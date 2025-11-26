Αυτήν την εορταστική περίοδο γιορτάστε με τα moroccanoil® 2025 holiday offerings

Εάν εσείς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα έχετε ανάγκη από ένα Hydration, Frizz, Repair ή Volume extra boost, η Moroccanoil έχει δημιουργήσει για εσάς τις πιο εντυπωσιακές εορταστικές συλλογές συνδυάζοντας τα πιο αγαπημένα από τα εμπλουτισμένα με έλαιο Argan προϊόντα της. Έτσι φέτος οι χριστουγεννιάτικες αγορές γίνονται παιχνιδάκι!

Τα limited-edition sets συνοδεύονται από ένα πολυτελές pouch, σε ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τα αγαπημένα μας πλεκτά χειμωνιάτικα πουλόβερ, αποτελώντας έτσι το πιο ιδανικό δώρο, για να μοιραστείτε την χαρά των Γιορτών με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτήν την εορταστική περίοδο παραδοθείτε στον θαυμαστό κόσμο των προϊόντων ομορφιάς με έλαιο Argan και βρείτε το τέλειο δώρο για κάθε άτομο στη λίστα σας.

Hydration Set

Moroccanoil Hydrating Shampoo (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Το Moroccanoil Hydrating Shampoo χαρίζει άμεσα βαθιά ενυδάτωση στα αφυδατωμένα μαλλιά, ενώ παράλληλα αυξάνει τη διαχειρισιμότητα τους. Το συγκεκριμένο shampoo ενυδατώνει τα μαλλιά χάρη στο έλαιο Argan, τις Βιταμίνες Α και E και τα ενυδατικά κόκκινα φύκια, με αποτέλεσμα τα μαλλιά σας να δείχνουν αλλά και να είναι πιο υγιή. Είναι αρκετά ήπιο, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά και ασφαλές για χρήση σε φυσικά ή βαμμένα μαλλιά.

Moroccanoil Hydrating Conditioner (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Το εν λόγω conditioner, που εξισορροπεί τα επίπεδα ενυδάτωσης, θρέφει και ξεμπλέκει απαλά, ενώ ταυτόχρονα δυναμώνει τα μαλλιά χάρη στο έλαιο Argan, τα κόκκινα φύκια και τις Βιταμίνες A και E.

Moroccanoil Treatment (1.7 FL.OZ. / 50 ml) – Το απόλυτο θεμέλιο στο hairstyling, το Moroccanoil Treatment μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο περιποίησης, styling ή/και τελικού φινιρίσματος. Εμπλουτισμένη με πλούσιο σε αντιοξειδωτικά έλαιο Argan και βιταμίνες η θαυματουργή αυτή θεραπεία μαλλιών ξεμπλέκει, επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωμα και αυξάνει τη λάμψη έως και 118%, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη – αφήνοντας τα μαλλιά πιο υγιή, πιο διαχειρίσιμα και απαλά μετά από κάθε χρήση.

Repair Set

Moisture Repair Shampoo (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Αυτό το επικεντρωμένο στην επανόρθωση shampoo, εξισορροπεί τα επίπεδα υγρασίας, χάρη στην ενδυναμωτική του σύνθεση και καθαρίζει απαλά, ενώ την ίδια στιγμή εμποτίζει κάθε τρίχα με πλούσιο σε αντιοξειδωτικά έλαιο Argan, πρωτεΐνες κερατίνης, λιπαρά οξέα και άλλα θρεπτικά στοιχεία. Τα συστατικά αυτά απορροφώνται εις βάθος, ώστε να ενυδατωθεί το στέλεχος της τρίχας και να αυξηθεί η ελαστικότητα, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα και να δείχνουν υγιή.

Moisture Repair Conditioner (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Αυτό το ενδυναμωτικό conditioner, που είναι εμπλουτισμένο με έλαιο Argan, απαραίτητα λιπαρά οξέα και πρωτεΐνες κερατίνης, ξεμπλέκει απαλά και βοηθά στην επανόρθωση των ταλαιπωρημένων μαλλιών.

