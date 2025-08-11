Αυτές είναι οι καλύτερες κρέμες κατά της ακμής, σύμφωνα με τους γιατρούς

Μπορεί το «πρόβλημα» της ακμής να πιστεύεις πως επηρεάζει μόνο τους εφήβους, όμως κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν αληθεύει. Η ακμή ουσιαστικά, είναι μια κοινή δερματική κατάσταση που εμφανίζεται όταν οι πόροι του δέρματος φράζουν από το σμήγμα- δηλαδή τη λιπαρή ουσία που παράγει το δέρμα- ή από τα νεκρά κύτταρα και τα βακτήρια που συσσωρεύονται στην επιδερμίδα.

Ως αποτέλεσμα έχει την εμφάνιση δερματικών φλεγμονών, σπυράκια ή κυστίδια. Βασικές αιτίες για την εμφάνιση ακμής είναι οι πιθανές ορμονικές αλλαγές, η λιπαρότητα του δέρματος, η κακή υγιεινή ή ο υπερβολικός καθαρισμός, το άγχος ακόμη και η διατροφή. Για την συγκεκριμένη πάθηση, υπάρχουν πολλαπλές θεραπείες οι οποίες αναπλάθουν το δέρμα και απομακρύνουν τις βλάβες, ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να χρειαστεί χρόνο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Διάβασε επίσης: Ακμή στο σώμα: Σπιτικοί τρόποι να απαλλαγείς μια και καλή

Οι καλύτερες θεραπείες για την αντιμετώπιση της ακμής

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στη σελίδα της «Mayo Clinic», οι θεραπείες κατά της ακμής, συχνά ποικίλουν και μπορεί να διαρκέσουν αρκετό χρονικό διάστημα. Πριν καταλήξεις στην αρμόδια θεραπεία, θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου τον τύπο της επιδερμίδας σου, τις ορμονικές διακυμάνσεις τη διατροφή, ακόμη και την ηλικία.

Οι πιο γνωστές προσεγγίσεις σχετίζονται είτε με τοπικές θεραπείες- είτε από του στόματος αγωγή.

Ποια είναι τα πιο γνωστά τοπικά- συνταγογραφούμενα φάρμακα;

1. Ρετινοειδή:

Πρόκειται για θεραπείες που περιέχουν ρετινοϊκό οξύ ή παρόμοια συστατικά όπως τρετινοΐνη, αδαπαλένη, ταζαροτένη, τα οποία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του βενζοϋλίου, καθώς αποδυναμώνεται η δράση τους.

Τα εν λόγω συστατικά, έχουν την τάση να προκαλούν ξηρότητα και ευαισθησία στον ήλιο επομένως η αντηλιακή προστασία, κρίνεται απαραίτητη. Παράλληλα, η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνεται μέχρι τρεις φορές την εβδομάδα τις οποίες θα αυξάνεις σταδιακά.

2. Τοπικά αντιβιοτικά:

Λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν η βλάβη έχει προκληθεί από βακτήρια και έχουν δημιουργήσει έντονη φλεγμονή. Ουσιαστικά, τα αντιβιοτικά σκοτώνουν τα βακτήρια που προκαλούν ακμή και μειώνουν την ερυθρότητα, ενώ συνεργάζονται άψογα και με τα ρετινοειδή, ωστόσο χρησισμοποιούνται συχνά και σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του βενζοϋλίου για να αποφευχθεί η αντοχή.

Διάβασε επίσης: Τι θα συμβεί στον οργανισμό σου αν σταματήσεις να τρως σοκολάτα

3. Αζελαϊκό οξύ:

Το Αζελαϊκό οξύ, έχει αντιβακτηριακές ιδιότητες και βοηθά στον αποχρωματισμό του δέρματος, καθώς ενδείκνυται και για ακμή που παρουσιάζεται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Έρχεται σε μορφή κρέμας ή τζελ και ενδείκνυται για χρήση έως και 2 φορές την ημέρα.

Παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανό να παρατηρηθούν ήπιες παρενέργειες όπως η ερυθρότητα και ο ελαρύς ερεθισμός.

4. Σαλικυλικό οξύ:

Πρόκειται για καθαριστικό που αποσυμφωρεί τους φραγμένους πόρους και ενδείκνυται για ήπια ακμή ή και πρόληψη. Δεν αποτελεί ένα από τα πιο αποδοτικά προϊόντα, ωστόσο είναι άκρως φιλικό προς την επιδερμίδα με ελαφριές επιπτώσεις σε αυτήν.

5. Γέλη Διαψόνη 5%:

Πρόκειται για ένα ισχυρό καθαριστικό το οποίο προτείνεται κυρίως σε ενήλικες γυναίκες με αυξημένη φλεγμονώδη ακμή. Είναι ένα αρκετά ισχυρό συστατικό το οποίο μπορεί να σταθεί αφορμή για την εμφάνιση ξηρότητας και ερεθισμού στην περιοχή της ακμής.

Διάβασε επίσης: Πόση ώρα πρέπει να περιμένεις ανάμεσα στα βήματα του skincare σου

