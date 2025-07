Αυτό είναι το χρώμα στα νύχια που οι άνδρες βρίσκουν πιο ελκυστικό, σύμφωνα με μελέτη

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το χρώμα στα νύχια που πραγματικά τραβάει τα βλέμματα; Αν ναι, τότε άκου αυτό: δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Το κόκκινο βερνίκι – ναι, το κλασικό, σαγηνευτικό κόκκινο – δεν είναι απλώς μια διαχρονική επιλογή για το μανικιούρ σου. Είναι η απόχρωση που, σύμφωνα με την επιστήμη και τα social media, οι άνδρες βρίσκουν πιο ελκυστική.

Αν προσέξεις τις femme fatales των παλιών ταινιών του Χόλιγουντ, τις περισσότερες φορές θα τις δεις με έντονα κόκκινα χείλη, μακριά, κατακόκκινα νύχια ή ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα. Από τη Scarlett O’Hara στο Gone with the Wind μέχρι τη Charlotte στο The Woman in Red. Οπότε αν θες να κάνεις μια σιωπηλή αλλά ισχυρή δήλωση θηλυκότητας, ίσως ήρθε η ώρα να ξανασκεφτείς την επιλογή σου στο nail bar.

Γιατί το κόκκινο στα νύχια είναι το χρώμα που τραβάει την ανδρική προσοχή;

Αν σκέφτεσαι ποιο χρώμα να διαλέξεις στο επόμενο μανικιούρ σου, κράτα στο μυαλό σου το εξής: το κόκκινο βερνίκι δεν είναι απλώς μια safe επιλογή. Είναι το πιο ελκυστικό για τους άνδρες, σύμφωνα με μελέτη. Αμέτρητες γυναίκες επιβεβαιώνουν ότι τα κόκκινα νύχια τραβούν την προσοχή και θεωρούνται σέξι, από το αντρικό φύλο.

Δεν είναι απλώς θέμα γούστου, είναι βιολογία και ψυχολογία μαζί. Το κόκκινο χρώμα είναι συνδεδεμένο με τη γονιμότητα, τη θηλυκότητα και τη δύναμη. Οι επιστήμονες λένε πως η έλξη των ανδρών προς το κόκκινο είναι ενστικτώδης και, τις περισσότερες φορές, ασυνείδητη. «Το κόκκινο υποδηλώνει αυτοπεποίθηση, αισθησιασμό και ένταση», λέει η ψυχολόγος Δρ.Melissa Cook.

Οι αποχρώσεις που κολακεύουν κάθε τόνο δέρματος

Αν έχεις ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, προτίμησε ένα βαθύ κόκκινο, ενώ αν έχεις πιο μεσαίο ή σταρένιο τόνο, δοκίμασε ένα καθαρό, φωτεινό κόκκινο κι αν το δέρμα σου είναι σκουρότερο πες ναι σε μπορντό ή κεραμιδί.

Τip: Οι πιο κομψές αποχρώσεις κόκκινου είναι εκείνες που κάνουν αντίθεση με την επιδερμίδα σου, όχι αυτές που «χάνονται» πάνω της.

Είναι όμως το κόκκινο αρκετό για να σε κάνουν match;

Ναι, τα κόκκινα νύχια μπορεί να σε κάνουν να ξεχωρίσεις. Αλλά, όπως λένε και οι ειδικοί, η πραγματική έλξη χτίζεται σε κάτι πιο βαθύ από το χρώμα ενός βερνικιού. Το κόκκινο είναι ένα statement. Δεν εγγυάται έρωτα, αλλά επικοινωνεί: είμαι εδώ, είμαι δυνατή και δεν φοβάμαι να ξεχωρίσω.