Moroccanoil Treatment (1.7 FL.OZ. / 50 ml) – Το απόλυτο θεμέλιο στο hairstyling, το Moroccanoil Treatment μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο περιποίησης, styling ή/και τελικού φινιρίσματος. Εμπλουτισμένη με πλούσιο σε αντιοξειδωτικά έλαιο Argan και βιταμίνες η θαυματουργή αυτή θεραπεία μαλλιών ξεμπλέκει, επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωμα και αυξάνει τη λάμψη έως και 118%, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη αφήνοντας τα μαλλιά πιο υγιή, πιο διαχειρίσιμα και απαλά μετά από κάθε χρήση.

Volume Set

Moroccanoil Extra Volume Shampoo (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Μεταμορφώστε τα λεπτά μαλλιά από άτονα σε γεμάτα ζωντάνια! Το Extra Volume Shampoo καθαρίζει ήπια, χωρίς να βαραίνει. Αντίθετα, προσδίδει όγκο στα λεπτά, άτονα μαλλιά. Εμπλουτισμένο με πλούσιο σε αντιοξειδωτικά έλαιο Argan και αναζωογονητικά θρεπτικά συστατικά συμπεριλαμβανομένου του εκχυλίσματος από μπουμπούκι Φλαμουριάς (Linden Bud Extract) που τονώνει με φυσικό τρόπο – ώστε να επαναφέρει τη δύναμη, τη λάμψη και τη διαχειρισιμότητα για μαλλιά που δείχνουν και είναι υγιή.

Moroccanoil Extra Volume Conditioner (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Αυτό το conditioner όγκου ξεμπλέκει ήπια και προάγει τη λάμψη, τη διαχειρισιμότητα και την ενυδάτωση, χωρίς να βαραίνει την λεπτή τρίχα.

Moroccanoil Treatment Light (1.7 FL.OZ. / 50 ml) – Το Moroccanoil Treatment Light είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των ευαίσθητων, λεπτών αλλά και ανοιχτόχρωμων μαλλιών (συμπεριλαμβανομένων και των platinum blonde και λευκών). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο περιποίησης, styling ή/και τελικού φινιρίσματος. Εμπλουτισμένη με πλούσιο σε αντιοξειδωτικά έλαιο Argan και βιταμίνες, η θαυματουργή αυτή θεραπεία μαλλιών ξεμπλέκει, επιταχύνει το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωμα και αυξάνει τη λάμψη έως και 118%, σύμφωνα με ανεξάρτητη μελέτη αφήνοντας τα μαλλιά πιο υγιή, πιο διαχειρίσιμα και απαλά μετά από κάθε χρήση.

Frizz Set

Moroccanoil Frizz Control Shampoo (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Καταπολεμήστε το φριζάρισμα και προστατέψτε τα μαλλιά σας ενάντια στην υγρασία με το Frizz Control Shampoo. Η ήπια καθαριστική του φόρμουλα παρέχει καθημερινή προστασία απέναντι στο φριζάρισμα, τις ατίθασες τρίχες (flyaways), και τον στατικό ηλεκτρισμό, ενώ αφήνει τα μαλλιά χωρίς βάρος και υπολείμματα. Ακόμη, το συγκεκριμένο προϊόν χαρίζει βέλτιστη θρέψη, ώστε να συμβάλει στην ανάκτηση της διαχειρισιμότητας, της στιλπνότητας και της λάμψης στα θαμπά και με τάση φριζαρίσματος μαλλιά, ανεξαρτήτως της υφής ή της κατάστασής τους. Ασφαλές για χρήση και σε βαμμένα μαλλιά. Με ειδικά διαμορφωμένη φόρμουλα χωρίς θειικά ή φωσφορικά άλατα και parabens.

Moroccanoil Frizz Control Conditioner (8.5 FL.OZ. / 250 ml) – Καταπολεμήστε το φριζάρισμα με το Frizz Control Conditioner, που συμβάλει στην ανάκτηση της διαχειρισιμότητας, της στιλπνότητας και της λάμψης στα θαμπά και με τάση φριζαρίσματος μαλλιά.

Moroccanoil Frizz Shield Spray (5.4 FL.OZ. / 160 ml) – Ένα ελαφρύ styling mist, που απωθεί την υγρασία και χαρίζει προστασία από το φριζάρισμα που διαρκεί, αφήνοντας τα μαλλιά εξαιρετικά λαμπερά και μεταξένια απαλά, χωρίς να τα κολλάει.

Holiday Ornaments