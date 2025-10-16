AGHNE: Η ελληνική καινοτομία που φέρνει την “ομορφιά εκ των έσω” στο προσκήνιο

Η aghne είναι μια 100% ελληνική, ανεξάρτητη μάρκα που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ομορφιάς και της ευεξίας εισάγοντας στην ελληνική αγορά το concept των Διατροφικών Καλλυντικών (nutricosmetics) – μία κατηγορία που γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη παγκοσμίως. Με ρίζες στη μεσογειακή σοφία και καθοδηγούμενη από την επιστημονική έρευνα, η aghne δημιουργεί vegan, clean-label συμπληρώματα ομορφιάς με διαφάνεια στη σύνθεση, ελληνικά βοτανικά εκχυλίσματα και κλινικά τεκμηριωμένα δραστικά συστατικά, με αποτελέσματα που τεκμηριώνονται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Τι είναι τα Διατροφικά Καλλυντικά

Τα nutricosmetics – ή όπως θα λέγαμε στα ελληνικά τα «διατροφικά καλλυντικά» – είναι η νέα γενιά συμπληρωμάτων που συνδυάζουν τη διατροφή με την ομορφιά. Περιέχουν δραστικά συστατικά όπως αντιοξειδωτικά, φυτοκεραμίδια, υαλουρονικό οξύ, κολλαγόνο, κ.α. και δρουν εκ των έσω, υποστηρίζοντας τη λάμψη, την ενυδάτωση και τη σφριγηλότητα του δέρματος. Τα nutricosmetics λειτουργούν σαν «εσωτερικά καλλυντικά» : απορροφώνται από το πεπτικό σύστημα και μεταφέρονται με το αίμα στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος, όπου ενισχύουν την κυτταρική ανανέωση, υποστηρίζουν την παραγωγή κολλαγόνου και την αντιοξειδωτική άμυνα, αντιμετωπίζοντας τις αιτίες της γήρανσης στη ρίζα τους.

Σε αντίθεση με τα κοινά συμπληρώματα που εστιάζουν σε ευρείς στόχους, όπως για παράδειγμα η ανοσία ή η ενέργεια, τα nutricosmetics επικεντρώνονται σε δείκτες ομορφιάς και λειτουργούν σε κυτταρικό επίπεδο, ενισχύοντας τον φυσικό μηχανισμό ανανέωσης του δέρματος.

Αντικατοπτρίζοντας τη νέα τάση για ολιστική φροντίδα, που βλέπει την ομορφιά ως αποτέλεσμα ισορροπίας και ευεξίας, τα διατροφικά καλλυντικά συμπληρώνουν την τοπική φροντίδα και τις καθημερινές συνήθειες, ώστε το δέρμα να λειτουργεί καλύτερα, να φαίνεται και να είναι υγιές και φωτεινό.

Τελομερή, βιολογική ηλικία και ο επιστημονικός μας πυλώνας (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)

Η φιλοσοφία της aghne βασίζεται στη βιολογία της κυτταρικής γήρανσης και τη μελέτη των τελομερών, των προστατευτικών άκρων των χρωμοσωμάτων, των οποίων ο ρόλος στη μακροζωία τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πραγματοποιήσαμε in vitro μελέτες που κατέδειξαν:

Αύξηση έως 25,5% του μήκους των τελομερών (REVERSAL 001)

Μείωση 61% των οξειδωμένων πρωτεϊνών (LUMINO 001)

Βελτίωση κυτταρικού πολλαπλασιασμού έως 21%, υποδηλώνοντας επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης.

Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν την ικανότητα των προϊόντων μας να προστατεύουν τα κύτταρα από κρίσιμες αλλοιώσεις της γήρανσης, προσφέροντας μια ολιστική anti-aging προσέγγιση που ξεκινά από μέσα.

Μεσογειακά βότανα + κλινικά επικυρωμένα δραστικά συστατικά

Η aghne συνδυάζει ελληνικά-μεσογειακά βότανα (όπως εκχύλισμα φύλλων ελιάς, σύμπλεγμα κόκκινων πορτοκαλιών από τη Σικελία, χυμό ροδιού από την Πέλλα, κρόκο Κοζάνης, σταφύλι Σαντορίνης, τσάι του βουνού) με κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κλινικά τεκμηριωμένα συστατικά (Ceramosides™, AstaZine® ApplePhenon®, Theraprime®) για στοχευμένη και μέγιστη συνέργεια.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

To ταξίδι της aghne ξεκινά με δύο πρωτοποριακά διατροφικά καλλυντικά , το LUMINO 001 και το REVERSAL 001, που καλύπτουν ολιστικά τις ανάγκες του δέρματος και εκφράζουν τη φιλοσοφία της μάρκας : ομορφιά, ενέργεια και ισορροπία εκ των έσω.

LUMINO 001

Καθημερινή προστασία για υγιές και λαμπερό δέρμα

ΕΝΙΣΧΥΕΙ, ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ, ΦΩΤΙΖΕΙ

Συσκευασία : Γυάλινο φιαλίδιο 200ml – Συμπλήρωμα διατροφής σε υγρό

Αριθ. Γνωστ. Ε.Ο.Φ. 57708/16-05-2025

Το LUMINO είναι ένα καινοτόμο διατροφικό καλλυντικό σε υγρό μορφή, με υπέροχη φυσική γεύση πορτοκαλιού, σχεδιασμένο για να διατηρεί και να ενισχύει τη νεανική επιδερμίδα, προστατεύοντας την παραγωγή κολλαγόνου, καταπολεμώντας το καθημερινό οξειδωτικό στρες και προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση από μέσα. Κατάλληλο για κάθε ηλικία και κάθε τύπο δέρματος, αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του “skin-vestment” : μία καθημερινή επένδυση στη μακροπρόθεσμη υγεία και ομορφιά του δέρματος.

