100% πιο δυνατά μαλλιά*

*σε σύγκριση με μαλλιά που δεν έχει εφαρμοστεί το προϊόν