Αναδείξτε τις μπούκλες σας με τη νέα σειρά Syoss Intense Curls

Το Syoss, γνωστό για τα προϊόντα επαγγελματικής απόδοσης για βαθιά περιποίηση, έντονο στυλ και πλούσια χρώματα μακράς διάρκειας, παρουσιάζει τη νέα μάσκα Syoss Intense Curls, κατάλληλη για κάθε τύπο μπούκλας. Ενισχύοντας τη διαχρονική του δέσμευση να γεμίζει κάθε στιγμή με ένταση και αυτοπεποίθηση, το Syoss υπόσχεται να προσφέρει καλοσχηματισμένες μπούκλες γεμάτες ένταση κάθε στιγμή!

Με τη νέα μάσκα Syoss Intense Curls, το brand σας καλεί να ανακαλύψετε την έντονη εκδοχή του εαυτού σας, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα των σγουρών μαλλιών σας. Τα τρία προϊόντα που ολοκληρώνουν τη σειρά για μπούκλες, ΝΕΑ Intense Curls Hair Mask, Curl Mousse 3-σε-1 και Hydrating Spray, έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν βαθιά περιποίηση και ενδυνάμωση.

«Τα τελευταία χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τη φυσικότητα των μαλλιών τους, δημιουργώντας ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα και στα Social Media. Για αυτό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάζουμε τη σειρά Syoss Curls. Το Syoss παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην αποστολή του να παρέχει προϊόντα μαλλιών επαγγελματικής απόδοσης που δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να εκφράσουν τη μοναδικότητά τους και να αναδείξουν κάθε τους στιγμή με ένταση. Χάρη στην τεχνολογία Deep Care for Curls, μπορούμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις για τέλειες ρίζες και καλοσχηματισμένες μπούκλες», δηλώνει η Kiyoko Odo, Creative Director του Syoss.

Βαθιά φροντίδα και Έντονο στυλ – δύο βήματα για τέλειες μπούκλες

Ελαστικές, καλοσχηματισμένες μπούκλες χωρίς φριζάρισμα: αυτό είναι το όραμα του Syoss και πλέον γίνεται πραγματικότητα! Αναδείξτε τις φυσικές μπούκλες σας με τη μάσκα μαλλιών Syoss Intense Curls, με σύμπλεγμα πανθενόλης για βαθιά ενυδάτωση και ενδυνάμωση της τρίχας από μέσα προς τα έξω. Συνδυάστε με τα προϊόντα styling του Syoss με σύμπλεγμα βιταμινών, νιασιναμίδης και πανθενόλης, για hairstyles με μεγάλη διάρκεια και φυσικό αποτέλεσμα. Τα προϊόντα είναι κατάλληλα και για τη μέθοδο “Curly Girl”, καθώς δεν περιέχουν θειικά άλατα, αλκοόλες που ξηραίνουν τα μαλλιά, κηρώδεις ουσίες ή σιλικόνες.

Ολόκληρη η σειρά Syoss Curls έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις μοναδικές ανάγκες των σπαστών και σγουρών μαλλιών, προσφέροντας εντατική φροντίδα και μεγάλη διάρκεια με φυσικό αποτέλεσμα.

Η ρουτίνα περιποίησης των σγουρών μαλλιών σας με τη σειρά Syoss Curls πιο αναλυτικά:

Βήμα 1: Βαθιά θρέψη για τις μπούκλες σας

Intense Curls Hair Mask:

Προσφέρει εντατική φροντίδα και βαθιά ενυδάτωση για εύκολο χτένισμα και σχηματισμό της μπούκλας. Σχεδιασμένη με 15% σύμπλεγμα πανθενόλης.

Τρόπος χρήσης: Εφαρμόστε σε βρεγμένα μαλλιά μετά το λούσιμο και αφήστε το για 2 έως 3 λεπτά. Ξεπλύνετε καλά. Χρησιμοποιήστε 1-2 φορές την εβδομάδα.

Βήμα 2: Στυλ και Περιποίηση που διαρκεί

Curl Mousse 3-σε-1:

Προσφέρει καλοσχηματισμένες μπούκλες με διάρκεια και ελαστικότητα χάρη στην 3 σε 1 φόρμουλά της: styling, περιποίηση, επανόρθωση. Με σύμπλεγμα βιταμινών και συνδυασμό πανθενόλης & νιασιναμίδης, για έως και 24 ώρες κράτημα και φυσικό αποτέλεσμα. Προστατεύει το χτένισμα από την υγρασία και το φριζάρισμα. Προστασία κατά της θερμότητας από το πιστολάκι.

Τρόπος χρήσης: Ανακινήστε καλά και κρατήστε το προϊόν ανάποδα όταν τοποθετείτε μια μικρή ποσότητα στις παλάμες σας. Εφαρμόστε ομοιόμορφα τον αφρό σε βρεγμένα μαλλιά από κάτω προς τα πάνω ακολουθώντας την κατάλληλη μέθοδο styling. Tip: αφού στεγνώσουν οι μπούκλες σας, εφαρμόστε τη μέθοδο Scrunch out the Crunch (SOTC), δηλαδή να δουλέψετε απαλά τις μπούκλες σας με μια μεταξωτή πετσέτα για λιγότερο φριζάρισμα και φυσικό σχηματισμό.

Hydrating Spray:

Προσφέρει καλοσχηματισμένες μπούκλες, ενυδάτωση και απαλή αίσθηση στα σγουρά και σπαστά μαλλιά χάρη στο σύμπλεγμα βιταμινών και το συνδυασμό πανθενόλης και νιασιναμίδης που περιέχει. Δρα κατά του φριζαρίσματος και αναζωογονεί τις μπούκλες μεταξύ των λουσιμάτων.