Πώς λειτουργεί (βασικά δραστικά συστατικά) :

– Ceramosides™ – φυτικά κεραμίδια από σιτάρι : κλινικά μελετημένα για τη βελτίωση της ενυδάτωσης (+21%) και ισχυρή επίδραση στην ανάπτυξη των μαλλιών.

– AstaZine® – βιολογική ασταξανθίνη : ένα καροτενοειδές που έχει μελετηθεί για την ενίσχυση της αντιοξειδωτικής ικανότητας και της αντοχής στη φωτοοξείδωση.

– ApplePhenon® : πολυφαινόλες μήλου για τόνωση και UV προστασία.

– Ψευδάργυρος & σελήνιο: συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

– Εκχυλίσματα ροδιού , φύλλων ελιάς και σταφύλι Σαντορίνης : πλούσια σε ελλαγιταννίνες / πολυφαινόλες και παράγωγα ολευροπεΐνης που παραδοσιακά προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες, καταπραΰνουν τις φλεγμονές, ενισχύουν την ενυδάτωση για μια λαμπερή και υγιή επιδερμίδα. Ο ιδανικός σύμμαχος για ένα φωτεινό, φρέσκο no makeup makeup look.

Οδηγίες Χρήσης : Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Μπορεί να ληφθεί μόνο του ή διαλυμένο σε νερό, χυμό , γάλα ή τα δημητριακά σας. Να φυλάσσεται στο ψυγείο μετά το άνοιγμα και να καταναλώνετε εντός 60 ημερών από το άνοιγμα. Δοσολογία : 1 κσ (7ml)/ημέρα .

REVERSAL 001

Περιποίηση του δέρματος και ολιστική μακροζωία σε κυτταρικό επίπεδο

ΑΝΑΖΩΟΓΩΝΕΙ, ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ, ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ

Συσκευασία : Γυάλινο βάζο 150g – Συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη

Αριθ.Γνωστο. ΕΟΦ 57706/16-05-2025

To Reversal 001 είναι μία επιστημονικά τεκμηριωμένη σύνθεση διατροφικού καλλυντικού σε σκόνη, με υπέροχη φυσική γεύση φρούτα του δάσους, εμπλουτισμένη με κλινικά αποδεδειγμένα ενεργά συστατικά και μεσογειακά βότανα, που προάγει ένα λαμπερό, νεανικό δέρμα και συγχρόνως βοηθάει στην προστασία των κυττάρων, υποστηρίζει την υγεία των τελομερών και ενισχύει τη μακροζωία. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για απαιτητικά δέρματα, στοχεύοντας στις υποκείμενες αιτίες της γήρανσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει και ενισχύει τη διείσδυση των καλλυντικών και των ενέσιμων fillers, πολύ πιο αποτελεσματικά.

Πώς λειτουργεί (βασικά δραστικά συστατικά) :

Ceramosides™ – φυτικά κεραμίδια: κλινικά μελετημένα για τη βελτίωση της ελαστικότητας του δέρματος (+26%), την ενυδάτωση και τη μείωση των ρυτίδων (-18%)

Red Orange Complex® – πολυφαινόλες Citrus sinensis : πλούσιο σε ανθοκυανίνες και βιταμίνες που δρουν συνεργιστικά για να ενισχύουν την αντιοξειδωτική άμυνα και να καταπολεμούν τη φωτογήρανση. • Υαλουρονικό οξύ: για βαθιά ενυδάτωση από μέσα, σε όλους τους ιστούς του οργανισμού. • TheraPrimE® : Προηγμένη μορφή φυσικής βιταμίνης Ε με εξαιρετική δράση προστασίας από τις ελεύθερες ρίζες και αντιγηραντικές ιδιότητες.

Εκχύλισμα φύλλών ελιάς, σιδερίτης «τσάι του βουνού», κρόκος Κοζανής: πλούσια σε αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, για την ενίσχυση της συνολικής ευεξίας και μακροζωίας.

Οδηγίες Χρήσης : Διαλύστε και ανακατέψτε καλά σ’ ένα ποτήρι νερό, χυμό, γάλα ή στο smoothie και τα δημητριακά σας. Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον, να προφυλάσσεται από το φως και να καταναλώνεται εντός 12 μηνών από το άνοιγμα. Δοσολογία : 1 κγ (5g)/ημέρα .

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : Παραγωγή σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις με αυστηρές προδιαγραφές. Έλεγχοι ποιότητας από τρίτους. Πιστοποίηση V-Label Vegan. ΜΗ ΓΤΟ. Χωρίς συντηρητικά, τεχνητά χρώματα, γλυκαντικές ουσίες και χωρίς γλουτένη.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : Διατίθενται απευθείας στους καταναλωτές στο www.aghne.com και θα ακολουθήσουν επιλεγμένοι premium συνεργάτες που συνάδουν με τις αξίες της μάρκας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ :

– LUMINO 001 SRP €59,00

– REVERSAL 001 SRP €73,00