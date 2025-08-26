The Issue
Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice
Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice

26 Αυγούστου, 2025
Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice
Αποχρώσεις ήσυχης πολυτέλειας σε απαλές καφέ και ροζ αποχρώσεις, self-care πρακτικές και προϊόντα που προσφέρουν ηρεμία, επούλωση και χαλάρωση.

Καθώς η εποχή του Cozy Cocooning πλησιάζει, έρχονται μαζί της και τα beauty rituals που περιστρέφονται γύρω από την προετοιμασία, την προστασία και την άνεση.

Σκέψου αποχρώσεις ήσυχης πολυτέλειας σε απαλές καφέ και ροζ αποχρώσεις, self-care πρακτικές και προϊόντα που προσφέρουν ηρεμία, επούλωση και χαλάρωση. Η εποχιακή γοητεία του να κάνεις «κουκούλι» είναι πιο αισθητή από ποτέ, χάρη σε πλούσιες, βουτυρένιες υφές που προκαλούν βαθύ αίσθημα θαλπωρής.

Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice

Αυτή τη σεζόν, η ομορφιά δεν είναι απλώς κάτι που βλέπεις – είναι κάτι που νιώθεις.

Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice

Μέσα από τα Sensorial Magic Moments, προϊόντα που αφυπνίζουν όλες τις αισθήσεις μετατρέπουν την καθημερινότητα σε μικρές στιγμές μαγείας.

Από υφές τύπου ζελέ και glitter μέχρι απολαυστικά αρώματα, κάθε εμπειρία γίνεται απτική – κάθε υφή εμπνέει, κάθε συστατικό πυροδοτεί τη χαρά.

Το να νιώθεις όμορφα με την ομορφιά είναι και θέμα έξυπνης βιωσιμότητας.

Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice

Όταν καινοτόμα προϊόντα ενσωματώνουν αξία, διάρκεια και λειτουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προωθούν eco-friendly πρακτικές, δεν υπάρχει κάτι να μη λατρέψεις.

Καθώς η μακροβιότητα γίνεται το νέο buzzword αντί του “αντιγήρανση”, η Skincare Infusion παίρνει το επίκεντρο.

Ανακαλύψτε τη νέα FW25 Collection της Catrice

Υψηλής απόδοσης φόρμουλες γεμάτες δραστικά συστατικά που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά και προάγουν ένα θετικό μήνυμα για τη γήρανση ήρθαν για να μείνουν – και να ξεχωρίσουν.

